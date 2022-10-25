Родительские субботы – 2023 — даты, традиции, запреты

Родительские субботы — христианские даты всеобщего поминовения умерших предков. В эти дни храмы проводят службы об упокоении душ. Ежегодно даты проведения родительских суббот меняются в зависимости от дней Пасхи и Великого поста. В какие даты пройдут службы в 2023 году, читайте в материале «Известий».

Какого числа поминальные дни у православных в 2023 году в России

Согласно популярной версии происхождения названия, со времен Древней Руси существовали обычаи выражения скорби по усопшим отцу и матери. Тогда слово «родитель» относили ко всем предкам, в том числе дедам, прадедам и т.д. Родительские субботы на греческом языке именуются как «психосаббато», что в буквальном переводе означает «суббота душ». В славянских странах Европы эти даты называют «задушными» или «задушницами».

В 2023 году родительские субботы приходятся на:

7 февраля — поминовение святых новомучеников и исповедников российских. В этот день проходят службы в память ушедших, даты смерти которых неизвестны;

18 февраля — Вселенская мясопустная суббота. В народе праздник называют «последним днем зимнего мясоеда». Этот день служит подготовкой к Великому посту, христиане исключают из рациона мясные продукты;

11 марта — вторая родительская суббота Великого поста;

18 марта — третья родительская суббота Великого поста;

25 марта — четвертая родительская суббота Великого поста;

25 апреля — Радоница, или Фомин вторник. Единственный несубботний день поминовения отмечается в первый вторник после Пасхи;

9 мая — поминальные службы в честь Дня Победы в память усопших солдат времен Великой Отечественной войны.

3 июня — Троицкая родительская суббота, приходится на 50-й день после Пасхи;

7 октября — Покровская родительская суббота. В этот день поминают воинов, погибших под Казанью во времена правления Ивана Грозного;

4 ноября — Дмитриевская родительская суббота. День поминовения солдат, погибших на Куликовом поле. Ежегодно дата проведения меняется;

18 ноября — Михайловская родительская суббота. Названа в честь Архангела Михаила.

Как поминать усопших в Родительскую субботу

День начинается с посещения храма, где члены семьи усопших заказывают поминальную службу. Традиционно богослужения проводят накануне Родительского дня — в вечер пятницы, именуемой парастасом. Христианин может помолиться за упокоение души и вне церкви, если нет возможности посетить службу.

В день субботы проходит панихида в память об ушедших. Богослужения можно провести не только в храме, но и в доме умершего. Завершаются ритуалы литией — короткой службой. После богослужений многие отправляются на могилы родственников, чтобы произвести уборку на участке, произнести речь в память о предках. В зависимости от жизненных обстоятельств христиане могут посетить места упокоения близких накануне или после родительского дня. Если суббота совпадает с датой рождения или смертью родственника, члены семьи устраивают поминальное застолье, где собираются друзья и близкие усопшего.

Традиционно в дни поминовения усопших готовят кутью — кашу из зерен пшена или риса с добавлением изюма или меда. Блюдо запрещено есть вилкой, чтобы не просыпать ни единого зерна на землю. Семена, используемые для приготовления кутьи, связывают с непрерывностью жизни и возрождением, а сладкую начинку — с исчезновением радости.

Что нельзя делать в родительские субботы

В дни поминовения действует ряд церковных запретов. В даты суббот христианам нельзя оставлять продукты на могиле усопших, также запрещено поднимать с земли упавшие вещи. Не допускаются и поминки с алкоголем: эта языческая традиция не одобрена православной церковью. Чистоту в доме лучше навести заранее, а в родительский день отдать предпочтение молитвам и богослужениям, отложив даже самые важные делам по хозяйству. Запрещено сажать растения в дни памяти, но, впрочем, большинство родительских суббот проходят в неблагоприятное для этого время года.

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