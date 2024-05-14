Открытки и трогательные картинки с Радоницей в 2025 году

В русской православной традиции Радоница, или Радуница — первое общецерковное поминовение усопших после Пасхи. В 2025 году праздник отмечается во вторник, 29 апреля. Традиция устраивать поминальные дни существовала у славян еще во времена языческой Руси. В память об усопших устраивали специальные застолья и посещали их могилы. Наши предки верили, что после смерти человек не исчезает насовсем, а попадает в загробный мир. Обряд поминовения помогал душам умерших в другой, новой жизни.

Позднее этот ритуал стал неотъемлемой частью православной культуры. Несмотря на совсем не радостный повод, в Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними. Недаром праздник еще называют «Пасхой для усопших», а само его название происходит от слова «радость».

Каждый год Радоницу отмечают на девятый день после Воскресения Христова — во вторник после после Фомина воскресенья, именуемого также Красной горкой. Это связано с тем, что по церковным канонам поминовение возможно только в это время. На протяжении всей Пасхальной недели панихиды не проводят. «Известия» рассказывают об истории этого дня и публикуют подборку душевных открыток с Радоницей, которыми можно поделиться с близкими.

С Радоницей: красивые открытки в родительский день

В Радоницу принято делиться светлыми воспоминаниями и произносить теплые слова о почивших родственниках. Как правило, день начинается с посещения праздничной службы. Затем верующие отправляются на кладбище, где прибирают могилы, сажают цветы и поминают своих близких. После принято собираться всей семьей за поминальным ужином.

Как и на Пасху, в праздник пекут куличи и разную вкусную выпечку. Также традиционно в этот день готовят кутью, блины и любимые блюда усопшего. Однако самое важное на Радоницу — не посещение кладбища и поминальная еда, а молитва.

Перед трапезой обязательно читают молитвы о том, чтобы Господь простил все грехи почившего и упокоил его душу. Уже после во время застолья родственники вспоминают проведенные вместе моменты, благодарят покойного за его любовь и доброту, желая ему обрести вечную жизнь и Царствие Небесное.

Эти моменты помогают почувствовать тесную связь с ушедшими, напоминают о таких духовных ценностях, как семейные узы и уважение к предкам.

День поминовения усопших после Пасхи: трогательные картинки и слова

Проявить свое уважение и почтение можно с помощью коротких поздравлений своими словами или поздравительных открыток и картинок. Вот примеры того, что можно пожелать на Радоницу:

«Давайте сегодня вспомним всех тех, кого забрали небеса. Память о них всегда будет жить в наших сердцах. Пожелаем им покоя и милости Божией! А всем нам — здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Пусть этот день будет наполнен только самыми светлыми и добрыми воспоминаниями».

«В светлый праздник Радоницы хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие всегда были рядом, а те, кого уже нет рядом, защищали и оберегали вас от всех бед. Да хранит Господь вас и вашу семью!».

«В Радоницу давайте вспомним всех, кто нам дорог и любим, но кого больше нет с нами. Людям не дано бессмертие, но наши близкие живы до тех пор, пока живет память о них. Пусть она продолжится в наших делах, поступках и мыслях. Ведь любовь усопших к нам так же вечна, как и их святые души. С праздником!».

В православном календаре также есть другие дни поминовения усопших — Родительские субботы. Традиции их празднования такие же, как и на Радоницу. Поминать близких можно и в любой другой день. Однако богослужения, которые сопровождают поминальные дни, проводятся только на Радоницу и Родительские субботы согласно церковному календарю.

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Global Look Press, Дмитрия Коротаева, Павла Беднякова, Кристины Кормилицыной и Александра Полегенько.