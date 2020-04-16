Божий промысел: как провести Пасху в самоизоляции

Пасха, самый древний и важный христианский праздник, в этом году проходит в особом режиме. Из-за пандемии коронавируса священнослужители на всех континентах призвали прихожан не приходить в церкви и молиться дома. Как проходят праздничные богослужения в разных странах — в фотогалерее «Известий». Йоханнес Лайхнер готовит ладан для каждения молящихся, которые присутствуют в одном из храмов австрийского Инсбрука в виде фотографий. Священник получил более 1 тыс. снимков прихожан и прикрепил их к скамейкам. Ежедневно он записывает свою мессу и к вечеру выкладывает видео в Сеть