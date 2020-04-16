Божий промысел: как провести Пасху в самоизоляции

Пасха, самый древний и важный христианский праздник, в этом году проходит в особом режиме. Из-за пандемии коронавируса священнослужители на всех континентах призвали прихожан не приходить в церкви и молиться дома. Как проходят праздничные богослужения в разных странах — в фотогалерее «Известий». Йоханнес Лайхнер готовит ладан для каждения молящихся, которые присутствуют в одном из храмов австрийского Инсбрука в виде фотографий. Священник получил более 1 тыс. снимков прихожан и прикрепил их к скамейкам. Ежедневно он записывает свою мессу и к вечеру выкладывает видео в Сеть
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Gustavo Basso
Жозе Роберто Перейра проводит пасхальную мессу в церкви Консолакао, одного из районов бразильского Сан-Паулу. Впервые за 100 лет на Пасху церковь пуста
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Фото: Getty Images/Samir Hussein
В Великобритании, где число заразившихся коронавирусом приближается к 100 тыс., были отменены все массовые пасхальные мероприятия. Верующих призвали отмечать праздник дома
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Онлайн-трансляция Божественной литургии святителя Василия Великого в храме Святого Равноапостольного князя Владимира в Сочи, где действует режим самоизоляции
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Святые отцы Мартин Гарсия, Маноло Фернандес и Густаво Антико проводят пасхальную мессу в прямом эфире в аргентинском Буэнос-Айресе
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Фото: Getty Images/Pierre Suu
Марк Ламбер во время пасхальной мессы в парижской Базилике Святой Клотильды, временно закрытой для прихожан
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Священники Ричард Рейд и Каспер Мукабва организовали онлайн-трансляцию пасхального богослужения в церкви Святой Марии в Клэпхэме, одном из районов Лондона
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Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Праздник Воскресения Христова в церкви итальянского городка Сан-Джорджо-Йонико святой отец Дон Джанкарло Руджери проводит с фотографиями своих прихожан
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Фото: Getty Images/Ezra Acayan
На Филиппинах, где зарегистрировано более 5 тыс. зараженных коронавирусом, власти заблокировали самый большой и густонаселенный остров Лусон. Все наземные, морские и воздушные перевозки приостановлены, около 55 млн человек переведены на режим самоизоляции. Проведение религиозных собраний запрещено, поэтому проводят службы онлайн
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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
Венесуэльский кардинал Балтасар Энрике Поррас Кардосо служит пасхальную мессу в Каракасе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Luay Sababa
Воскресная служба в православной церкви в Бейт-Сахур близ города Вифлеем на западном берегу реки Иордан
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Всенощная в храме Христа Спасителя в Москве, которую проводит в канун Вербного воскресенья митрополит Воскресенский Дионисий. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье назвал пандемию божественным промыслом, который призван разрушить идеалы потребительского общества
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