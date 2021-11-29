«Вежлив, корректен»: как поведение педофила стало пропуском на волю

Трижды судимый 42-летний педофил, неделю назад напавший на ученицу седьмого класса, прежде уже орудовал на юге Москвы — в Нагатинском и Чертановском районах, а также в Московской области. На юге столицы он совершил и свое последнее преступление. Ранее педофил отсидел в общей сложности 20 лет, при этом был в колониях на хорошем счету. Во время последней отсидки по решению суда его досрочно перевели на исправительные работы. В один из своих выходных преступник отправился в Москву и напал на ребенка. Из записей с камер видеонаблюдения следует, что жертвами его извращенных действий могли бы стать и другие дети, но полицейские успели остановить преступника, поймав буквально за сутки.

За «хорошее» поведение

Днем 21 ноября в одном из домов на Кантемировской улице в Москве педофил-рецидивист напал на школьницу . Он выследил девочку на улице, зашел за ней в подъезд, потом — в лифт. Там он схватил ребенка, насильно вывел на лестницу между этажами и под угрозой убийства совершил в ее присутствии непристойные действия, после чего скрылся. К счастью, обошлось без физического контакта и изнасилования. На лестничной клетке четвертого этажа квартир нет, доступ к площадке с лифтами закрыт глухой дверью, выяснили «Известия». Мама школьницы обратилась в полицию.

Сотрудники угрозыска УВД по Южному округу Москвы быстро вычислили подозреваемого и поймали буквально за сутки. Им оказался 42-летний Дмитрий Грушнов, ранее неоднократно судимый за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он не успел совершить новых нападений благодаря быстрой работе правоохранителей . Однако, как узнали «Известия», извращенец охотился и за другими детьми.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В распоряжении редакции оказались записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он ходит за подростками по улицам Москвы — сначала за одной, а затем за другой девочкой. Он преследовал их быстрым шагом, но держал дистанцию. Всё это происходило днем, в людных местах. Вероятно, извращенец совершил преступление лишь с третьей попытки. Следователи не исключают, что в ближайшее время в полицию могут поступить и другие обращения.

Это не первое преступление Грушнова — он был судим как за изнасилование (по ч. 3 ст. 131 УК РФ), так и за домогательства (ч. 3 ст. 132 УК РФ), а также за два эпизода грабежа (ч. 2 чт. 161 УК РФ). Свою криминальную биографию он начал еще в 1997 году, в двадцатилетнем возрасте, с попытки изнасилования. Тогда в московском районе Чертаново он напал на девочку, получил два года колонии и отбыл их. Однако почти сразу после освобождения в 2002 году ограбил и изнасиловал другую несовершеннолетнюю, причем сделал это недалеко от прежнего места преступления — в Нагатинском районе Москвы. За это в 2003 году был осужден Нагатинским межрайонным судом на 20 лет строгого режима.

Впоследствии постановлением Завьяловского районного суда республики Удмуртия, где отбывал наказание преступник, этот срок по какой-то причине был сокращен до 16 лет 11 месяцев. В итоге Грушнов вышел из колонии в июле 2019-го.

Он провел на свободе всего неделю . Правоохранители за это время успели поставить его на спецучет как склонного к преступлениям против несовершеннолетних. А сам Грушнов за эту неделю успел еще дважды напасть на детей — ученицу 8-го класса одной из московских школ района Северное Чертаново и пятиклассницу из поселка Развилка Московской области.

Оба раза он набрасывался на школьниц в подъездах и обшаривал их одежду, но ничего не брал. «В кабине лифта правой рукой взял потерпевшую за горло, сказал «Молчи, не шевелись, а то убью» и начал проверять карманы брюк, после скрылся. Ущерб не причинен», — сказано в полицейской сводке. Ему вменили попытки ограбления с применением насилия, не опасного для здоровья. Доказать, что его целью было надругательство, не удалось — дело было рассмотрено в особом порядке без судебного разбирательства. Свою вину в грабеже Грушнов признал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Грушнов

— Действия сексуального характера очень сложно доказать, а грабеж, вероятно, был очевиден. Возможно, поэтому следователь решил развить эту линию и поскорее направить дело в суд, — предположил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Папа одной из девочек рассказал, что дочку «этот недочеловек успел только напугать».

— Но в итоге всё равно дочь потом очень долго боялась зайти одна в подъезд. Пришлось заниматься с психологом, — рассказал он «Известиям».

За эти преступления Грушнов получил еще 3,5 года колонии строгого режима , которые отбывал в Ивановской области. Освободиться он должен был 8 августа 2023-го, но в июле этого года направил в суд обращение с просьбой перевести его на облегченные условия содержания . И Кинешемский городской суд Ивановской области его ходатайство удовлетворил. Основанием стало хорошее поведение в колонии, сказано в документах (есть в распоряжении «Известий»).

«Не нуждается в дальнейшем лишении свободы»

Представитель колонии заявил, что Грушнов «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы», что он «опрятен и соблюдает правила личной гигиены», «вежлив» и «поддерживает социально полезные связи с родственниками».

Из бумаг следует, что за время своей третьей по счету отсидки осужденный Грушнов дисциплинарным наказаниям не подвергался. Был трудоустроен на должность швеи цеха, посещал занятия по социально-правовым вопросам и «делал для себя правильные выводы». За хорошее поведение и активное участие в воспитательных мероприятиях шесть раз поощрялся администрацией колонии, с которой был «вежлив, корректен и бесконфликтен».

Против удовлетворения ходатайства не возражал даже участвовавший в процессе представитель Кинешимской прокуратуры. Он полагал, что «цели наказания будут достигнуты в случае замены осужденному неотбытой части наказания более мягким видом». Сам Грушнов выступил на заседании и «полностью раскаялся в преступлениях». В итоге суд пришел к выводу, что он «твердо встал на путь исправления».

Грушнова перевели в исправительный центр № 2 при колонии общего режима в подмосковном Чехове. Там ему предстояло «исправлялся трудом» еще год и девять месяцев. За хорошее поведение ему полагался выходной . От исправительного центра до железнодорожной станции — 15 минут езды. Грушнов вышел в Царицыно, доехал до Кантемировской и начал искать жертву.

— Он не удивился, что его задержали, словно ожидал этого. Мы его спросили: «Ты знаешь, за что?». Он сказал: «Знаю. Я больной», — поведал «Известиям» оперативный сотрудник, принимавший участие в задержании Грушнова.

Он уже арестован решением Нагатинского суда Москвы и помещен в СИЗО . В целом за свои преступления Грушнов провел за решеткой около 20 лет.

Расследование показало, что на учете у нарколога и психиатра преступник не числился. В периоды между отсидками успел поработать в финансовой компании, ломбарде, частном охранном предприятии и в одной из московских детских поликлиник. Были ли совершены там преступления, возможно, установит следствие.

Сестра Грушнова Ольга рассказала «Известиям», что никто из семьи давно с ним не видится и связи не поддерживает. Она заявила, что ни разу не встречалась с братом за время его тюремного заключения и не знала, что он снова задержан.

— Он писал письма, я не отвечала. Очень злюсь на него за маму. Она с трудом пережила это всё, чуть не умерла, — рассказала женщина.

Она добавила, что ее брат никогда не был женат.

«Не в праве отказать»

Именно характеристика играет ключевую роль при вынесении решений о смягчении наказания или условно-досрочном освобождении , рассказал «Известиям» бывший сотрудник УФСИН Сергей Хлопенов. У суда нет возможности проверить объективность этих сведений, поэтому он обычно полагается на мнение колонии, которая ручается за «своего» заключенного , и ходатайства удовлетворяет, объяснил он.

— Суды не вправе отказать в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе. К таким основаниям относится и наличие прежней судимости, — подтвердила «Известиям» официальный представитель Кинешемского городского суда Анна Лобанкова.

Объяснять свою позицию по делу «Известиям» прокурор Кинешмы Наталья Гудим не стала, предложив обратиться в пресс-службу.

Объективной характеристика бывает далеко не всегда, на практике она часто становится предметом коррупционного торга заключенного с администрацией колонии , рассказал Сергей Хлопенов.

— И с УДО помогали, и дела чистили, и наказания убирали. Такие варианты УСБ пресекает, и администрация, по идее, должна пресекать, — отметил он.

Однако в случае с Грушновым «сработало», скорее всего, не это, считает Алексей Выборный. Он не исключил, что Грушнов мог действительно хорошо себя вести .

— Претензий у колонии могло и не быть. Заключенные такого рода обычно сидят тихо, ведь характер их преступлений постыдный, это накладывает отпечаток на поведение , — отметил он.

Вежливый и опрятный, улыбчивый и приветливый — всё это маска, согласен бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко, который в прошлом брался за дела самых жестоких маньяков и насильников. С его слов, администрация колонии и оперативные работники, опекавшие таких заключенных, никогда не понимали, что это за проблема и какой формой психопатии страдает такой человек.

— Они исходили из общих правил: вот человек, который в местах лишения свободы ведет себя лояльно, ходит на работу, читает книги — значит, он встал на путь исправления. Сами же маньяки чаще всего не выходят из образа вплоть до момента преступления, — констатировал бывший следователь.

Суд должен был более тщательно изучить биографию рецидивиста, прежде чем отпускать его туда, где он будет иметь законный выходной и возможность выезжать в город , считает юрист и адвокат Евгений Корчаго. С ним согласен и Сергей Хлопенов. Облегчить участь Грушнова суд по закону имел право — положенную в таких случаях треть наказания он уже отбыл, отметил он. Однако в подавляющем большинстве случаев администрации колоний учитывают резонансный характер таких преступлений и не рискуют выдавать их «авторам» хорошие характеристики.

— В колонии он не видит детей, и триггер в голове не срабатывает. А вышел, увидел — и опять. Поэтому идти на поводу у «хорошего» поведения без оценки биографии и всех обстоятельств нельзя, — уверен Сергей Хлопенов.

По его мнению, дать заключенному с биографией маньяка хорошую характеристику мог неопытный сотрудник, который, возможно, только пришел работать в колонию.

Без права на УДО

В целом закон определил достаточное наказание для таких, как Грушнов, считает адвокат Евгений Корчаго.

— Есть ч. 5 ст. 131 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы для лиц, имеющих судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поэтому здесь можно говорить только о том, чтобы более тщательно проверялись обстоятельства при вынесении решений об условно-досрочном освобождении либо замене неотбытой части наказания исправительными работами, — отметил он.

С тем, что законодательство против педофилов достаточно жесткое, согласен и Анатолий Выборный. Он считает, что преступников такого рода нужно лечить. Однако его законопроект о химической кастрации педофилов был раскритикован частью общественности, поэтому депутат так и не внес его в Госдуму . Но он собирается внести доработанный документ в 2022 году.

— Не нужно путать хирургическую и химическую кастрацию. Последнее — всего лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи, — уверен депутат.

По его словам, в ближайшее время ГД должна решить вопрос о создании единого реестра педофилов и охранных ордеров. Это своего рода электронные «жучки», которые делают преступника видимым для правоохранительных органов 24 часа в сутки, пояснил депутат.

— Если вдруг он решит приблизиться к школе или детскому саду, по геолокации полиция это сразу увидит. Правда, это не сработает, если преступник приблизится к жертве просто на улице или в лифте, как в случае с Грушновым, — добавил он.

Одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова уверена — словосочетание «встал на путь исправления» не применимо к педофилам.

— Бывших насильников не бывает . Если человек однажды совершил такое преступление, он будет думать о том, чтобы повторить. В этом вопросе я категорична: нужно таких людей сажать пожизненно, — сказала она.

Мохов отсидел 17 лет и вышел на свободу, Грушнову пока грозит максимум 15. Уголовное дело против него возбуждено не по пятой, самой строгой части 131-й статьи УК, а по более мягкой третьей, которая не предусматривает пожизненного заключения.

— Наши дети не защищены, поэтому в ГД внесен законопроект, который подразумевает ужесточение наказания против половой неприкосновенности, а также расширяет круг лиц, за преступления против которых можно понести ответственность — пожизненную в том числе , — рассказала «Известиям» бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ, а ныне заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Также у педофилов не должно быть права на УДО, подчеркнул Анатолий Выборный.

Как ранее писали «Известия», в 2020 году было совершено свыше 15 тыс. сексуальных преступлений против детей. Это на 7,2% больше, чем в 2019-м и на 79% больше по сравнению с 2012-м.

«Известия» направили запросы в Следственный комитет, Кинешемский суд и прокуратуру, УФСИН и прокуратуру Ивановской области.