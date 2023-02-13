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Какого числа Пасха в 2025 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В 2025 году праздник светлого Христова Воскресения православные и католики отметят в один день — 20 апреля. Это происходит периодически из-за расхождения в системах летоисчисления двух конфессий. Традиционно дата праздника может находиться в промежутке между 4 апреля и 8 мая, всё зависит от фазы Луны.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по случаю важной даты в прошлые годы призвал людей стать добрее и внимательнее друг к другу. Традиционно он возглавляет службу в Храме Христа Спасителя, за которой можно будет наблюдать в прямом эфире по телевидению. Посетить всенощные можно будет в храмах РПЦ, которые есть даже в маленьких населенных пунктах России и всегда открыты для прихожан.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Как рассчитывается дата праздника Воскресение Христово, почему красный является его главным цветом, что символизируют пасхальные яйца, как поздравлять друг друга и многие другие интересные факты о празднике — в нашем материале Пасха в 2025 году в России.

Символами жизни в пасхальной традиции являются куличи и яйца, именно эти угощения обязательно присутствуют на праздничном столе.

Открытка на Пасху

Известия
Открытка на Пасху

Пасхальное яйцо принято связывать с Гробом Господним, поскольку оно выглядит мертвым снаружи, но при этом несет в себе новую жизнь. А кулич символизирует собой тело Господне и берет свое начало у артоса — особого церковного хлеба, который раздают прихожанам накануне Пасхи.

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