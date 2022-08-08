Какие праздники ждут россиян осенью 2022 года

Осенью 2022 года россиян ждет большое количество праздников — профессиональных, православных, народных, дней воинской славы и один государственный, по случаю которого будет дополнительный выходной. «Известия» публикуют список дат.

Сентябрь 2022 года: календарь праздников

День знаний — 1 сентября. Выпадает на четверг. Пройдут праздничные линейки в школах страны. Несмотря на рост случаев коронавирусной инфекции, сведений о дистанционном формате учебы на момент подготовки материала нет.

День Российской гвардии — 2 сентября.

День патрульно-постовой полиции — 2 сентября.

День окончания Второй мировой войны — 3 сентября, также известный как праздник победы над Японией.

День нефтяника — 4 сентября.

День Бородинского сражения (День воинской славы России) — 6 сентября. В этом году отмечается 210-летие со дня победы русской армии под командованием Михаила Кутузова над французской.

День танкиста — 11 сентября (в 2022 году).

Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 11 сентября. В основе даты лежит Евангельским повествование о посвященный памяти мученической смерти Крестителя Иисуса.

День программиста — 13 сентября.

День парикмахера — 13 сентября.

День секретаря — 16 сентября.

День оружейника — 19 сентября.

День победы русских полков в Куликовской битве (День воинской славы России) — 21 сентября. В этом году 642 году со дня, когда русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским победили монголо-татарские войска.

Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. Один из двунадесятых праздников, посвящен рождению Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны.

День HR-менеджера в России — 21 сентября.

День осеннего равноденствия — 23 сентября.

День машиностроителя — 25 сентября.

День таможенника — 25 октября.

День памяти великомученика Димитрия Солунского — 26 октября.

Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. Один из двунадесятых праздников и единственный, который не связан с событиями земной жизни Христа и Богородицы. Связан с легендой об обретении Креста, на котором был казнен Иисус.

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — 30 сентября.

День интернета в России — 30 сентября.

Октябрь 2022 года: календарь праздников

День ОМОНа — 3 октября.

День Космических войск России — 4 октября.

Всемирный день учителя — 5 октября, выпадает на среду.

День работников уголовного розыска — 5 октября.

Покровская родительская суббота — 8 октября.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (День воинской славы России) — 9 октября.

Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября. Праздник не относится к главным 12 в году, но очень почитаем среди прихожан РПЦ. Посвящен преданию о явлении Богородицы в Константинополе. По легенде, в то время столица Византии находилась в окружении неприятельских войск. Пресвятая Богородица сняла с головы покров и накрыла им людей, чем и спасла их от захватчиков.

День военного связиста — 20 октября.

День работник рекламы — 23 октября.

День создания армейской авиации России — 28 октября.

День автомобилиста — 30 октября.

Хэллоуин — 31 октября.

Ноябрь 2022 года: календарь праздников

Иванов день — 1 ноября. Проводы осени, согласно народному календарю.

День народного единства — 4 ноября. Государственный праздник. Выпадает на пятницу и будет общенациональным выходным.

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября.

День военного разведчика — 5 ноября.

Дмитриевская родительская суббота — 5 ноября.

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году (День воинской славы России) — 7 ноября.

День памяти великомученика Димитрия Солунского — 8 ноября.

День сотрудников органов внутренних дел (бывший День милиции) — 10 ноября.

День Ракетных войск и артиллерии — 19 ноября.

День бухгалтера — 21 ноября.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» — 22 ноября.

День памяти Святого Георгия Победоносца — 23 ноября.

День памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского — 26 ноября.

День морской пехоты — 27 ноября.

День матери в России — 27 ноября. Ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно указу президента, начиная с 1998 года.

Начало Рождественского поста — 28 ноября.