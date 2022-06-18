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Россиянам напомнили о выходных в День народного единства 2022 года

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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4 ноября 2022 года в России традиционно, уже в семнадцатый раз, отмечается День народного единства. Он учрежден в память о событиях XVII века. Народное ополчение, которое возглавляли Минин и Пожарский, успешно освободило Москву от польских захватчиков.

В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем.

Итого: россияне будут отдыхать с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье). На работу и учебу — в понедельник, 7-го.

Длинные выходные — отличный повод, чтобы съездить в гости или отправиться в короткое путешествие. «Известия» подготовили материал о самых популярных осенних направлениях по стране.

В российских городах на праздник организуют культурную программу, праздничные митинги, развлечения и гуляния. С речью выступает президент Владимир Путин. Завершаются торжества салютом.

Читатели «Известий» могут пройти игру в виде теста об истории и традициях Дня народного единства и Дня Октябрьской революции.

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