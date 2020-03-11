Нерушимая вера: в Казанском соборе выставлены мощи Иоанна Крестителя

В Казанский собор Санкт-Петербурга из Иерусалима доставили мощи Иоанна Крестителя, одного из самых почитаемых в православном мире святых. Встречать ковчег пришли сотни верующих. Кадры из храма, где установлена святыня - в фоторепортаже "Известий"