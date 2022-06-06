Молчание ребят: как дети в России становятся жертвами педофилов

Следственный комитет России (СКР) заявил о том, что в стране снизилось число преступлений против детей. Однако оно всё равно остается высоким: за четыре месяца 2022 года в СКР поступило почти 23 тыс. сообщений о таких нарушениях закона. В том, почему российские дети становятся жертвами педофилов и как защитить их от злоумышленников, разбирались «Известия».

Сексуальные преступления против детей

По словам замглавы СК РФ Елены Леоненко, за четыре месяца 2022 года в СК поступило почти 23 тыс. сообщений о преступлениях, совершенных в отношении детей и подростков, и это на 6% меньше, чем в прошлом году. По результатам рассмотрения сообщений возбуждено более 7,7 тыс. уголовных дел — за аналогичный период 2021 года дел было на 7% больше.

Всего за 2021 год по направленным в суд делам потерпевшими были признаны почти 18 тыс. детей. Причем в отношении многих были совершены преступления сексуального характера. Чаще всего жертвами изнасилования становились девочки 11–14 лет, затем девочки 15–17-летнего возраста — в основном, из полных семей.

— Часть из них пострадали от действий родственников и близких. При этом половину преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, совершали сожители матери ребенка , — рассказала Леоненко.

Молчание ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным СКР, чаще всего подростки становились жертвами насильственных преступлений в городах. Это объясняется тем, что там «проще затеряться», а в небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают. Кроме того, в городах есть множество развлекательных заведений, куда иногда пускают детей.

Случаев, когда несовершеннолетние сами инициировали или провоцировали преступление, оказалось совсем мало — всего 5%.

Каков среднестатистический портрет педофила

Эксперт в области расследования преступлений Сергей Клещев рассказывает, что жертвами педофилов не всегда становятся девочки — иногда от их действий страдают и мальчики. Причем в последнее время всё чаще стали регистрироваться факты бисексуальной педофилии: пол ребенка не имеет большого значения для растлителя — ему скорее важно тело с признаками незрелости.

По словам юриста, с виду педофилы обычно производят положительное впечатление. Чаще всего это семейные мужчины, среднего возраста, воспитывающие детей. При этом многие выбирают для себя профессии, связанные с работой с подростками и позволяющие вступать с ними в контакт открыто, не привлекая внимание окружающих.

— Подчас они сами ведут себя как подростки либо наоборот общаются с будущей жертвой на равных. Но важно подчеркнуть, что не все, кто ведет себя так, могут быть педофилами — не стоит подозревать в этом всех подобных работников, — отмечает эксперт.

Молчание ребят Фото: Getty Images/iStock

Конечно, среди преступников есть и те, кто в детстве сам подвергся насилию со стороны взрослых — но таких немного, и они не схожи с классическим представлением о педофилах. Эти люди тщательно планируют свои преступления и могут совершать их несколько раз — при этом они, как правило, не признают свою вину, считая интимную связь с детьми нормальным явлением, а законы — неправильными и ущемляющими их права.

— Когда мы говорим о совратителях, большинство из нас представляет чужого, страшного постороннего человека, который пристает к детям на улице, пытается увезти ребенка на машине, затащить домой. Но количество педофилов, предлагающих конфетку, значительно меньше, чем растлителей, близких к семье ребенка или даже находятся внутри нее. Отцы и отчимы, насилующие собственных детей, как правило, не проявляют сексуального интереса к чужим, — заключает юрист.

Где педофилы находят жертв

Большая часть педофилов (кроме тех, кто растлевает родных или знакомых детей) находит своих жертв в интернете, социальных сетях или при общении в мессенджерах и различных тематических группах. Преступники обычно выбирают развращенную форму коммуникации: отправляют подростку фото и видео порнографического характера, обнажаются перед камерой и просят или требуют того же взамен.

— Педофилы, как «сетевые», так и знакомые с детьми лично, используют разные методы: и свое обаяние, и хитрость, и детскую наивность, деньги, шантаж и, наконец, угрозы (например, обнародовать интимные фото и видео). Детская психика неустойчива, и, как правило, они поддаются, — рассказывает Сергей Клещев.

Молчание ребят Фото: Getty Images/iStock

Сложность задержания таких преступников состоит в том, что потерпевшие — это дети или подростки, которые в силу возраста не могут осознавать всей серьезности своего положения. Еще до самого факта насилия, при первых признаках интереса к ним со стороны взрослых, они не в состоянии сразу распознать угрозу и попытаться противостоять ей.

— Чаще правоохранительным органам становится известно о совершенном преступлении лишь спустя время. Обычно о нем сообщают родители, педагоги или психологи учебных заведений, которые замечают отклонения от нормального поведения ребенка. Это может проявляться в резкой смене настроения, подавленности, внезапно проявившегося чувства замкнутости при посторонних, как правило, взрослых людях, — говорит эксперт.

Психолог Елена Масолова в беседе с «Известиями» называет признаками возможной травмы рассеянность, забывчивость или задумчивость, прикосновения сексуального характера к себе или другим детям или, наоборот, отвращение к прикосновениям или не соответствующие возрасту знания о сексе.

В чем сложности расследования преступлений педофилов

Преступления против половой неприкосновенности детей обычно расследуются долго — это обусловлено большим количеством следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

— Особую сложность вызывают общение и допросы потерпевших. Дети подчас не могут подробно описать внешность преступника, назвать возраст, национальность, какие-либо особые приметы. В связи с этим возникают проблемы установления личности виновного, — рассказывает Клещев. — Кроме того, если растлитель — родственник или близкий к семье человек, ребенок стесняется, боится давать показания. Он пугается огласки, насмешек от сверстников и чувства неполноценности — а иногда еще и испытывает давление со стороны родственников, которые не верят ему.

Самыми тяжелыми моментами для пострадавших детей эксперт называет опознание и очную ставку с обвиняемым либо подозреваемым. При очной ставке, глядя в глаза преступнику, ребенок не всегда может набраться смелости и подтвердить, настоять на своих показаниях, чем подрывает достоверность собранной доказательственной базы. А сомнения, согласно принципу презумпции невиновности, трактуются в пользу обвиняемого.

Молчание ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Виновное лицо тоже должно быть всесторонне изучено. Проводится комплекс судебных исследований его личности, душевного состояния, вменяемости, возможности отдавать отчет своим действиям в момент совершения преступления и руководить ими. В большинстве случаев такие исследования проводятся в рамках стационара в специальном медицинском учреждении, — рассказывает Клещев.

В случае признания вменяемости педофилы приговариваются к длительным срокам заключения. Однако, как показывает практика, такие наказания не сдерживают преступников, а большая их часть совершает растления неоднократно. Потому Клещев называет поправки о пожизненном сроке за повторные аналогичные преступления, внесенные в УК, своевременными и действенными.

— Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления , — объясняет собеседник «Известий».

По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Как защитить ребенка от педофилов

По словам психолога, гештальт-терапевта Елены Масоловой, ответственность на том, что происходит с детьми, в первую очередь лежит на их родителях — им всегда важно знать, что случается в жизни сына или дочери, какие у них проблемы и с кем они общаются. Обычно случаи детского насилия происходят тогда, когда родители всё время заняты и у них нарушен здоровый контакт с ребенком. Тогда он начинает искать эмоционального тепла у других взрослых, иногда получая его в обмен на сексуальные домогательства.

— Часто педофил сначала становится для ребенка лучшим другом, в котором искренне тот нуждается. И только потом начинаются крайне травматичные для психики действия, — говорит собеседница «Известий». — Чтобы ваш ребенок не стал жертвой насильника, у вас с ним должна быть надежная эмоциональная связь, и вы должны быть в курсе его жизни. И тогда в поисках внимания он придет к вам, а не к чужому человеку, который может воспользоваться его доверием.

Если подобная ситуация всё-таки произошла (или у вас есть такие подозрения), важно начать аккуратно разговаривать с ребенком, осторожно выстраивая с ним доверительный контакт — так шанс на то, что он расскажет о случившемся, выше.

Молчание ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Представьте: с одной стороны он очень сильно боится угроз педофила, с другой — жаждет получить помощь от самых близких людей, — объясняет Масолова. — Начните незаметно наблюдать, с кем общается ребенок и куда ходит в свободное время. Обычно растлителями оказываются люди из близкого круга: тренер, учитель, папа подружки, сосед. Понаблюдайте за этими людьми, странное поведение заметить достаточно легко. И попробуйте на время ограничить общение вашего ребенка с подозреваемым без резких движений, а мягко — включите фантазию. Обратитесь за помощью к детскому психологу.