Собянин рассказал о работе городского транспорта на Пасху
В столице в пасхальную ночь работа почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 3:30 мск, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Также будут ходить 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта», — написал он в своем Telegram.
Кроме того, в дни праздников будут организованы бесплатные маршруты, которые свяжут станции метро и МЦД с крупными столичными кладбищами. Бесплатной будет и перевозка по специальным маршрутам на территориях самих кладбищ.
Уточняется, что маршруты будут работать в Вербное воскресенье (13 апреля), на Пасху (20 апреля), Красную горку (27 апреля) и Радоницу (29 апреля).
Карта маршрутов опубликована на сайте транспортного комплекса Москвы.