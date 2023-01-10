Страстная пятница 2023: когда, почему так называется, что нельзя делать

14 апреля 2023 года православные христиане встретят Страстную, или Великую, пятницу в преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля.

В Страстную пятницу верующие вспоминают последние страдания земной жизни Христа. В этот день состоялся суд над Иисусом, после чего его распяли на кресте. Именно поэтому в народе Великая пятница называется Страстной — так как происходили Страсти Христовы.

Великая пятница является самым строгим днем Страстной седмицы и Великого поста.

Этот день верующие должны посвятить молитве, также им необходимо воздержаться от пищи, домашней работы и развлечений.

По традиции в пятницу православные должны посетить храм, поставить свечи и приложиться к плащанице с изображением снятого тела Христа, которую выносят на поклонение вечером во время богослужения в Чистый четверг и оставляют до начала Пасхи.