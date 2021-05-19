Тронули Меня: расследование растраты привело к разоблачению педофилов

Сразу после прекращения дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня стало известно о том, что в ходе расследования была разоблачена группа педофилов, занимавших значительные посты. Подробности шокирующей истории — в материале «Известий».

Скандальный поворот

Следователи, занимавшиеся делом бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвинявшегося в крупной растрате, раскрыли серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с материалами расследования. Адвокат Меня уже заявил, что его клиент не имеет в этом деле какого-либо процессуального статуса.

Однако в материалах дела фигурируют бывший директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей Александр Цымбалюк и заместитель председателя совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин, занимавшие свои должности в период губернаторства Меня. Оба задержаны по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учащихся интерната, которым руководил Цымбалюк. Источник не исключает, что список подозреваемых может пополниться и другими должностными лицами.

Тронули Меня Александр Цымбалюк Фото: IZ.RU

По данным «Пятого канала», школа-интернат, где совершались преступления, была в зоне особого внимания при губернаторе Мене. На открытии в 2012 году нового спального корпуса Мень присутствовал лично.

Автор цитаты Дело в отношении Михаила Меня было прекращено 17 мая Тверским судом столицы по нереабилитирующему обстоятельству — в связи с истечением сроков давности. Чиновник был задержан в ноябре 2020 года по обвинению в растрате группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как установил суд, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных в качестве кредита из Минфина для поддержки региона. По его указанию были приняты нормативно-правовые акты региона, на основании которых компании «Ивановский бройлер» под видом займов перечислили 700 млн рублей. На следующий день деньги со счетов были выведены.

В СК пока не сообщают, какие именно материалы антикоррупционного расследования легли в основу дела в отношении группы педофилов, возбужденного 30 апреля в Центральном аппарате ГСУ СКР. Следователи СК и оперативники ФСБ изымали документы в детском доме, областной больнице (детей туда возили на плановое обследование) и в детском лагере «Улыбка», где Цымбалюк является соучредителейм.

Тронули Меня Воспитанник школы-интерната (стоит спиной) рассказывает о домогательствах Цымбалюка Фото: IZ.RU

О том, что с интернатом не всё в порядке, местные жители подозревали давно — воспитанников часто видели в компании взрослых в барах и ресторанах, они работали на чужих приусадебных участках, причем из этого даже не делалось какой-то тайны. Родственник одного из фигурантов дела цинично объяснил использование детского труда тем, что так несовершеннолетним давали возможность заработать.

Журналисты РЕН ТВ побеседовали с двумя бывшими воспитанниками (ныне совершеннолетними), ставшими жертвами задержанных педофилов. Один из собеседников заявил, что бывший директор, пользуясь своим положением, подвергал его сексуальному насилию. Он также рассказал и о других жертвах извращенцев.

Согласившаяся побеседовать с журналистами девушка сообщила, что с 13 лет директор не только насиловал ее сам, но и «передавал в пользование» своим знакомым. Одним из них она назвала заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России и бывшего замдиректора музыкального детского театра Николая Бухонина. Жертва насильника рассказала, что после половой связи с педагогом забеременела, у нее случился выкидыш. В медицинском учреждении этот факт был зафиксирован, однако надлежащая проверка не проводилась. Другие источники сообщили, что детей приводили в банный комплекс, где развлекались компании высокопоставленных местных чиновников.

Тронули Меня Сын Николая Бухонина, привозивший детей на приусадебные участки Фото: IZ.RU

В СКР телеканалу официально не подтвердили информацию о задержании Бухонина и Цымбалюка, однако, по данным сайта Басманного суда столицы, 30 апреля некто Цымбалюк А. Б. был арестован по делу о трех эпизодах насильственных действий сексуального характера. Бухонину Н. А. инкриминировали пять эпизодов аналогичных преступлений и арестовали 12 мая.

Что известно о Бухонине и Цымбалюке

Заслуженный деятель культуры России Николай Бухонин курировал в Ассамблее народов России евразийское направление. Кроме того, он ранее занимал пост вице-президента в Комитете национальных и неолимпийских видов спорта (в настоящий момент сведений о нем на сайте организации нет). Известно, что он активно занимался продвижением и попуяризацией народных видов спорта, таких как городки, борьба на поясах и другие. Бухонин принимал активное участие в различного рода конференциях и тематических мероприятиях, подробной информации по его докладам и выступлениям не сообщается.

По данным налоговой службы, ранее Бухонин был руководителем и владельцем ряда предприятий в Ивановской области и столице. Наибольший интерес в свете развивающегося скандала вызывает его аграрная деятельность — он был владельцем крестьянского хозяйства «Рассвет-3», выращивал зерновые культуры в поселке Савино под Иваново. Мужчина в прошлом был совладельцем строительной компании и издательского дома в Иваново.

В свое время Бухонин имел отношение к Ивановской региональной спортивной организации «Федерация вольной борьбы» и ряду других некоммерческих объединений спортивной направленности. В настоящий момент он связан лишь с одной действующей организацией — фондом «Содружество».

Тронули Меня Николай Бухонин Фото: Ассамблея народов Евразии/eurasia-assembly.org

Александр Цымбалюк, помимо руководства Чернцкой школой-интернатом, является владельцем компании «Рубин», специализирующейся на детском отдыхе в тех же Чернцах.