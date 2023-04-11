В Москве продлят работу метро и МЦК на Пасху

В Москве в пасхальную ночь продлят работу городского транспорта, включая метро и МЦК. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Так, метро и МЦК будут работать до 02:00. Кроме того, до 03:30 продлят работу более 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов, пишет РИАМО. В обычном режиме будут работать 16 ночных наземных маршрутов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в пасхальное воскресенье, 16 апреля, добавят 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ города, отмечает сайт kp.ru.

Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, на Пасху, Красную горку и Радоницу будет ограничено движение транспорта с 06:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что сами кладбища привели в порядок, также подготовлены пункты бесплатного проката инвентаря. Открыты они будут с 09:00 до 19:00 в дни религиозных праздников, пишет НСН.

Ранее 11 апреля сообщалось, что схема движения изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий на Пасху.

В частности, в ночь на 17 апреля будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля — участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с 16 до 17 апреля будет введено двустороннее движение.

В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. В этот день, по прогнозам синоптиков, будет солнечно, воздух прогреется до +8…+13 градусов. В Гидрометцентре сообщили, что апрель в большинстве регионов будет соответствовать климатической норме, пишет сайт aif.ru.