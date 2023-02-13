Какого числа Пасха в 2025 году

В 2025 году праздник светлого Христова Воскресения православные и католики отметят в один день — 20 апреля. Это происходит периодически из-за расхождения в системах летоисчисления двух конфессий. Традиционно дата праздника может находиться в промежутке между 4 апреля и 8 мая, всё зависит от фазы Луны.

Известия Открытка на Пасху

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по случаю важной даты в прошлые годы призвал людей стать добрее и внимательнее друг к другу. Традиционно он возглавляет службу в Храме Христа Спасителя, за которой можно будет наблюдать в прямом эфире по телевидению. Посетить всенощные можно будет в храмах РПЦ, которые есть даже в маленьких населенных пунктах России и всегда открыты для прихожан.

Известия Открытка на Пасху

Как рассчитывается дата праздника Воскресение Христово, почему красный является его главным цветом, что символизируют пасхальные яйца, как поздравлять друг друга и многие другие интересные факты о празднике — в нашем материале Пасха в 2025 году в России.

Символами жизни в пасхальной традиции являются куличи и яйца, именно эти угощения обязательно присутствуют на праздничном столе.

Известия Открытка на Пасху

Пасхальное яйцо принято связывать с Гробом Господним, поскольку оно выглядит мертвым снаружи, но при этом несет в себе новую жизнь. А кулич символизирует собой тело Господне и берет свое начало у артоса — особого церковного хлеба, который раздают прихожанам накануне Пасхи.