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Покровская родительская суббота – 2022: история и традиции события

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Фото: ТАСС/Николай Михальченко
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Православные 8 октября встречают Покровскую родительскую субботу. Ежегодно в субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы верующие поминают усопших. «Известия» рассказывают о значении события и других его традициях.

Покровская родительская суббота – 2022: история события

Начало поминальной традиции положила гибель тысяч воинов при завоевании Иваном IV Грозным Казани в 1552 году. В память о доблестных защитниках веры и Отечества священнослужители установили обычай почитать память павших в ряде епархий.

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Централизованный день памяти предложил учредить в 1592 году святитель Ермоген, направивший письмо патриарху Иову. Тогда и был закреплен особый поминальный день всех погибших — Покровская родительская суббота.

Со временем событие перестало ассоциироваться лишь со взятием Казани. Теперь в поминальный день православные почитают память всех ушедших, включая своих родных и близких. Поэтому за субботой перед праздником закрепилось название родительской.

Покровская родительская суббота – 2022: традиции события

Главной традицией события является поминальная служба, которая проходит во многих регионах. Священнослужители проводят панихиду, а прихожане ставят свечи за упокой умерших. В храм приносят угощения и продукты в качестве милостыни.

Кроме того, православные посещают кладбища, приводят в порядок семейные могилы. Вечером домочадцы собираются за столом и вместе поминают усопших.

Покровская родительская суббота – 2022: чего нельзя делать

Категорически запрещается поминать усопших алкогольными напитками. Нельзя вспоминать об ушедших плохое, а также сквернословить, ругаться и конфликтовать с близкими.

Также нельзя читать панихиду по самоубийцам, потому что лишение себя жизни является грехом.

14 сентября православный мир отметит светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают о заступничестве Небесной Матери и молятся о благополучии и гармонии в доме. Какие еще события и праздники ждут россиян осенью 2022 года, читайте в материале «Известий».

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