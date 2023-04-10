Как красить яйца на Пасху — все способы: луковая шелуха, каркаде, вино, куркума

Готовясь к светлому празднику Пасхи, христиане следуют древней традиции и красят яйца. Этот обычай передается из поколения в поколение уже не один век, люди придумали множество способов, как придать скорлупе красную окраску. Откуда пошел обычай красить яйца на Пасху и как покрасить праздничный символ с помощью каркаде, вина или луковой шелухи — читайте в материале «Известий».

Почему христиане красят яйца на Пасху

Среди верующих распространено несколько версий, откуда пошел обычай красить яйца. Самая популярная из них связана с историей преданной последовательницы Христа Марией Магдалиной. Вместе с другими мироносицами на третий день после смерти Иисуса она пришла к гробу Спасителя и увидела его воскресшим. Тогда женщина отправилась в Римскую империю, возвещая о чуде.

О ее проповеди узнали в самом императорском дворце. Тогда Мария явилась ко двору и в качестве подарка императору Тиберию выбрала куриное яйцо, символ новой жизни. Правитель взял подношение в руки и отметил, что как белое яйцо не может вмиг стать красным, так и мертвые не могут вновь вернуться к жизни. Как только прозвучали эти слова, яйцо в его руках приобрело красный цвет, и пораженный император признал свершившееся чудо.

Еще одно популярное предание гласит, что яйца раскрашивала мать Иисуса Дева Мария, таким образом забавляя младенца.

Как красить яйца луковой шелухой

В России одним из самых популярных способов окрасить яйца является отвар луковой шелухи. Для этого многие семьи начинают запасать ее заранее при готовке. Шелуху кладут в кастрюлю и заливают холодной водой, добавляя соль из расчета столовая ложка на 1,5–2 л воды. Затем емкость ставят на средний огонь, доводя воду до кипения.

После закипания воды в кастрюлю нужно положить яйца и варить вкрутую 10 минут. По окончании варки скорлупа должна приобрести багровый цвет.

Как красить яйца в вине

В последние годы популярным стал способ окрашивания яиц в красном вине. Для этого яйца нужно поместить в кастрюлю и залить красным вином. Многие пользователи советуют использовать кагор, который после выкипания оставляет на скорлупе крапинки, подобные звездам.

Варить яйца рекомендуется на среднем огне около 8–10 минут. Сняв кастрюлю с огня, выливать содержимое сразу не нужно, лучше оставить яйца настояться на ночь. После всех манипуляций скорлупа приобретет глубокий синий, «космический» цвет. Иногда выпаривание сахара оставляет на яйце светлые крапинки, напоминающие блестки или звезды.

Как красить яйца в каркаде

Сиреневый или мраморно-серый оттенок может придать скорлупе чай каркаде. Для окрашивания чайные листья нужно положить в глубокую миску, залить кипятком и положить уже сваренные яйца. Важно, чтобы яйца были комнатной температуры, чтобы скорлупа не полопалась.

Емкость с яйцами нужно закрыть крышкой и оставить до полного остывания.

Как красить яйца куркумой

Окрашивание куркумой позволит яйцам приобрести насыщенный желтый цвет. Пакетик куркумы — примерно 15 г — и одну столовую ложку соли нужно высыпать в кастрюлю, перемешать, поставить на средний огонь и опустить в отвар яйца. После закипания огонь следует убавить и варить яйца еще 15–20 минут, периодически помешивая. После варки яйца нужно достать из воды и промокнуть бумажным полотенцем.

Также люди используют и другие продукты питания для того, чтобы придать яйцам необычный окрас: краснокочанную капусту для ярко-синего цвета, зеленый чай для бирюзового оттенка, кофе для «шоколадной» скорлупы. Кроме того, в магазинах можно приобрести всевозможные красители и наклейки.

Ранее «Известия» рассказали, как освящать яйца и кулич на Пасху и как правильно собрать пасхальную корзину.