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Эксперт назвала признаки качественного пасхального кулича

Эксперт Лялина: пасхальные куличи с маргарином в составе хуже по качеству
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пасхальные куличи не стоит покупать на стихийных рынках без документов, в магазинах, где нет условий хранения или у частных продавцов без информации о составе и дате изготовления. Кроме того, стоит избегать праздничных угощений, в составе которых есть маргарин. Как выбрать пасхальные куличи и не навредить здоровью, рассказала 5 апреля «Известиям» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, на глазури недопустимы подтеки. Также она не должна липнуть и осыпаться. Мякиш кулича свежий, если в меру пористый, не слишком сухой и не чрезмерно влажный и не имеет лишних запахов. Кроме того, кулич должен быть упакован в пленку или коробку и промаркирован.

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Классический состав кулича — мука, яйца, молоко, сливочное масло, сахар, дрожжи, изюм, орехи, цукаты, ваниль, корица. В состав глазури входит яичный белок, сахарная пудра и лимонный сок.

«Избегайте куличей с маргарином вместо сливочного масла — он снижает качество, с консервантами Е200-Е299 — особенно при длительном сроке хранения, с синтетическими ароматизаторами и красителями, например, Е102, Е110, Е129», — предупредила Лялина.

Она объяснила, что добавки Е102 (тартразин), Е110, Е129 могут вызывать аллергии. Е220-Е228 (сульфиты) — реакции у людей с астмой. Е200-Е299 (консерванты), Е321 (бутилгидрокситолуол) говорят о неестественно долгом сроке хранения.

Вместе с тем специалист уточнила: срок хранения кулича 5–10 дней при натуральном составе, при промышленном — до 30 дней. Творожная пасха хранится до 3–5 дней, если без консервантов. Если на этикетке срок годности превышает 30 дней, велика вероятность добавления консервантов.

Лялина не рекомендует покупать пасхальные угощения на рынках, которые работают без документов, в магазинах, где нет условий для хранения, например, теплая витрина. Кроме того, не стоит покупать куличи у частных продавцов, которые не предоставляют информацию о составе и дате изготовления.

«Кулич хранят при комнатной температуре, в бумажном или тканевом пакете, вдали от влаги. Творожную пасху — только в холодильнике (до +4 градусов) в герметичной упаковке. Если сомневаетесь в свежести, лучше отказаться от покупки», — заключила специалист.

Ранее, 29 марта, Ирина Лялина рассказала «Известиям», почему вредно есть сладкое на ночь. По ее словам, организм ночью медленнее перерабатывает сахар, что повышает нагрузку на поджелудочную железу. Избыток сахара превращается в жир, это увеличивает риск ожирения. Кроме того, сахар нарушает ночной обмен веществ, что может ухудшать сон.

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