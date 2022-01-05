Тетя убитой в Костроме пятилетней девочки рассказала о дне трагедии

Родственница похищенной двумя мужчинами и убитой в Костроме пятилетней девочки рассказала в социальных сетях о событиях, которые предшествовали трагедии.

По ее словам, в день убийства, 4 января, девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Та убирала залы, а ребенок наблюдал за процессом.

Она отметила, что всего за несколько минут до похищения девочка отпросилась у матери посмотреть на елку, которая стояла перед зданием кинотеатра.

Тогда ее и забрали двое мужчин, после чего скрылись с ребенком в неизвестном направлении.

У здания общежития, где проходят следственные действия, в ночь на среду собрались местные жители. Среди них есть те, кто пришел выразить соболезнования в связи со смертью девочки, другие требуют выдать подозреваемых в ее убийстве.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали вечером 4 января. Мужчины признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По информации следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей в множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий города Костромы.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли предварить свой план.

Подозреваемые в убийстве малолетней уже были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу.