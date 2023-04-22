Как правильно поминать усопших дома и на кладбище

В воскресенье, 23 апреля 2023 года, православные в России отмечают Антипасху, также называемую Фоминым воскресеньем или Красной горкой. И хотя первым после Пасхи днем церковного поминовения усопших считается Радоница — вторник Фоминой недели, некоторые посещают кладбище и в это первое послепасхальное воскресенье. «Известия» рассказывают о традиции поминовения.

Всех умерших, в том числе некрещеных, атеистов и добровольно ушедших из жизни, можно поминать такими способами:

прочитать дома молитву за упокой души почившего — можно своими словами попросить у Господа простить усопшему согрешения, успокоить его душу и даровать Царствие Небесное;

помочь нуждающимся: накормить их, подать милостыню;

пожертвовать вещи в церковь, центры помощи;

поставить свечку в храме.

Крещеных умерших дома поминают так же, а в храме можно подать записку на литургию, заказать панихиду, сорокоуст.

На Красную горку россияне ходят на службу в храм, а затем могут отправиться на кладбище.

Приносить продукты на погост не воспрещается, но оставлять их на могилах— отголосок язычества. В качестве альтернативы еду можно отдать малоимущим, знакомым или соседям, попросив их помянуть усопших.

Если на этот день выпала памятная поминальная дата — по возвращении домой можно собраться за общей трапезой, чтобы вспомнить близкого человека. На стол ставят скромные сытные блюда, такие как щи или борщ, рыба, холодец, картофель, овощной салат, пирожки или пирог, соленья, кутья.

Из напитков — компот, кисель. Поминать человека крепкими алкогольными напитками священнослужители считают греховным деянием.

Перед началом трапезы, как обычно, читают «Отче наш».

Под запретом любое непристойное поведение. Следует помнить, что слова и действия должны быть направлены на сохранение доброй памяти о покойных.

Когда еще поминать усопших — в нашем материале «Родительские субботы в 2023 году — даты, традиции, запреты».