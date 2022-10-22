Классная драма: почему подростки выбирают буллинг

Каждый второй российский школьник сталкивается с травлей в школе. Фактически половина россиян прошла через буллинг. Почему дети до последнего скрывают свои проблемы, как родителям определить, что с ребенком что-то не то, и какое наказание предусмотрено для буллеров — в материале «Известий».

Против кого дружим

Чаще всего с агрессией относятся к тем, кто отличается от других внешне или физически, — по данным исследования образовательной компании MAXIMUM Education, так считают 45% опрошенных. При этом каждый третий школьник рассказал, что травят тех, кто слабее и не может дать сдачи. А 24% респондентов уверены в том, что стать жертвой буллинга можно за мнение, отличное от других.

Результаты исследования свидетельствуют: в подавляющем количестве случаев ( 92%) школьники сталкиваются с моральными унижениями, а в 8% — это физические издевательства (побои, толчки и т.д.).

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Эксперты образовательной компании подчеркнули, что каждый второй опрошенный сам находился в роли жертвы, а 37% респондентов были свидетелям травли. Чаще всего учащиеся (62% респондентов) сталкивались с агрессией по отношению к себе в средней школе. Каждый третий рассказал об издевательствах в начальных классах. Меньше всего случаев буллинга в старшей школе — всего 8%.

По словам основателя онлайн школы IT-профессий Rebotica Александра Киселева, нельзя сказать точно, что становится триггером (дословно — спусковым крючком) буллинга, каждый случай приходится рассматривать индивидуально.

— Подросткам в возрасте от 12 лет, когда начинается переходный возраст, часто хочется чувствовать причастность к группе, команде. Возникают ситуации, когда толпа дружит «против кого-то». Тогда изгой становится неким объектом, объединяющим обидчиков. Это простой путь самоутверждения, который, к сожалению, подростки выбирают всё чаще , — рассуждает Александр Киселев.

По словам Александра Киселева, первую волну преследований может вызвать всё, что угодно: внешний вид, финансовое положение семьи, даже то, что одноклассник «слишком умный». А дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, как на нее реагирует объект будущей травли. Некоторых школьников травить становится попросту неинтересно. Чаще всего в их числе те, кто чувствует себя уверенно благодаря тому, что реализует свои амбиции в дополнительном образовании или спорте.

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Эксперты Академии безопасности Ольги Бочковой отмечают несколько стадий реакции на буллинг. Сначала школьник пытается договориться с обидчиками, пробует игнорировать происходящее и даже начинает чрезмерно агрессивно себя вести, словно от бессилия бросаясь в гнев и злость. Однако это не помогает именно потому, что коллектив уже принял решение травить конкретного человека. Обидчиков уже ничто не остановит.

— У человека формируются травма, сопряженная с насилием, и позиция личной беспомощности. Ребенок думает: «Что бы я ни делал, мне ничего не помогает. Поэтому вообще ничего не буду делать, потому что мне никто и ничто не поможет». Причем школьник считает, что все, включая взрослых, наверняка знают о происходящем, но не предпринимают никаких действий, чтобы помочь , — комментирует основатель Академии, клинический системный семейный психолог, недирективный игровой терапевт Ольга Бочкова.

Действительно, согласно результатам опроса, каждый второй школьник считает, что взрослые недостаточно помогают жертвам травли.

Родительский контроль

Чаще всего именно родители позже других догадываются о том, что с ребенком что-то не так. Дети, которых унижают одноклассники, обычно замыкаются в себе и по разным причинам пытаются делать вид, будто ничего не происходит. Анна Тимофеенко, руководитель направления психологический поддержки подросткам образовательной компании MAXIMUM Education, считает, что дети нередко замалчивают школьные неприятности из-за чувства стыда, вины, боязни показаться слабыми и даже страха подвести родителя. Это сильно угнетает самооценку, а если вдобавок над ребенком издеваются из-за внешних особенностей или поведения, которого он стыдится, он может молчать еще и потому, что смущен. Для некоторых детей сама мысль о том, чтобы поднять этот вопрос перед взрослыми, страшнее, чем сами издевательства.

Подросток опасается также, что возмущенные ситуацией родители пойдут разбираться в школу и закатят скандал, а это привлечет еще больше внимания к ситуации.

— Ребенку невыносимо трудно справляться с травлей в одиночку. Сам он помочь себе не сможет, так как находится внутри системы, которая его травит. А чтобы эта система изменилась, нужно, чтобы кто-то смог защитить жертву , — считает Анна Тимофеенко.

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Распознать буллинг можно по физическим и психологическим изменениям, которые происходят с подростком. По словам эксперта, это могут быть нарушения сна, беспричинные боли в груди и животе, проблемы с аппетитом, энурез, повышенная тревожность, длительное подавленное состояние, излишняя осторожность и уступчивость.

— В числе причин для волнения — резкий спад интереса к учебе и нежелание идти в школу. Например, утром ребенок жалуется на плохое самочувствие или боли, а если ему разрешено пропустить занятия, то симптомы сразу проходят, — разъясняет Анна Тимофеенко.

Ольга Бочкова также отмечает, что о проблемах свидетельствует снижение мотивации ребенка. Сигналом для родителей может служить и то, например, что школьник перестает общаться с друзьями, ни с кем не встречается, не созванивается, как будто его социальная жизнь оборвалась. Подросток отмахивается от любой активности — например, запирается в комнате, уходит от контакта, скрывает что-то в телефоне.

Как не стать жертвой

Чаще всего жертвами буллинга становятся одиночки, поэтому ребенку важно общаться с одноклассниками, иметь хотя бы одного или двух друзей.

— Важно помнить, что школа — не только «про знания». Это и про умение социализироваться, находиться в социуме, умение строить дружеские связи. Наличие друзей сильно снижает риск травли , — говорит Анна Тимофеенко. — Самое мощное оружие, которое можно использовать против агрессии — юмор. Если в момент подколок ехидного одноклассника шутки не приходят на ум, можно пожать плечами и улыбнуться. Или сказать: «Да, у меня есть недостатки, и я сама о них знаю» и разрешить ему так думать, добавив: «Это твое мнение».

По словам Ольги Бочковой, волшебных реплик, которые наверняка помогут остановить агрессию, не существует. Но ребенку необходимо умение четко и понятно, твердым голосом выразить свою позицию, обозначить границы, не включаться в конфликт и не поддаваться на провокацию.

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— Многим кажется, что демонстрация звериного оскала, ответной агрессии убережет от нападений. Но если советовать, как в самом начале построить отношения так, чтобы снизить вероятность нападок в свой адрес, то именно спокойствие и уверенная реакция на оскорбление может дать обратную связь, — продолжает эксперт.

Проблему буллинга, по мнению экспертов, можно решить, если работать над ней комплексно — с поддержкой не только родителей, но и школы. Абсолютное большинство опрошенных ребят (74%) также считают, что пресечь случаи буллинга в образовательных учреждениях можно только совместной работой со стороны родителей, педагогического коллектива и самих учеников. Бочкова советует привлекать к своей проблеме взрослого не с позиции «он меня дразнит», а с позиции «я сейчас не знаю, что делать, посоветуйте мне, пожалуйста». Помочь в сложной ситуации способен человек, который займет грамотную позицию, а не просто накричит и всех накажет.

— Дети тоже должны обсуждать проблемы общения и помогать друг другу. А учителям следует объединять в команду тех, кому нужна поддержка и дружба: дать совместное задание ребенку, у которого нет друзей, и тому, кто с легкостью их заводит. Можно сделать так, чтобы дети оказались рядом в столовой или на игровой площадке. Это помогает дать опору ребенку, который в ней нуждается, и приводит к дружбе, — комментирует Анна Тимофеенко.

Разглядеть буллера

Большинство буллеров — это дети с ярко выраженными нарциссическими чертами характера, с высокой самооценкой и сниженной эмпатией, отмечает Анна Тимофеенко. Эксперт не исключает, что корни проблемы зачастую кроются во взаимоотношениях в семье, где со стороны взрослого могут демонстрироваться игнорирование, манипулирование, потакание. При этом буллер может вырасти и в благополучной семье, и в асоциальной. По словам эксперта, те, кто занимается травлей, хотят самоутвердиться. Этим детям не хватает внимания, подтверждения самоценности, уважения со стороны взрослых. Тоска по таким чувствам вызывает агрессию, которую подростки какое-то время подавляют, так как не могут выплеснуть ее на родителей. Поэтому они ищут себе подходящую мишень.

— Уважение важно для любого человека. Учить этому детей лучше всего на собственном примере. Мы разные, и нет никаких причин считать «необычность» другого чем-то неправильным. Ну и, конечно, следует проявлять уважение и к самому ребенку — считаться с его мнением и желаниями, слышать его. Таким образом, ему не нужно будет ничего никому доказывать, потому что он будет понимать свою значимость и видеть ее со стороны родителей, — говорит эксперт.

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Психологи сетуют: понять, что твой ребенок на самом деле — злой и циничный буллер, весьма сложно.

— Это не так просто сделать, особенно если у школьника нет проблем с общением и много друзей. Редкий родитель будет проверять, не изводит ли ребенок издевками своих одноклассников. Но можно обратить внимание на то, как, например, он высказывается в адрес других учеников. Не фигурирует ли чье-то имя постоянно в негативном контексте, — говорит Ольга Бочкова.

Эксперт также советует проверить страничку сына или дочери в соцсетях. Возможно, ребенок выкладывает чужие фотографии с насмешливыми подписями или оставляет негативные комментарии под чужими постами. Специалисты советуют взрослым обращать внимание на сообщения в родительских чатах. Возможно, чья-то мама уже бьет тревогу, что ее ребенка обзывают.

По мнению Бочковой, в обществе присутствует стереотипное убеждение, что жертвы травли сами виноваты, что с ними такое происходит. Мол, они себя не могут защитить, значит, недостаточно сильны. В обществе, где главенствует культура насилия, к таким людям относятся с презрением, перекладывая на них ответственность за происходящее, подчеркивает эксперт.

— М ы понимаем, что, когда ребенок сталкивается с систематическим насилием (а буллинг — это не что иное, как насилие), его психика еще не сформирована окончательно. Его представление о себе как о личности очень сильно зависит от мнения о нем других людей, особенно сверстников. Маленькому человеку важно принятие. Он сильно зависит от чужой оценки, и когда коллектив его унижает, это, безусловно, сказывается на личности , — разъясняет Ольга Бочкова.

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Эксперт предостерегает, что когда формируются личность и психика человека, ребенок может идентифицировать себя с агрессорами, то есть с теми, кто на него нападал. В нем формируется агрессивная составляющая, которая в целом настроена защищать от возможного повторения негативных реакций и работать на опережение.

— Этот комплекс реакции очень индивидуален и зависит от множества разных факторов, например от типа личности, темперамента, характера. Играют роль обстановка в доме, альтернативные коллективы для общения. В отчаянии, будучи не в силах исправить ситуацию по-другому, человек может выбрать очень искаженный защитный вариант и отомстит обидчикам за то, что с ним случилось , — предостерегает Ольга Бочкова

Эксперты советуют поговорить со своими детьми о том, что такое травля, как она проявляется, объяснить, чем нежелание общаться с конкретным человеком отличается от агрессии по отношению к нему и почему эта агрессия считается насилием. Подросток должен знать, что за свои действия надо отвечать.

Закон суров

Как пояснила председатель комиссии Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева, при выявлении случаев буллинга в школе рекомендуется поставить в известность администрацию учреждения, попробовать урегулировать ситуацию с привлечением к диалогу родителей или иных законных представителей (опекунов, попечителей) детей и при отсутствии взаимопонимания обратиться в полицию или суд.

— Нельзя забывать об эмоциональном состоянии ребенка, подвергшегося травле. Следует обратиться к специалистам, чтобы в будущем данная ситуация не привела к другим неприятным последствиям, в том числе во взрослом возрасте, — комментирует эксперт.

Член комиссии АЮР по защите социальных и экономических прав Мария Спиридонова напоминает, что ответственность за травлю может наступать различная: и административная, и уголовная, и гражданско-правовая.

— За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 5.61. КоАП РФ. Наказание — наложение административного штрафа на граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей , — комментирует Мария Спиридонова

За оскорбления в интернете, по словам юриста, штраф увеличивается — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Причем административной ответственности подлежит гражданин, достигший 16 лет. Строже наказывается то же деяние, если оно содержится в публичном выступлении, СМИ, интернете, совершено должностным лицом или совершено повторно, отмечает юрист.

Классная драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— За клевету (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) наступает уже уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ, — предостерегает Мария Спиридонова.

По словам эксперта, в исключительных случаях буллинг может также приводить к самоубийствам. За доведение несовершеннолетнего до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового согласно ч. 2 ст. 110 УК РФ. За данные уголовно наказуемые деяния ответственность наступает с 16 лет.

— Также можно привлечь агрессора к гражданско-правовой ответственности. В соответствии со ст. 152 ГК РФ, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Кроме этого, возможна компенсация морального вреда. Следует учитывать, что до 14 лет за несовершеннолетних вред будут возмещать родители, — продолжает Мария Спиридонова.

В Ассоциации юристов России пояснили, что ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

— Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает ответственность за административное правонарушение в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Статья работает и в случаях до 14 лет, — подчеркнула Мария Спиридонова.

Классная драма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юристы разъясняют, что, в связи с тем что ребенок по мере роста развивается психологически, в действительности с 14 лет в сознательном возрасте можно судить о том, что ребенок совершает осознанно правонарушение, что свидетельствует о неисполнении его родителями обязанностей по воспитанию. На практике статья применялась к родителям детей, минимальный возраст которых был 12 лет.

Если говорить о неисполнении других обязанностей родителей, то они распространяются на весь возраст несовершеннолетнего от 0 до 18 лет, отметили в Ассоциации юристов России.