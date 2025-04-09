Благодатный огонь — чудо Пасхи: как появляется, что с ним делать

Каждый год в Страстную субботу происходит чудо, которого ждут все православные христиане — схождение Благодатного огня в Иерусалиме. В 2025 году это должно случиться 19 апреля в храме Гроба Господня. По традиции здесь соберется множество верующих, чтобы первыми соприкоснуться с огнем, который является для них напоминанием о Христе. Подробнее о событии, его истории, смысле, а также о том, когда огонь доставят в Москву, — в материале «Известий».

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня 19 апреля в 2025 году

Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, который в народе более известен как храм Гроба Господня. Считается, что он построен на месте погребения и воскрешения Христа. Происходит это событие в Великую (Страстную) субботу, в канун главного праздника христиан — Пасхи. В 2025 году это случится 19 апреля.

Схождение Благодатного огня случается во время специального богослужения, получившего название «Изнесение из Кувуклии». Кувуклия (от греч. «покой», «опочивальня») — небольшая часовня, являющаяся главным алтарем храма. Возведена она была над пещерой, где, как считается, и лежало тело Иисуса.

По сохранившимся источникам, первые данные о схождении Благодатного огня относятся к IV веку. Первым же свидетелем чуда, согласно имеющимся рукописям, был апостол Петр, который ночью, когда воскрес Иисус Христос, пришел в гробницу. В ней он увидел исходящее из пустого гроба сияние.

Фото: ТАСС/dpa/Ilia Yefimovich

В наши дни ночью перед Великой субботой в храме гасят свечи и лампады, на погребальное ложе кладут вату. После этого часовню осматривают и закрывают. Ключи же от нее по традиции хранятся в мусульманской семье.

Сама церемония молитвы и последующего схождения Благодатного огня проходит днем. В ней принимают участие священнослужители Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Началом церемонии всегда становится крестный ход, во время которого священники идут через знаковые места храма (все они связаны с последним днем жизни Иисуса Христа), а затем три раза обходят часовню. У каждого в руках 33 свечи, символизирующие возраст Спасителя в день воскрешения. Перед входом патриарх Иерусалимский, возглавляющий процессию, а также Армянский архимандрит снимают с себя верхние одежды и остаются только в подрясниках. Делается это, чтобы остальные могли убедиться, что они не взяли с собой ничего для зажигания огня искусственным способом.

После этого двое священнослужителей заходят внутрь часовни, дверь запечатывается, начинается всеобщая молитва. Патриарху Иерусалимскому единственному можно видеть сам процесс схождения огня, именно поэтому Архимандрит остается за стеной.

После свершения чуда патриарх зажигает при помощи ваты лампады и свечи и выносит их к верующим. Все пришедшие посмотреть на это чудо по очереди зажигают свои свечи.

В настоящее время богослужение схождения Благодатного огня строго регламентировано, церемония из года в год практически не отличается. Единственное, что меняется, — время ожидания свершения чуда. Никто не знает, через сколько после начала молитвы это произойдет: через несколько минут или спустя несколько часов.

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Благодатный огонь: духовный смысл, что символизирует

Благодатный огонь для верующих является главным символом воскрешения Христа, связи Бога и человека. Сейчас церемония, на которую съезжаются люди со всего мира, призвана объединять людей — не важно, на каком языке они говорят, важно единство веры.

Кроме того, схождение Благодатного огня для православных является символом света и надеждой на лучшее даже в темные времена. Согласно неподтвержденным народным поверьям, если схождения не произойдет в назначенный день, вскоре наступит Страшный суд.

Стоит отметить, что такие дни уже наступали в 1101 и 1579 годах. Кроме того, истории известен случай, когда огонь не сходил на протяжении долгого времени. Случилось это из-за запрета входить в Иерусалимский храм молодым арабам-христианам, так как они были слишком шумными. Огонь не сходил вплоть до отмены ограничения.

Благодатный огонь: температура, почему не обжигает

Верующие, присутствовавшие в храме в день схождения Благодатного огня, рассказывали множество чудесных событий вокруг этого явления. Так, известны случаи, когда от стен отражались яркие всполохи огня, будто молния, свечи зажигались сами по себе не только на территории храма, но и за ним.

Многие отмечают также, что сначала Благодатный огонь имеет особые свойства, отличные от обычного огня. Несмотря на то что в руке у каждого пучок из 33 свечей, пламя не обжигает. Известны случаи, как верующие «умывают» этим огнем лица, бороды и волосы, при этом он не вредит ничему. Однако через некоторое время такие свойства теряются, и огонь начинает обжигать.

Фото: ТАСС/dpa/Ilia Yefimovich

Тем не менее, несмотря на рассказы о чудесах, связанных с Благодатным огнем, существует множество опровержений этих явлений и суеверий. Прежде всего это касается убеждения о наступлении Судного дня, также опровергается информация о том, что огонь не обжигает.

Благодатный огонь – 2025: когда будет в Москве, что с ним делать

Ежегодно огонь доставляется в разные страны мира, в том числе и в Россию. В этом году он будет доставлен специальным рейсом к вечерней службе 19 апреля. Организацией доставки с 2003 года занимается Фонд Андрея Первозванного. Огонь будет привезен в храм Христа Спасителя, а затем представители епархий доставят его в различные города страны, в том числе в Архангельск, Владимир, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Челябинск и другие. В Москве Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев