Детская неприкосновенность: Кузнецова предложила ставить штампы в паспорта педофилам

За 2020 год в России на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних. Об этом 31 мая на встрече с Владимиром Путиным сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова . Вместе с тем в стране возросло количество случаев сексуального насилия в отношении детей. В связи с этим правозащитники предлагают создать «реестр педофилов» и ввести административный надзор за этими преступниками. На встрече также обсуждались возвращение детей из Сирии и реализация закона о горячем питании. В этот же день российский лидер принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску «Ауруса» в Татарстане . По его словам, это важное событие, которое положительно скажется на развитии отечественного автопрома и региона.

Помочь незащищенным

В преддверии Дня защиты детей Владимир Путин в Сочи провел очную встречу с Анной Кузнецовой. Омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад. В стране впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения. За 2020 год в РФ на 9,1% снизилось число преступлений в отношении них , отметила Анна Кузнецова. Кроме того, на 4% уменьшилось число сирот. Несмотря на положительную динамику по многим направлениям, в аппарат уполномоченного по-прежнему поступает немало сообщений от граждан.

— На 36% выросло число обращений от несовершеннолетних . По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах, — подчеркнула Анна Кузнецова.

Аппарат уполномоченного, в частности, уделял внимание решению проблем, связанных с буллингом и конфликтами в школах. В связи с этим эксперты, например, проверяли работу служб медиации в образовательных организациях.

— Безусловно, есть проблемы в школьных коллективах, особенно среди подростков, — согласен первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Детская неприкосновенность1 Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи, 31 мая 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Сенатор обратил внимание на то, что эмоциональный перегруз детей, а также чрезмерное увлечение виртуальным миром , включая агрессивные компьютерные игры, негативно влияют на детскую психику. В связи с этим властям важно поддерживать классных руководителей, которые должны уделять внимание воспитательному процессу и владеть информацией о положении дел в семье каждого ребенка, уверен парламентарий.

— Сплошь и рядом происходит физическое и моральное насилие над детьми, на которое окружающие закрывают глаза, отговариваясь тем, что это «личное дело другой семьи» . То есть, когда сосед бьет жену и детей, многие считают, что это не их дело и лучше промолчать. Поэтому крайне важно внедрить мысль о личной ответственности каждого за происходящее в его подъезде, на его улице, в его городе, — заявила «Известиям» член Общественной палаты, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

В 2020 году, в частности, было совершено свыше 15 тыс. сексуальных преступлений против детей . Это на 7,2% больше, чем в 2019-м и на 79% больше по сравнению с 2012-м.

«Из 15 822 преступлений 47% (7439) преступлений совершены в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. При этом 21,5% (3030) преступлений были совершены членом семьи, из которых 31% — непосредственно родителем (937 преступлений)», — говорится в представленном президенту документе.

В связи с этим аппарат омбудсмена выступает за создание «реестра педофилов». В докладе, в частности, предлагается внести дополнения в п. 5 Постановления правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина РФ...» в части простановки штампа лицам, находящимся под административным надзором , совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за преступления против половой свободы и неприкосновенности. Анна Кузнецова неоднократно призывала ускорить принятие законопроекта, который предусматривает пожизненное заключение педофилов.

Омбудсмен обратила внимание на то, что в РФ на 40% выросло число обращений по вопросам органов опеки и попечительства . При этом она отметила, что дети-сироты в три раза чаще становятся жертвами преступных посягательств. По ее словам, сейчас уже разработаны специальные методики о превентивном выявлении насилия в сиротских учреждениях.

Детская неприкосновенность3 Встреча двоих детей, вывезенных из сирийского лагеря Аль-Холь, в аэропорту Грозного, 8 февраля 2020 года Фото: ТАСС/Елена Афонина

Анна Кузнецова также рассказала президенту о возвращении в Россию 144 детей из Сирии в 2020 году. В докладе сообщается, что российские дети, вывезенные из зон боевых действий на Ближнем Востоке, находятся в более чем 20 регионах РФ. Никто из ребят не попал в детское сиротское учреждение, они переданы под опеку своих родственников.

На встрече также обсуждалась реализация закона об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием, который вступил в силу в сентябре прошлого года. Анна Кузнецова сообщила президенту о конкретных нарушениях , которые были выявлены во время проверок. Так, например, в некоторых образовательных учреждениях вместо обеда детям выдавали меню завтрака. Такая подмена, по словам омбудсмена, плохо сказывается на здоровье учащихся.

— Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца, — отреагировал Владимир Путин.

Мировой масштаб

В начале рабочей недели президент в режиме видеоконференции также принял участие в церемонии открытия предприятия по серийному выпуску «Ауруса» в Елабуге . В настоящий момент семейство «Аурус» состоит из 15 моделей автомобилей и двух мотоциклов. По словам Владимира Путина, это значимое событие для российского автопрома и для отечественной промышленности в целом.

— Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом, — подчеркнул глава РФ. — Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина , соответствующая всем мировым стандартам.

Детская неприкосновенность2 В ходе церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей «Аурус» в Татарстане, 31 мая 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин напомнил, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса . В том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый и традиционный дизайн для машин такого класса. По словам президента, разработка семейства автомобилей «Аурус» велась в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами как Европы, так и Азии. Тем не менее около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей «Аурус» — это российские компании , добавил Владимир Путин.

— Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин «Аурус» усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке , даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, — отметил он.