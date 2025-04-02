На Украине захвачены пещеры Киево-Печерской лавры. Что нужно знать

Представители украинского минкульта и силовики в пятницу, 28 марта, захватили пещеры Киево-Печерской лавры. Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» расторг бессрочный договор с УПЦ и изгнал духовенство и прихожан из храмов, оставив для них только нижнюю лавру. Чем украинских силовиков заинтересовали пещеры храма, какие ценности там находятся и к каким последствиям приведет очередной выпад Киева против православных верующих — в материале «Известий».

Что произошло

• В начале марта на сайте Верховной рады Украины был опубликован приказ о создании комиссии для проверки мощей преподобных в пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия должна установить наличие останков, а также определить их историческую и научную ценность. Работы будут проводиться до 30 мая, а результаты экспертизы будут засекречены.

• В пятницу, 28 марта, полиция заблокировала насельникам лавры доступ к пещерам. По информации правозащитника Никиты Чекмана, сотрудники украинского министерства культуры в сопровождении силовиков вскрыли двери с помощью болгарки, чтобы попасть в пещеры. Взлом и захват святынь произошел накануне заседания апелляционного суда по иску, в котором православная церковь требовала вернуть храмы Верхней лавры под управление УПЦ. Позже стало известно, что заседание перенесли на 28 апреля.

• Несмотря на то что бессрочный договор аренды с УПЦ был расторгнут в 2022 году и часть монастырского комплекса была переведена в управление раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), монахи УПЦ до сих пор ведут богослужения на территории Нижней лавры. При этом деятельность канонической УПЦ теперь в стране запрещена, в августе прошлого года был принят соответствующий закон (подробнее о нем и о том, почему запретили УПЦ, мы разбирали здесь). С августа 2023 года решением суда по иску заповедника «Киево-Печерская лавра» доступ посетителей на эту территорию был запрещен, но церковь подала апелляцию.

Справка «Известий» Киево-Печерская лавра была основана в начале XI века, она является одной из самых почитаемых православных святынь и охраняемым объектом ЮНЕСКО. В 2022 году УПЦ изгнали из крупных храмов, называемых Верхней лаврой, часть монахов-насельников мужского монастыря Киево-Печерской лавры перешла в подчинение ПЦУ. Братии УПЦ удалось отстоять часть храмов и помещений Нижней лавры, включая домики для паломников. После вмешательства ООН Киев прекратил принудительно выселение священнослужителей УПЦ. Сейчас в Лавре, по данным на март этого года, проживают менее 200 монахов Украинской православной церкви.

• На фоне сложного положения внутри Украины, ослабления поддержки со стороны США и провалов на фронте вскрытие пещеры и изъятие мощей преследует политическую цель — это демонстрация власти Киева над святынями русского православия. Эксперты сомневаются в необходимости анализа мощей и останков, потому что такие исследования проводились в Киево-Печерской лавре с середины 1960-х годов. Для науки экспертиза не будет иметь никакой ценности, а верующие воспримут манипуляции с мощами как надругательство над святынями.

Реакция Запада

• На внесение Верховной радой изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях», которые практически запрещали Украинскую православную церковь, реакция на Западе была сдержанной. Доклад Управления ООН по правам человека, основанный на работе мониторинговой комиссии на Украине с 1 февраля по 30 апреля 2023 года, показал, что в стране «участились случаи насилия в отношении членов и сторонников Украинской православной церкви». Комиссия отмечала, что власти Украины проводили обыски в храмах, отправляли священнослужителей под домашний арест, а министерство культуры расторгло с УПЦ договор о досрочной аренде государственной Киево-Печерской лавры. После вмешательства ООН Киев прекратил насильственные действия и принудительное выселение УПЦ из лавры.

• В 2023 году лидеры православия в Сербии и Грузии выступили против гонений на УПЦ и ее последователей на Украине. Преследование церкви со стороны киевского режима осудил папа римский Франциск. Западная пресса также предупреждала о возросшем риске репрессий в адрес УПЦ.

• Харьковская правозащитная группа, защищающая права человека на Украине, в 2023 году обращала внимание на вмешательство государства в деятельность религиозной организации, преследование священнослужителей и прихожан УПЦ со стороны СБУ и полиции. Отчет Центра восточноевропейских и международных исследований в 2024 году показал, что «некогда крупнейшая христианская конфессия в стране» столкнулась с сокращением числа членов и агрессивным давлением со стороны правительства.

• После вторжения в пещеры лавры вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом принять резолюцию о недопустимости захвата религиозных объектов. Ранее вмешательство ООН помогло избежать принудительного выселения монахов с территории лавры.

• Хотя на Украине гонения на традиционную православную церковь стали нормой, Киев старается не привлекать к таким случаям внимания, чтобы не раздражать Запад: роль религии в США и Европе важна, и преследование людей по религиозным мотивам может осложнить отношения Киева с союзниками. Но эксперты сомневаются, что на Западе очередной враждебный шаг Киева вызовет какую-то реакцию. В то же время дискриминация УПЦ может иметь долгосрочные последствия внутри самой Украины, воспитывая в гражданах религиозную нетерпимость.

Что ценного в лавре

• Киево-Печерская лавра — один из древнейших монастырей Киевской Руси и важнейшая православная святыня. Особую ценность для историков представляют именно пещеры лавры и хранящиеся там останки святых и исторических деятелей, поскольку главный храм комплекса — Успенский собор — был разграблен и разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен гораздо позднее.

• В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи почитаемых православной церковью святых — Антония Печерского, преподобного Нестора-летописца, первого православного иконописца Алипия. Также в пещерах хранятся останки православных мирян: на территории лавры был похоронен Петр Столыпин, здесь же могут находиться останки былинного героя Ильи Муромца.

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