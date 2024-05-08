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Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших

Как правильно подавать поминальную записку и поминать усопших в Родительский день
Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Для верующих заканчивается Светлая седмица и начинается Фомина неделя, с особым днем поминовения усопших — Радоницей. Церковь, учитывая психологию людей, разделяет дни празднования и дни печали. Когда в 2024 году Радоница, а когда — Красная горка, какие традиции связаны с этими праздниками — в материале «Известий».

Красная горка в 2024 году: какого числа, что за праздник

В первое воскресенье после Пасхи для верующих начинается Фомина, или Радоницкая неделя, а само воскресенье называют Антипасхой или Красной горкой. В 2024 году Красная горка выпадает на 12 мая. Название «Антипасха» означает не противопоставление главному празднику, а обращение к нему и повторение.

Евангелие гласит, что когда Христос после воскресения предстал перед учениками, среди них не было Фомы и он в чудо не поверил. Спустя неделю Спаситель явился и «неверующему Фоме», после чего тот стал одним из самых ревностных проповедников христианства.

Картина Джованни Франческо Гверчино «Неверие святого Фомы»

Картина Джованни Франческо Гверчино «Неверие святого Фомы»

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Издавна на Красную горку встречали весну, а в церквях впервые после Великого поста разрешали венчания. Неудивительно, что на Руси это было временем обновления и свадебных гуляний. Согласно народному поверью, те, кто в этот день поженятся, никогда не разведутся. Праздники часто устраивали на пригорках и возвышенностях, которые первыми освобождались от снежного плена и расцветали, становились красивыми, или «красными». Так и появилось народное название Антипасхи. Сейчас Красную горку отмечают не так широко, как раньше. Посещать кладбища на Красную горку церковь не рекомендует: для этого есть специальный день, Радоница.

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Радоница: какого числа, что нужно делать

Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. Ее отмечают во вторник после Красной горки. В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая. В этот день в храмах служится заупокойная служба, а верующие посещают кладбище — помолиться об усопших, чтобы пасхальная радость передалась и им. Отсюда и название праздника — Радоница.

Пасха в храме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Согласно церковной традиции, кладбища — это священные места, где тела умерших покоятся до будущего воскресения, их необходимо содержать в чистоте и порядке. Придя на кладбище, священники рекомендуют зажечь свечку и совершить литию — особую молитву, текст которой можно найти в «Полном православном молитвослове для мирян». Можно также пригласить на кладбище священника. Усопших вспоминают в тишине и молитве, могилу прибирают. «Притекая к близким нам могилам, молясь за усопших, прося Господа приклонить к ним Свою милость, мы как бы отдаем наш долг тем, кому уже невозможно отдать долг земными ценностями», — поясняет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Популярная традиция оставлять на кладбищах что-то со своего пасхального стола — ближе к языческой, и священники рекомендуют от нее воздержаться. Равно как и от поминовения усопших спиртным или оставления на могиле рюмки и куска черного хлеба.

По церковному уставу, обычное поминовение усопших разрешено уже с Фомина понедельника, недаром второе название этой недели — Поминальная. Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится.

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Как правильно подать поминальную записку об усопшем?

Молитва за усопших — самое важное, что могут сделать родственники. Домашняя молитва важна, но особенную помощь почившим оказывает поминовение в церкви, поясняют священники. Для молитвы в храме нужно подать об умершем поминальную записку.

кладбище
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Существует негласные правила для подачи записок об усопших. Подать можно как записку, написанную от руки, так и напечатанную на компьютере. В большинстве храмов можно взять специальные листочки для записок, оформление которых подскажет, как нужно заполнять. Если записку пишут на обычном листе бумаги, то вверху рисуют крест, а ниже помещают надпись «О упокоении». Подают записки либо в церковной лавке, либо в специально отведенном месте, желательно сделать это в первой половине дня.

В записке указывают обычно не более 10 усопших, их имена пишут в родительном падеже, а фамилии опускают. Умерших менее 40 дней назад называют новопреставленными, а тех, кого поминают в день рождения или в годовщину смерти, отмечают как «приснопоминаемых». Перед именем священнослужителя указывают его сан. Детей до 7 лет в записке помечают «младенцами», а подростков 7–14 лет — «отроками». Перед именем военного указывают «воин», а перед убитым — «убиенного».

Есть несколько видов поминальных записок. При подаче простой имя умершего один раз упомянут на ближайшем богослужении, при сорокоусте просить об умершем будут 40 дней подряд во время литургии. Такая молитва считается более сильной.

женщины пишут записки в храме
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В день начала Великого поста можно подать постовую записку. В этом случае молиться об усопшем будут до Среды Страстной Седмицы. Записка с названием «Панихида» — это заупокойное богослужение, которое заказывают на 3-й, 9-й и 40-й день после смерти, а также в дни рождения и дни смерти усопшего. В этом случае просящий обязательно должен присутствовать при молитве и от чистого сердца молиться вместе со священником.

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Как часто можно подавать записки, кого нельзя упоминать в записках об упокоении

Дни рождения и дни именин по церковным святцам считаются наиболее приоритетными для подачи записок, но подать ее можно и в любой другой день. Церковь не ограничивает людей в подаче записок. Единственное, что запрещено, — указывать в них некрещеных людей и атеистов. Таких людей поминают в частной домашней молитве.

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