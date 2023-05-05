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Наперсник разврата: псевдосвященник задержан по подозрению в педофилии

Сектант завлекал религиозно настроенных несовершеннолетних
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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22-летний член неканонической религиозной организации «Митрополия Православной Кафолической Церкви» задержан по подозрению в растлении несовершеннолетних. Это уже не первый скандал, связанный с этой сектой. Подробности — в материале «Известий».

Разврат в «домовой церкви»

Задержанный, имя которого не раскрывается, подозревается в серии преступлений в отношении подростков 2006, 2007 и 2008 г.р., сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Молодой человек, именовавший себя «диаконом МПКЦ», подыскивал потенциальных жертв среди религиозно настроенных детей и подростков. Фигурирующие в деле несовершеннолетние сообщили, что встречи проходили в садовом товариществе поселка Внуково. Там были оборудованы помещения для богослужений, бассейн и баня. По версии следствия, первым пострадал от действий подозреваемого мальчик 2007 г.р.. Несовершеннолетний сообщил, что помимо главного фигуранта в доме присутствовал еще один мужчина. В разговоре мальчику намекнули, что если он хочет расти в «церковной иерархии», то ему придется вступать в противоестественные половые связи с присутствовавшими взрослыми. Потерпевший в итоге сумел убежать с территории домовладения. Полиция также установила еще двух жертв предполагаемого педофила — мальчики приходятся друг другу родственниками.

подозреваемый

Подозреваемый в педофилии диакон

Фото: соцсети

В территориальном подразделении СКР расследуется дело по статьям о растлении, понуждении и к действиям сексуального характера и о получении сексуальных услуг несовершеннолетнего. Законом предусмотрены длительные сроки заключения по каждому их перечисленных составов УК РФ.

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Приключения ряженых

Согласно данным страницы МПКЦ в соцсети, находящийся сейчас под следствием молодой человек действительно стал диаконом этого религиозного объединения в апреле 2021 года.

Стоит заметить, что члены этой религиозной организации, включая «и.о. митрополита МПКЦ» Михаила Потемкина (он же Мануил Платов), уже несколько раз фигурировали в громких скандалах.

Потемкин-Платов отбывал сроки по различным статьям еще в 1990-е годы. В 2000 году он вместе со своим шофером был задержан сыщиками МУРа за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Защита тогда пыталась заявить о «политическом преследовании», однако дело удалось довести до суда. Пресненский районный суд приговорил Потемкина к 15 годам колонии.

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Фото: LiveJournal
Мануил Платов
Справка «Известий»

Основателем МПКЦ считается бывший диакон одной из епархий РПЦ (по другим данным, монастырский келарь) Викентий (Виктор) Чекалин, который в 1983 году объявил себя «епископом Тульским «Истинно-Православной церкви», за что был запрещен во служении. В дальнейшем он пытался реализовать свои амбиции в Украинской Греко-католической церкви, в так называемой Украинской автокефальной православной церкви, организовывал униатские приходы в Латвии, Тульской области.

У него также были неприятности с законом из-за педофилии (осужден в г. Ульяново Калужской области). В 1990-х он бежал в Австралию, выкрав чужого девятилетнего ребенка (был объявлен в розыск). Последнее, что известно об этом околорелигиозном авантюристе, — он принял буддизм. Зарегистрированные им в России в начале 1990-х структуры отошли «митрополиту» Мануилу.

— Это абсолютные самозванцы, даже не раскольники, — рассказал «Известиям» президент Центра религиоведческих исследований, православный богослов, исследователь сектантства Александр Дворкин. — Если когда-то у этой группировки была какая-то генеалогия от раскольников, то сегодняшнее поколение — это просто ряженые аферисты. Их ролевые игры, увы, производят впечатление на определенную категорию населения. Им они рассказывают, что представляют альтернативную церковь, якобы придерживающуюся «чистого» православия «в отличие от «продажной РПЦ». На некоторых граждан это действует.

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Как пояснил Дворкин, сектанты часто пользуются несовершенством законодательства.

— Любой человек имеет право купить подрясник и рясу и носить их, запрета на это нет. К тому же они (самозванные священнослужители. — Ред.) предусмотрительно не идут на очевидный обман — не называют себя представителями Московского патриархата (за такие вещи их можно привлечь по суду). Нужно предупреждать граждан, что эти люди лгут о себе и что к Церкви они не имеют никакого отношения. А если они в этом обманывают, то дальше будет только хуже. И чаще всего общение с подобными людьми и их группировками кончается трагедией, — подчеркнул Дворкин.

ряса
Фото: ТАСС/Александр Щербак

В самом названии «Митрополия Православной Кафолической Церкви» содержится четыре ошибки, считает руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, кандидат философских наук, священник Антоний Скрынников.

— Ни одно из этих слов к ним (участникам организации. — Ред.) не применимо. Только связано это не с безграмотностью основателей, а с умышленным введением в заблуждение. Все эти названия, как и различные титулы, которыми именуют себя «священнослужители» данной секты и подобные им, — не что иное, как уловка, обман, чтобы смутить человека, некий намек на традиционное христианство, — считает эксперт.

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Нетрадиционная опасность

Главная цель создателей подобных псевдохристианских структур — имущественная или иная корыстная заинтересованность, считает адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект Александр Корелов.

— Заманивают под вывеской православия людей доверчивых, а дальше совершают с ними те действия, которые происходят в любой тоталитарной секте: либо отнимают имущество, либо заставляют людей работать [на себя], либо сексуально эксплуатируют, — говорит юрист.

библия
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По его мнению, любая нетрадиционная религиозная организация вызывает опасение.

— Возникает очень простой вопрос — с какой целью люди отделяются от классических религиозных структур. Безусловно, степени опасности у таких течений могут быть разными — от философского кружка с нетрадиционным мировоззрением до откровенно террористических или педофильских группировок, — резюмирует адвокат.

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