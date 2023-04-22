Парад извращенцев: в Европе проявляют снисхождение к насильникам и педофилам

Более 4000 преступников, совершивших в Англии преступления на сексуальной почве, приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Они получили либо условный срок, либо общественные работы на небольшой период времени. При этом в числе осужденных и те, кто посягал на половую неприкосновенность детей и несовершеннолетних. Подобная тенденция наблюдается и в практике судов других стран Европы. С чем связана такая снисходительность, разбирались «Известия».

Педофилы атакуют

Согласно британскому уголовному законодательству, условные сроки и общественные работы полагается назначать за самые незначительные противоправные действия. К которым, как показывает нынешняя судебная практика, теперь относятся и преступления на сексуальной почве.

Около 41,6% жертв изнасилований в Британии отказываются от расследования факта преступления и рассмотрения дела по сравнению с 19,7% в 2015 году, показал свежий анализ экспертов Лейбористской партии. Из общего количества лиц, обвинявшихся в сексуальном насилии в 2022 году, только 1,6% по приговору суда были отправлены за решетку.

«Жертвы насилия, узнав, что их мучители освобождены в зале суда, вынуждены ходить по улицам, постоянно ощущая страх. Они инстинктивно оглядываются — им всё время кажется, будто их вот-вот настигнет насильник, вынашивающий планы мести за то унижение, которое он испытал в ходе суда и следствия. Родители детей, подвергшихся насилию и домогательствам, не находят себе места, пока ребенок не вернулся домой из школы. Такова реальность в консервативной Британии», — пишет британская The Mirror.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alejandro Martanez Valez

Педофилия, детская порнография и обсуждение вопроса о необходимости снижения «возраста согласия» — темы, которые не сходят со страниц западных газет. Так, во Франции, по данным Le Figaro, «пять с половиной миллионов мужчин и женщин стали в детстве жертвами сексуального насилия». Чтобы осознать масштаб явления, нужно помнить, что всё население страны едва превышает 60 млн человек.

По сообщениям швейцарской прессы, только в кантоне Тичино (около 350 тыс. населения) количество открытых уголовных дел по статьям о педофилии и сексуальном насилии за год выросло вдвое. Правозащитная организация Youth Vision Group зафиксировала в течение 2022 года 708 обращений родителей и школьных администраций за помощью в случаях «проявления сексуального насилия». Как отмечают издания, представители организации провели в школах кантона 473 «разъяснительных урока» и еще в 262 эпизодах «выступили активными переговорщиками в беседах, посвященных примирению сторон — участниц происшествий с элементами сексуального насилия или посягательств на него».

Не смотри на это

Примеры по разным странам Европы и США можно приводить долго, но для понимания общей тенденции развития ситуации достаточно уже и сказанного выше. Случаи сексуального насилия проявляются на Западе всё чаще, его жертвами становятся всё более юные девочки и мальчики. И с этим, как любят говорить лица, предпочитающие обращать на себя внимание заявлениями о необходимости изменить ситуацию, а не вести конкретную работу по улучшению положения дел, «надо что-то делать».

Так, британские лейбористы объявили о планах «ввести специализированные суды по делам об изнасиловании для решения проблемы насилия в отношении женщин и девочек, поскольку с 2015 года количество случаев прекращения рассмотрения дел о жертвах изнасилования увеличилось более чем вдвое».

Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe

Гуннар Стреммер, министр юстиции Швеции, предлагает ввести программу глобального слежения за соцсетями. Такое решение должно быть облечено в форму закона, общего для всех стран — членов ЕС. Операторов, предоставляющих услуги обмена сообщениями, обяжут составлять карты всех пользователей и искать в их сообщениях подозрительные материалы, например с детской порнографией.

Несмотря на то что это предложение подверглось резкой критике, правительство Швеции дает понять, что полностью его поддерживает. Стреммер называет свое предложение «важной инициативой в рамках ЕС, направленной против серьезнейшего преступления».

У этого предложения главы шведского минюста есть, естественно, противники, которые помнят о праве на тайну переписки граждан.

«Каждый звонок каждого гражданина Европы, каждое текстовое сообщение, каждое изображение, которое они отправляют, будут постоянно контролироваться? Это неправильно», — комментирует высказывания министра Нильс Пааруп-Петерсен, представитель Центристской партии, занимающийся вопросами цифровизации жизни.

Но дело в том, что одновременно на Западе идет явный процесс декриминализации педофилии. Так что нельзя вовсе исключать, что после внедрения предложения оно будет использовано для слежки за «неблагонадежными» гражданами, а вовсе не за педофилами, выведенными из поля действия уголовного закона.

Нет явления — нет проблемы

Но на Западе нашли и более «простые» решения проблемы разъедающей общество педофилии и половой преступности.

Так, в ряде стран Европы граждан при помощи СМИ плавно подводят к мысли о необходимости снижения возраста согласия с нынешних 14–16 лет до 12 или даже менее того. Действительно, если снизить планку некриминального добровольного вступления в половые отношения, то и общая статистика сексуальных преступлений значительно сократится. Но еще более радикальный проект появился в результате долгой работы специалистов из Международного комитета юристов (МКЮ) и управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shadi Jarar'Ah

Проект резолюции рекомендует всем странам ООН провести декриминализацию употребления наркотиков, а также сексуальной активности всех видов. Как саркастически заметила испанская газета Hispanidad, «вырождение ООН прогрессирует: теперь она выступает за декриминализацию всех форм половой жизни и абортов и становится на защиту педофилии».

Собранные под эгидой ООН юридические светила Запада заявили, что «сексуальное поведение по обоюдному согласию, независимо от типа сексуальной активности, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения вовлеченных лиц или их семейного положения, не может быть уголовно наказуемо ни при каких обстоятельствах».

Благожелательно настроены в ООН и в отношении проституции. «Обмен сексуальных услуг между взрослыми, давшими согласие, на деньги, товары или услуги и общение с другим лицом, реклама предложения или совместного использования помещений с другим лицом с целью обмена сексуальными услугами между взрослыми, давшими согласие, на деньги, товары или услуги, будь то в общественном или частном месте, не может быть уголовно наказуемым, за исключением принуждения, применения силы, злоупотребления властью или мошенничества», — гласит документ.

Насколько эти юридические новации могут сочетаться с инициативами более разумных западных политиков, не говоря уж о национальных традициях стран, менее подверженных нынешнему либеральному дискурсу, остается большим вопросом.

Фото: Global Look Press/dpa/Wolfram Steinberg

Встревожены и специалисты-психологи. Испанский эксперт Ева Маркес, занимающаяся изучением природы сексуальных преступлений, и координатор в организации Diaconía Spain, деятельность которой посвящена борьбе с торговлей людьми, считает, что взрывным ростом сексуальной преступности общество обязано интернету.

«Порнография существовала всегда, но доступ к интернету в очень раннем возрасте означает, что эти мальчики и девочки обязательно получают доступ к пропаганде секса, извращений и педофилии без каких-либо фильтров, — говорит она. — Ограничив доступ подростков к порноконтенту, мы сможем добиться улучшения ситуации».

Детский психолог Мария Долорес Мас отмечает, что «подростки очень быстро примеряют на себя увиденное в YouTube. Настолько, что сексуальные отношения вскоре становятся банальностью. Поведение экранных героев формирует и поведение малолетних зрителей: у мальчиков складывается неоспоримое мнение, что они обладают властью над девочками, а у девочек — что они должны быть покорными. Если еще и в их семьях отношения построены по такому же принципу, то дети просто перестают воспринимать такое положение вещей как потенциально неблагополучное, возможно, ведущее впоследствии к криминалу».