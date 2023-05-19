Нездоровые отношения: в мире вновь дискутируют о декриминализации педофилии

Международная комиссия юристов (МКЮ) опубликовала доклад, в котором содержится вывод о необходимости декриминализации педофилии. Впервые организация, чья деятельность напрямую связана с ООН, выступила с открытым призывом легализовать то, что в большинстве стран мира считается тяжкими преступлениями. Несмотря на резкую общественную реакцию, эксперты отмечают развитие глобальной тенденции, направленной на изменение отношения общества к педофилии. В чем она выражается, выясняли «Известия».

Кто это придумал

Международная комиссия юристов — весьма известная организация, имеющая представительства на пяти континентах. Известно, что как минимум до конца холодной войны частичное финансирование этого сообщества осуществляло Центральное разведывательное управление. С 1996 года она имеет консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН и ЮНЕСКО и занимается гуманитарной проблематикой, в которую, как заявляет МКЮ, входят вопросы сексуальной ориентации и гендерной идентичности . Документы, подготавливаемые комиссией, адресованы в первую очередь органам законодательной власти и судам высшей инстанции. Иными словами, МКЮ занимается вопросами соответствия и универсализации международного права.

В п. 16 недавнего доклада комиссии сказано буквально следующее: «Половое поведение по обоюдному согласию, независимо от вида сексуальной активности, пола/гендера, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения вовлеченных лиц или их семейного положения, не может быть уголовно наказуемо ни при каких обстоятельствах. <…> Cексуальное поведение с участием лиц, не достигших установленного внутри страны минимального возраста согласия, может осуществляться по обоюдному согласию фактически, даже если законом это не предусмотрено. В этом контексте применение уголовного законодательства должно отражать права и возможности несовершеннолетних лиц принимать решения о вступлении в сексуальные отношения по обоюдному согласию».

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Таким образом, комиссия призывает отказаться от уголовного преследования педофилов, если «действие» совершено по обоюдному согласию, которое, как считают в МКЮ, ребенок может дать осознанно.

К слову, далее те же оценки, а именно недопустимость криминальной ответственности, даются проституции (п. 17) и хранению наркотиков (п. 20) .

Целью доклада авторы документа называют борьбу со стигматизацией меньшинств, причем «поведение, связанное с сексом», стоит в одном ряду с бедностью, бездомностью и ВИЧ-инфекцией.

К этому докладу следует относиться сдержанно, в первую очередь из-за статуса МКЮ, отмечает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

— С точки зрения компетенции такого рода организации не имеют полномочий для придания своим документам какой-либо юридической силы. Да, многие из них обладают научным авторитетом, но юридически значимых международных документов они не производят. Их рекомендации могут быть учтены, но и могут быть проигнорированы, — пояснил эксперт.

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Обыкновенный лоббизм

Организаций, оказывающих консультативные услуги ООН, великое множество, поэтому их деятельность зачастую связывают с работой различных лоббистских структур. Сам по себе этот статус не говорит о степени влияния МКЮ на решения, реализуемые учреждениями ООН . Вполне возможно, доклад не получил бы столько общественного внимания, если бы не два обстоятельства. Во-первых, МКЮ — организация с некоторым практическим опытом. Например, комиссия имеет непосредственное отношение к принятию знаменитой Делийской декларации, посвященной главенству закона в свободном обществе (1959 год), и к созданию ныне печально известного Международного уголовного суда. Впрочем, как отмечает Дмитрий Лабин, последний факт едва ли говорит в пользу компетентности МКЮ.

Во-вторых, доклад МКЮ юридически оформляет давно сложившуюся тенденцию, в реализации которой участвуют структуры ООН. Соответствующие программы, опубликованные ЮНЕСКО и Всемирной организацией здравоохранения (оба учреждения связаны с ООН через экономический и социальный совет), уже второе десятилетие применяются на практике.

— За десятилетия огромное количество организаций, находящихся в орбите Организации Объединенных Наций и имеющих в своем названии слово «международный», превратились в инструмент лоббирования внешних интересов. Всё это не вносит порядка в работу ООН, — считает собеседник.

Самая свежая история — скандал в Великобритании из-за новой программы «сексуального образования» детей до четырех лет. Теневой министр образования Уэльса Лаура Энн Джонс потребовала немедленно прекратить ее внедрение. Как пишет Daily Mail, программа, кроме прочего, включает в себя «исследования гендерной идентичности» ребенка и обучение мастурбации.

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Примечательно, что процесс внедрения такого рода программ или модернизации национальных программ в соответствии с «новыми веяниями» происходит на фоне развития двух других тенденций. С одной стороны, в Европе наблюдается резкий рост преступлений сексуального характера. Их количество растет во всех крупнейших странах континента: Германии, Франции, Италии и Великобритании. С другой — всё чаще в европейских странах возникают дискуссии о необходимости пересмотра возраста согласия.

Болезнь не болезнь

В принятой ВОЗ новой версии Международной классификации болезней (МКБ-11) педофилия заменена на «педофильное расстройство» . В МКБ-10 педофилия — это всякое «сексуальное предпочтение детей, мальчиков или девочек либо обоих, обычно в препубертатном возрасте или в раннем пубертатном возрасте». МКБ-11 рекомендует ставить такой диагноз только в том случае, если человек «совершал конкретные действия» (в чем они заключаются, ВОЗ не поясняет) или не мог полноценно жить из-за стресса, связанного с ними.

При этом в ряде европейских стран и США уже давно предлагается ввести особую категорию для граждан, которые не испытывают чувства вины, но и не реализуют свои фантазии в жизни. Еще в 2013 году в «Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств» Американская психиатрическая ассоциация назвала этот феномен «педофильной ориентацией», однако после соответствующей реакции в обществе заменила слово «ориентация» на «интерес».

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МКБ идет по пути депатологизации патологий. Иными словами, многие из сексуальных расстройств трактуются всё более и более мягко , отмечает психотерапевт, психиатр, президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

— Многие расстройства стали трактоваться лишь с позиции переживаний самого человека. То есть если провести аналогию с правонарушениями, теперь «правонарушитель» может таковым признаваться, если он стыдится этого. А если гордится этим, то и проблемы никакой нет, — привел пример психотерапевт.

Новая мода на борьбу с так называемой стигматизацией в рамках тотальной толерантности скоро может привести к тому, что больного нельзя будет называть больным — он превратится в «человека с ограниченным здоровьем», рассуждает Евгений Кульгавчук.

— Что касается подходов в диагностике, можно сказать, что она не вполне грамотна, — продолжает он. — Расстройство может фиксироваться и вне зависимости от того, совершил действие человек или нет. У него уже есть проблема. Но новая МКБ не занимается больными, а делает акцент на медицину с социальной точки зрения. Если нет преступления, значит, не болен. По аналогии с убийством.

Как отмечает Евгений Кульгавчук, МКБ всё чаще ставят вопрос о том, что международные подходы далеко не всегда адекватны и нуждаются в адаптации и коррекции для использования в РФ.