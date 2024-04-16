Страстная неделя в 2025 году в России: какого числа, что нельзя делать и есть
Страстная неделя у православных христиан в 2025 году начинается 13 апреля. Это шесть дней самого строгого поста в церковном году. Они предшествуют Пасхе, Светлому Воскресению Христову (в этом году приходится на 20 апреля).
«Страстная» происходит от слова «страдание» и называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Согласно Священному Писанию, каждый из дней Страстной недели называется великим в знак того, что Христос совершил ради людей.
На этой неделе верующие употребляют в пищу только хлеб, овощи и фрукты, в Страстную пятницу, 18 апреля 2025 года, не едят ничего в знак скорби.
Красят яйца в Чистый четверг (17 апреля) или Великую субботу (19 апреля). Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, в день схождения Благодатного огня, или в воскресную ночь после пасхального богослужения.
Во время Страстной недели принято ходить на исповедь и причащаться.
Торжественная пасхальная служба начинается в православных храмах в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» как выбрать качественный пасхальный кулич.