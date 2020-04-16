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У православных христиан наступил Чистый четверг

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг. Четвертый день Страстной седмицы предваряет главный христианский праздник Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля.

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Чистый четверг отсылает к событиям Тайной вечери, на которой Иисус Христос совершал последнюю трапезу со своими учениками, разделив хлеб и вино с апостолами. В этот день было установлено таинство евхаристии, или причастия. Данный обряд вкушения хлеба и вина, символических Тела и Крови Иисуса, совершается на каждом богослужении в память о событиях того дня.

В Чистый четверг православные проводят генеральную уборку своих домов и готовятся к празднику Пасхи, раскрашивая яйца и приготавливая куличи. Также в этот день положено исповедоваться, однако в условиях самоизоляции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в России сделать это можно только на дому, пригласив священника.

Последняя неделя Великого поста является самой строгой и скорбной для верующих перед праздником Пасхи. Каждый день Страстной седмицы вспоминает важные события из жизни Иисуса. Начиная с четверга последние три дня посвящены воспоминанию земных страданий Христа.

12 апреля стало известно, что Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан из-за пандемии коронавируса. Патриарх Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. В РПЦ также призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться лишь просмотром телетрансляции богослужения.

Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. В израильском МИДе рассказали, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет без паломников.

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