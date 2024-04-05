Благовещение в 2024 году: тайны и запреты важнейшего праздника

Православная церковь 7 апреля отмечает величайший праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он входит в число двунадесятых, посвященных важнейшим событиям земной жизни Девы Марии и Иисуса Христа, и отмечается за девять месяцев до Рождества Христова. В 2024 году торжество приходится на воскресенье. О событии, лежащем в основе праздника, и традициях — читайте в материале «Известий».

Благовещение: что за праздник 7 апреля

Православная церковь 7 апреля отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы, западные христиане встретили этот день раньше — 25 марта. Событие относится к двунадесяти, или 12, самым важным праздникам в христианстве, помимо Пасхи. Название возникло от славянского «двунадесять», что означает «двенадцать». Каждое из событий двунадесятых праздников посвящено земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Почти все двунадесятые праздники имеют фиксированную дату, но есть и переходящие, которые зависят от даты празднования Пасхи.

В день Благовещения церковь вспоминает удивительное и важное событие в истории — день, когда Господь через архангела Гавриила обратился к Деве Марии с благой вестью и сообщил, что она избрана стать матерью Сына Божьего. Богородица была воспитана при храме, куда ее отвели родители в возрасте трех лет. По достижении 14 лет она, к тому времени уже сирота, была по обычаю того времени, запрещавшему добродетельной женщине оставаться одинокой, обручена праведному Иосифу, пожилому вдовцу, который обязался хранить ее девство. Евангелист Лука описывает, как во время отсутствия Иосифа архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она обрела благодать у Бога, и родит сына, и наречет имя Ему: Иисус.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему», — ответила Мария, приняв Благую весть и тем самым открыв дорогу к искуплению Спасителем всего человечества.

В церковный обиход Благовещение вошло с VII века, но отмечать праздник начали за четыре столетия до этого. Полное название праздника в Русской православной церкви — «Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии».

Церковная служба на Благовещение в 2024 году

Важность праздника выражается в том числе в том, что во всех православных храмах икона Благовещения помещается на Царских вратах: с правой стороны изображена Богородица, с левой — архангел Гавриил. В праздник икона Благовещения помещается также на аналой в центре храма. В канун праздника в православных храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия, в самый день праздника служится Литургия святого Иоанна Златоуста. Священнослужители надевают в праздник облачения голубого цвета — именно он является символом Богородицы.

Иногда день празднования Благовещения совпадает с Пасхой. Однако важность праздника настолько велика, что пересечение событий никогда не отменяет службу по случаю Благовещения. По Уставу песнопения Благовещения и Пасхи могут соединяться. Если праздник выпадает не на Страстную седмицу, для постящихся предусмотрены некоторые послабления, например, разрешено употребление в пищу рыбы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Праздничное богослужение повествует верующим о событиях дня, объясняя смысл ветхозаветных пророчеств. Канон Благовещению составили гимнографы Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский в VIII веке. Структура канона основана на диалоге между Девой Марией и Гавриилом.

По старинной традиции в этот праздник из клеток выпускают птиц, что символизирует дарование Богом свободы своему творению. Обычай существовал на Руси до революции и был возрожден лишь в 90-х годах прошлого века. В Москве ежегодно стаю птиц отпускает в небо патриарх у Благовещенского собора. Действие разворачивается в присутствии сотен прихожан.

В одной из своих проповедей патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пояснил, почему праздник Благовещения называют второй Пасхой. По его словам, благая весть о спасении рода человеческого через воплощение Сына Божия явилась величайшим откровением — не только в слове, но в и самой тайне Божественного воплощения, а также стала надеждой на спасение для всех верующих.

Благовещение Пресвятой Богородицы – 2024: что можно есть, что нельзя делать

Как и любой религиозный праздник, Благовещение имеет свои традиции, приметы и обычаи. Поскольку день выпадает на Великий пост, в этот день верующие могут себе позволить блюда из рыбы и немного вина. Некоторые пекут дома просфоры — небольшие пресные хлебы — и затем освящают их в храме на литургии. Обе традиции исключаются, если празднование выпадает на Страстную седмицу.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Тяжелая физическая работа, шитье и рукоделие в день праздника рекомендуется отложить. «Птица гнезда не вьет, девица косы не заплетает» — поговорка именно про Благовещение, когда запрещалось выполнять какую-либо работу.

Принято считать, что в этот день неудачи могут настигнуть тех, кто злословит и вредит другим в день торжества. В Благовещение не следует начинать новые дела и проекты, заключать браки в пост также запрещено.

Благовещение – 2024: народные приметы и обычаи

Считается, что в Благовещение Господь благословляет землю и урожай, поэтому в церковь несут освящать семена для посева. Праздник воспринимают также как символ прихода весны. Для освящения семян крестьяне в прошлом рядом с емкостью для хранения зерна ставили икону и читали специальную молитву о даровании урожая. Интересно, что даже отъезд в дорогу на заработки считался грехом. Вместо этого день празднования следовало посвятить добрым делам, многие угощали нуждающихся.