Поближе к детям: почему не работают барьеры для учителей-педофилов

За последний месяц участилась активность личностей, склонных к сексуальному насилию над детьми. Сразу несколько арестов предполагаемых педофилов произошло во второй половине ноября в разных частях страны. Примечательно, что некоторые из них в силу занимаемой должности имели прямой доступ к несовершеннолетним, что вызывает вопросы к существующим мерам профилактики при трудоустройстве. «Известия» вместе с экспертами разбирались в проблеме.

Петербургский педагог и по совместительству заведующий центром по работе со студентами-инвалидами Института кино и телевидения был задержан угрозыском, пишет «Фонтанка». По версии следствия, с июля по ноябрь он регулярно переписывался с подростками в мессенджерах на тему секса и обменивался фотографиями интимного характера. В деле пока один потерпевший — мальчику 14 лет (по другим данным, речь о девочке 15 лет). Еще более пугающая история произошла в Москве — задержан 54-летний преподаватель ОБЖ, его подозревают в растлении 15-летней воспитанницы кадетского класса. Мужчина якобы присылал подростку порноролики и задавал интимные вопросы. Девочка пожаловалась маме после того, как он вызвал ее в кабинет, угостил бутербродами, а потом задрал юбку и сделал непристойное предложение.

Барьеры для извращенцев

Согласно действующему законодательству, к трудовой деятельности с несовершеннолетними (в сфере образования, воспитания и т.д.) не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а также подвергавшиеся уголовному преследованию (кроме впоследствии реабилитированных) за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, говорит председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

Поближе к детям Фото: Global Look Press/dpa/Moritz Frankenberg

— Если работодатель получает уведомление от правоохранительных органов об уголовном преследовании за подобные преступления в отношении конкретного лица, этот сотрудник должен быть отстранен от работы с детьми, — говорит адвокат. — Такое ограничение позволяет предотвратить повторное совершение таких преступлений этими лицами. Также это могут быть различные рекомендации и инструменты на уровне конкретных учреждений.

Что касается выявления склонности человека к сексуальной агрессии в отношении детей, то сделать это можно с помощью различных методов психологического тестирования, считает собеседник «Известий».

— При этом самой эффективной профилактикой будет комплексный подход, так как сами склонности, выявленные тестами, могут никак и не выражаться либо, наоборот, тесты могут их в каких-то случаях и не выявить. Важным моментом является установление таких лиц, качественное расследование преступлений, чтобы всегда можно было установить конкретные обстоятельства дела. Это связано в том числе с тем, что иногда детей используют, например, в противостоянии между бывшими супругами, когда заявления о таких нарушениях после проверки оказываются не соответствующими действительности.

Где они обитают

Одна из особенностей лиц с нездоровой тягой к детям и подросткам — высокая социализация. Педофилам свойственно сбиваться в стаи, организовывать форумы в Сети. Ранее российские полицейские вместе с коллегами из-за рубежа неоднократно разоблачали такие международные ячейки в интернете, как «Голубая орхидея» (интернет-сообщество для педофилов, возникшее еще в 1990-х). На ресурсе аккумулировался контент с участием несовершеннолетних из различных стран для обмена и покупки. Связанные с сообществом преступники похищали и сексуально эксплуатировали детей по всему миру для изготовления порновидео. Последователи интернет-педофилов появляются и сейчас.

Поближе к детям Фото: ТАСС/DPA/Marcus Fehrer

Источники информации о специализированных сайтах и чатах для общения педофилов между собой и с несовершеннолетними примерно те же, что и у наркорынка, подметил в разговоре с «Известиями» сотрудник московской полиции.

— Те, кто обслуживает интересы наркомафии, те продвигают и площадки с детским порно — в первую очередь речь о даркнете. Но в последние годы запрещенный порноконтент вслед за наркоторговлей мигрирует и в легальные мессенджеры, в первую очередь в Telegram. Есть предположение, что одни и те же группы людей обслуживают и рекламируют запрещенный контент в Сети, то есть пакетно. Эти SMM-менеджеры работают со всем, что продается: зоофилия, некрофилия, сцены изнасилований. Моральная составляющая их интересует мало, — добавляет собеседник.

Одна из услуг на таком рынке — платные приват-чаты с несовершеннолетними. Для официального преследования по закону таких каналов не хватает фактов: участницы же не демонстрируют свой паспорт с возрастом, используют фильтры и т.п. К тому же не всегда удается понять, в какой стране снят контент. По его словам, проблема заключается в том, что борьба с этим явлением требует объединения правоохранительных ведомств разных стран. Всё к этому шло, но, увы, в последнее время сотрудничество под вопросом из-за ухудшения межгосударственных отношений на фоне внешнеполитической обстановки.

Лига безопасного интернета сообщила о двукратном росте в Сети контента с детской порнографией за 2021 год. Запретный контент был обнаружен на 17 тыс. ресурсах, причем в расчет не брались площадки даркнета. По данным организации, в 8% этого материала фигурировали дети до 1 года; в 27% — дети до 6 лет.

Важна работа родителей

Справки об отсутствии судимости, которые предоставляются при приеме на работу, — дело хорошее, но эту меру сложно назвать серьезной защитой от попадания в школы извращенцев, считает исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

Поближе к детям Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Bockwoldt

— Отсутствие судимости сложно назвать гарантом чистоплотности намерений и психического здоровья потенциального работника, — говорит собеседник «Известий». — Предусмотреть всё зачастую невозможно. Здесь необходима профилактика на уровне родителей. Нужно выстраивать с ребенком доверительные отношения, объяснять ему, что существуют личные границы, переходить которые никто не вправе. В идеале родители должны быть в курсе всего того, что происходит с ребенком в школе.

Матюнина советует чаще разговаривать с детьми о том, что их волнует. При таком подходе о странном поведении педагога ребенок в первую очередь расскажет родителям.