Нерушимая вера: в Казанском соборе выставлены мощи Иоанна Крестителя

В Казанский собор Санкт-Петербурга из Иерусалима доставили мощи Иоанна Крестителя, одного из самых почитаемых в православном мире святых. Встречать ковчег пришли сотни верующих. Кадры из храма, где установлена святыня - в фоторепортаже "Известий"
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Мощи прибыли в Казанский кафедральный собор в сопровождении игумена обители архимандрита Варфоломея (Мелиссиноса) вечером 9 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Казанском соборе ковчег встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он совершил перед святыней молебен, после чего присутствующие смогли приложиться к мощам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Иоанн Креститель - ближайший предшественник Иисуса, который предсказал пришествие Мессии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Пророк Иоанн жил в пустыне, призывал людей к покаянию и совершал священные омовения для очищения от грехов, которые стали называть таинством крещения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В водах реки Иордан Иоанн крестил и Иисуса Христа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Иоанн Предтеча был обезглавлен по велению тетрарха Галилеи Ирода Антипы из-за наветов иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
К святому обычно обращаются с молитвами о стойкости в вере, выборе правильного пути, избавлении от нечистой силы, бездетные пары просят о потомстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Часто верующие просят Иоанна Крестителя об исцелении головы, считается, что он может с этим помочь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Верующие могут приложиться к святыне ежедневно с 08:00 до 23:00. Она пробудет в Казанском соборе до 17 марта
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