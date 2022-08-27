Родительский ад: как не сойти с ума в школьном чате

Почти у всех участников родительских чатов есть поводы для раздражения, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Опрошенным не нравится выяснение отношений, переспрашивание, переписки на посторонние темы, опечатки и ошибки. Как показывают события последних лет, конфликты из родительских чатов нередко выливаются в инциденты в реальной жизни. Как сохранить свои нервы, находясь в родительском чате, и можно ли установить правила в такой беседе, разбирались «Известия».

Чем недовольны родители

Исследование (есть в распоряжении «Известий») по заказу «Лаборатории Касперского» проводилось компанией Online Interviewer в мае–июне 2022 года среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опросили 2008 человек. Итоги опроса подвели в преддверии нового учебного года, когда родительские чаты начали оживать.

73% респондентов состоят в родительских чатах. Среди них 83% нашли на что пожаловаться. Например, 40% родителей недовольны, когда другие участники чата выясняют отношения при всех. 36% раздражаются, когда другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать или рассказывать одно и то же, высказывают мнение в неподходящий момент. 31% родителей не нравятся переписки на посторонние темы, столько же недовольны, когда пишут ночью, поздно вечером или рано утром. Треть опрошенных говорят, что им сложно понять других родителей из-за большого количества ошибок или опечаток.

Опрос касался в том числе детей. Выяснилось, что у большинства ребят (52%) есть аналогичный чат с одноклассниками, еще у трети — с друзьями не из школы. Родители и учителя часто не знают о «секретных» чатах школьников.

Родительский ад Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

— Вопрос общения в чатах и мессенджерах связан не только с информационной безопасностью, но и с цифровой этикой, — прокомментировал итоги исследования руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. — 73% опрошенных нами родителей отметили, что обсуждали с ребенком правила этики в Сети. Но порой взрослым сложно самим следовать тем правилам, которые они озвучивают в семье.

По его словам, делать это необходимо: дети часто копируют поведение родителей, даже если взрослые этого не замечают.

Как установить правила в родительском чате

Андрей Сиденко говорит, что установить правила в родительских чатах полезно: они помогут сэкономить время и нервы всем участникам.

— Можно создать свод правил и закрепить его в чате верхним сообщением или добавить их к описанию , — сказал он «Известиям». — Важно, чтобы правила были простыми и понятными, их не должно быть много.

Что написать в закрепленном сообщении? Андрей Сиденко предлагает такой свод правил:

прописать время, в которое можно писать в чат;

обозначить запрет на сообщения, не относящиеся к делу;

попросить воздерживаться от выяснения отношений и перехода на личности;

указать, кому адресовать сообщения по тем или иным темам.

Администраторами чата, говорит он, нужно назначить нескольких человек , чтобы они могли друг друга заменять.

Родительский ад Фото: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Психолог Екатерина Маденко предлагает также в закрепленном сообщении указать полезную информацию: например, как в настройках отключить оповещения, чтобы они не раздражали. Кроме того, следует подчеркнуть важность каждого участника и его мнения.

— Тон группе задает актив — обычно это 3–5 человек, но всегда будут несогласные и промолчавшие, которые тоже скорее чем-то недовольны, — сказала она «Известиям». — Молчание в чате скорее признак пассивной агрессии.

Клинический системный семейный психолог Ольга Бочкова замечает, что правила поведения в родительском чате — вопрос не интернет-безопасности, а в целом безопасного общения. По ее словам, кроме правил должны быть и штрафные санкции, например лишение права написания каких-либо сообщений, исключение из чата на время или на постоянной основе. Правда, замечает детский и семейный психолог Наталья Наумова, тогда администратору придется дублировать им важную информацию в личных сообщениях.

Клинический психолог Олеся Иневская предлагает создавать чат на платформах, где можно переводить нарушителей правил в режим чтения.

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций iConText Group и эксперт в межличностном общении Юлия Шелыгина отмечает, что модератором или администратором такого чата чаще всего становится председатель родительского комитета. Он должен следить за выполнением правил, делая замечания нарушителям и исправляя их ошибки. В его обязанности входит и прерывание веток разговоров, которые начинаются не по темам чата.

— Модератор должен не только задавать тон общения, но и всегда предлагать конкретные варианты, — сказала она «Известиям». — Например, если обсуждается вопрос закупки подарков — сразу предложить конкретный вариант.

Родительский ад Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Наталья Наумова замечает, что родителям, которые любят общаться на посторонние темы, обсуждать новости или события, можно создать отдельный чат для бесед.

Эксперт «Актион Образование» Анна Ивлева замечает, что образовательная организация вправе установить правила общения в родительских чатах даже в своих локальных актах — например, разработать положение об этике общения в таких сообществах.

— Причем правила можно распространить не только на работников образовательной организации, но и на родителей, — сказала она «Известиям». — А родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования иных локальных нормативных актов, а также уважать честь и достоинство ее работников согласно ч. 4 ст. 44 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Впрочем, учитель начальных классов Елизавета Григорьева считает, что в конечном счете правила в чатах «устанавливать бесполезно». Самым лучшим вариантом она считает ведение закрытого (информационного) чата.

Как делать замечания и не нарываться на них

Андрей Сиденко говорит, что чат должен быть эффективным и удобным для всех, кто в нем состоит. Для этого он предлагает назваться в мессенджере, в котором общаетесь с другими родителями, настоящим именем , чтобы участники понимали, как обращаться к собеседникам.

— Не используйте неудобные для участников форматы, обсудите их в самом начале: например, удобно ли всем получать голосовые сообщения, — продолжает он. — Не стоит пугать других участников и рассказывать страшилки. Стоит обращать внимание на орфографию и пунктуацию, чтобы все могли друг друга понимать.

Родительский ад Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

По его словам, для удобства пользователей чата нужно использовать разные доступные форматы и понятную навигацию: голосования, закрепления сообщений, реакции и т.д.

Стоит ли делать другим участникам чата замечание и как не нарваться при этом на конфликт? Анна Ивлева призывает ориентироваться на ситуацию, но всегда делать это в корректной форме.

— Например, можно обозначить родителю, что по установленным правилам в родительский чат можно писать до 21:00, — сказала она. — Если администрированием чата занимается классный руководитель или другой педагог, то они должны соблюдать корректную форму общения, даже если родитель позволяет себе выходить за рамки дозволенного — это, к слову, указано в письме Минпросвещения России от 20 августа 2019 года о профессиональной этике педагогов.

Елизавета Григорьева говорит, что замечания делать можно, но зная, что вы не будете единственным, кто этим занимается, — в противном случае есть риск стать для всех «занудой и нравоучителем». Этикет в таких чатах формирует именно большинство, считает учитель начальных классов.

По мнению Ольги Бочковой, высказывать свои чувства лучше через формат «я-сообщения», то есть говорить о себе, своих чувствах, мыслях и своем мнении о ситуации.

— Это помогает избежать критики и оценки, которые обычно разжигают конфликт. Безусловно, в чатах нужно разбирать и проблемы, возникающие в процессе обучения, но стоит делать это, напоминая себе об общей цели: моему ребенку еще учиться в этом классе. То, что я собираюсь написать сейчас, ему поможет? — отмечает психолог.

Родительский ад Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Наталья Наумова призывает как можно реже делать замечания другим людям — особенно по поводу орфографии. У родителей нет необходимости друг друга перевоспитывать, а есть задача помогать детям успешно учиться, организовывать совместные мероприятия или экскурсии.

Что делать при возникновении конфликта

Маденко отмечает, что в случае начала конфликта важно напомнить о вежливости и правилах группы.

— Человек в онлайне может выдавать более агрессивную реакцию и меньше контролировать себя, чем в реальной жизни ,— создается мнимое ощущение анонимности в интернете, — сказала она. — А конфликт в чатах часто решается поддержкой и обращением по имени.

По ее словам, важно не молчать в чате, когда идет травля какого-либо родителя. Поддержка осаждает агрессора.

Олеся Иневская отмечает, что при столкновении с агрессией самыми верными действиями должны стать игнорирование и сообщение модератору о случившемся. Модератор должен либо удалить агрессора, либо перевести его в режим «наблюдателя» .

— Если после этого оскорбления и угрозы посыпались в личные сообщения, то продолжайте не вступать с агрессором в полемику, сделайте скрины и направляйтесь в полицию, — сказала она. — Вы не знаете, какое ментальное расстройство может стоять за агрессивным поведением и насколько жестоким оно может сделать человека. Большинство людей думают, что это обычная «словесная» перепалка. А на самом деле агрессивное поведение — это уже признак психологического расстройства.

Родительский ад Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Стоит напомнить, что словесные перепалки в чатах уже не раз выходили за пределы чата и приводили к дракам с тяжелыми последствиями. Так, в апреле 2021 года в Екатеринбурге такой конфликт в чате закончился сотрясением и черепно-мозговой травмой, а в ноябре 2020 года жителя Волгограда убили после переписки.

Юрист Руслан Болдырев отмечает, что полиция гарантированно фиксирует сам факт угроз, после чего подтверждает свидетельскими показаниями. Но вот что касается эффективности такого обращения, гарантировать что-то сложно — всё зависит от ситуации.

Анна Ивлева замечает, что каждый может защищать свои честь и достоинство не дракой, а в суде.

— Также любой участник чата, которого оскорбили публично, вправе написать заявление в правоохранительные органы по факту нарушения родителями или педагогом ст. 5.61 КоАП, — сказала она. — Публичное оскорбление — отягчающее обстоятельство, поэтому и штраф будет больше.

Нужно ли учить детей поведению в чате

Андрей Сиденко предлагает создать семейный чат и в его рамках направлять ребенка. Кроме того, важно рассказывать детям про основы этики в Сети .

— Но главное — установить правила в семье, которые родители также будут соблюдать, — сказал он. — Если вы договорились не писать в чате во время обеда, нужно придерживаться этого правила и самим. Дети многое перенимают от родителей, к тому же так запреты не воспринимаются как наказание.

Родительский ад Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

Наталья Наумова предлагает родителям спрашивать у своих детей о темах общего чата и, если они не против, самим читать переписку.

— Стоит ли заглядывать непосредственно в сам чат, у меня большие сомнения, потому что у ребенка должно быть личное пространство, в котором он комфортно себя чувствует, но может обратиться за поддержкой к взрослому , — говорит Ольга Бочкова. — Я бы порекомендовала родителям периодически уточнять у ребенка, как у него дела, задавать ключевой вопрос: «Есть ли что-то, о чем ты хотел бы мне рассказать, но стесняешься, боишься или стыдишься сказать? Может быть, я не знаю, но тебе угрожает какая-то неприятная или опасная ситуация?»