Ламповые предки: как живут и молятся современные староверы

Многие из наших современников уверены, что сегодня настоящего старовера можно встретить разве что в дикой сибирской тайге. Однако на самом деле они живут в современных мегаполисах или деревнях неподалеку от больших городов, где гармонично соседствуют с самыми обычными дачниками. Корреспондент «Известий» побывал на настоящей старообрядческой службе, где поют и молятся так же, как это делали это в средневековье . И увидел, как жителям деревни Лампово Ленинградской области, которую заселяют потомственные последователи «старой веры», в век интернета удается сохранять тысячелетние традиции предков.

Как тысячи лет назад

Полумрак в храме иконы Знамения Пресвятой Богородицы в районе Рыбацкое на окраине Петербурга разбавляют только тонкие свечи. В храме не больше 15 человек: женщины в платках и длинных юбках, мужчины, в основном с бородами, дети. У алтаря нараспев читают священные тексты . Если внимательнее прислушаться, можно узнать заповеди блаженства из Писания . В какой-то момент к чтецу присоединяется мужской голос. Его необычное звучание напоминает горловое пение, которое можно услышать у коренных народов Сибири или на Тибете. Кажется, песня пробуждает генетическую память, а воображение рисует былинные образы.

Из обряда вон Старовер Владимир Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Отличия между нашей и службой в патриаршей церкви (РПЦ) очень существенные. Мы беспоповцы (течение в староверии, в котором нет духовенства. — «Известия»), поэтому священническая часть у нас изменена . Но вся служба проходит без сокращений, что у РПЦ сейчас можно встретить только в монастырях . Поклоны мы все совершаем одновременно. А пение, которое вы слышали , никогда не было сочинено каким-то композитором. Оно исполняется по тем нотам, которые были до раскола . Так пели в древней церкви, и там много распевов, которые сейчас уже не используются, — объяснил старовер Владимир.

Храм принадлежит Древлеправославной поморской церкви — одному из официальных религиозных объединений, созданных старообрядцами, или, как они сами предпочитают себя называть, староверами. В середине XXVII века в результате богослужебной реформы патриарха Никона, которую поддержал царь Алексей Михайлович, в русской церкви произошел раскол. Часть духовенства и верующих не приняли изменений в богослужебный чин, введенных для унификации с греческой христианской традицией, за что были преданы анафеме и преследовались официальной церковью и властями . Несмотря на это, староверам удалось сохранить свою самобытную религиозную культуру, которая была общей для всего русского народа до раскола .

Борода и косоворотка

— У старовера должны быть две вещи: борода и косоворотка, — шутит дядя Женя, поправляя ворот традиционной русской рубахи, которую он надел, чтобы позировать столичному фотокорреспонденту.

Из обряда вон Дядя Женя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В деревне Лампово моего собеседника знают буквально все благодаря небольшому музею, устроенному на чердаке видавшего виды дома 1889 года постройки . Здесь приспособления дореволюционного крестьянского быта соседствуют с советскими армейскими фуражками, а сабля офицера императорской армии хранится вместе с красным вымпелом с характерным профилем Владимира Ильича . Местные несут сюда всю свою «старину», сохранившуюся от прабабок. А о том, что время ничего не щадит, напоминают телефоны из 1990-х, которым теперь место только на музейных полках.

— Я родился в 1946 году в семье староверов, когда уже начался период атеизма. Вроде бы ребенка надо крестить, но родители уже не очень хорошо к этому относились. А бабка взяла и отнесла зимой в молельную и полным окунанием крестила. Они там воду не греют, но почему-то никто не простужается. Я крещен в старообрядчестве, но был и пионером, и комсомольцем. А на старости лет не то что окунулся в веру, но хожу на службы. Верующим меня назвать нельзя, но и атеистом я, наверное, уже не являюсь, — охотно рассказал о себе дядя Женя.

Село Лампово в Гатчинском районе Ленинградской области когда-то было полностью старообрядческим . Староверы пришли сюда в середине XVIII века, когда начинали строить Петербург и требовалась рабочая сила. По всей видимости, здесь обосновались выходцы из Вологодской и Архангельской губерний. Война и советское время принесли перемены. Кто-то уехал, а кто-то, как родители дяди Жени, отошел от веры. Старообрядцы продолжают жить в округе, но около половины домов теперь принадлежит дачникам .

Из обряда вон Председатель ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Все это рассказал мне председатель ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин, проводя небольшую экскурсию по единственной сохранившейся в районе молельни. Моему гиду нет еще сорока, он потомственный старовер, выпускник СПбГУ и профессиональный этнограф. Местные старообрядцы, как и в Рыбацком, — беспоповцы. Денис сам проводит службы и развивает свой приход. По его словам, костяк общины насчитывает около 50 человек. Со стороны сегодняшняя жизнь в деревне напоминает своего рода религиозное возрождение.

— Старообрядцы — это не столько про старинные прялки и патриархальный уклад жизни, сколько про религию и сохранение культурных основ . Хотя если вы поедите в Сибирь, то найдете там и прялки, и всё, как было в XIX веке. Но и они пользуются бензопилами, просто потому что так удобнее. Мы же, в конце концов, не амиши (религиозное движение, представители которого отказываются от современных технологий. — «Известия»), — объяснил Денис.

Насколько строгий уклад жизни поддерживают представители общины, зависит от конкретной семьи . Но большинство старообрядцев соблюдают правило не есть из одной посуды с иноверными, поэтому в их домах обычно есть отдельный набор для гостей . Также они строже придерживаются поста , чем это допускается в патриаршей церкви. Часто старовера можно узнать и по необычному древнерусскому имени, потому что в общине продолжают называть детей в честь святого, в день памяти которого они родились.

Из обряда вон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Не сосчитать

Белокурые Феодосия и Ульяна, дочери Дениса, бегают босиком по траве во дворе молельни и играют с кошкой Мусей, которая смиренно терпит все детские проделки. Члены общины собираются в столовой — сегодня субботний лекторий . Тема лекции — «История возникновения старообрядческих согласий». Заняв один из столов и завладев вниманием пришедших, высокий мужчина с длинной бородой начинает рассказ о сложной истории староверчества, которое породило внутри себя множество диковинных религиозных течений . Особый акцент лектор делает на том, что, согласно законам и церковным уставам, правы были те, кто сохранил верность «старой вере», а не те, кто принял никоновскую реформу.

Старообрядческая община в Лампово — типичная для современной России, рассказал мне после лекции председатель новгородской староверческой общины Алексей Безгодов. Сказать, сколько вообще старообрядцев в стране, невозможно, так как даже при переписи населения в анкете нет графы «религиозная принадлежность». По дореволюционным оценкам, «старой» веры придерживались 15–20% жителей Российской империи.

Из обряда вон Председатель новгородской староверческой общины Алексей Безгодов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Правила староверов подчинены христианским канонам, поэтому, когда мы начинаем говорить о традициях старообрядцев, часто оказывается, что это просто христианские традиции, которые мы сохранили, — говорит Алексей.

— А вам легче найти общий язык с христианином другого течения или с атеистом?— спрашиваю я.

— Как ни странно, сейчас мне легче найти общий язык с мусульманином, потому что они сохраняют древние традиции, которые очень схожи со староверами , — ответил Алексей.