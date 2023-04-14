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Когда святить куличи на Пасху: расписание службы

Опубликовано расписание богослужения для освящения куличей в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Одна из самых любимых верующими пасхальных традиций — освящение в храмах куличей, крашеных яиц и других угощений.

В храме Христа Спасителя служба, на которой будут святить пасхальные корзины, пройдет с 12:00 до 17:00 в Великую субботу, 15 апреля 2023 года.

В других храмах РПЦ время богослужения может немного отличаться, его рекомендовано уточнять у служителей храма или на их официальных страницах в интернете.

Примечательно, что как раз после полудня по московскому времени в Иерусалиме будет проходить схождение Благодатного огня. Церемония традиционно усиливает торжественное ожидание главного праздника и наполняет верующих радостью.

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После возвращения из храма готовятся к походу на полунощницу, которая традиционно начинается в 23:00.

Пробовать пасхальные угощения принято уже после возвращения домой. Это принято считать наградой для тех, кто соблюдал строгий пост, продолжавшийся в 2023 году целых 48 дней.

Последние новости о праздновании, кадры схождения Благодатного огня и службы в праздник Воскресения Христова публикуют на нашем сайте, в блоке «Пасха».

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