Схема движения транспорта изменится на Пасху в Москве

Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведения мероприятий на Пасху. Об этом уведомили во вторник, 11 апреля, московский департамент транспорта.

«В ночь с 16 на 17 апреля будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля — участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с 16 до 17 апреля будет введено двустороннее движение. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи», — заявило ведомство.

Отмечается, что в ночь с 16 на 17 апреля с 00:01 до 00:20 из-за проведения крестного хода в рамках пасхального богослужения закроют проезд в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара. Департамент предупредил, что в Петровском переулке с 00:30 до 03:00 будет организовано двустороннее движение.

«Метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 2:00, 142 маршрута наземного транспорта и 19 трамвайных маршрутов — до 3:30. Посетители храмов смогут с комфортом добраться домой после богослужений», — сказано в сообщении в Telegram-канале .

Столичный дептранс также дополнил, что 16 и 23 апреля будут работать 35 бесплатных автобусных маршрутов до 16 городских кладбищ.

«Просим быть внимательнее автомобилистов — на ряде улиц будет временно ограничено движение. Мы приняли все необходимые меры, чтобы в праздничные дни транспорт эффективно, безопасно и с комфортом перевез всех москвичей, — отмечено в публикации.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал теплую погоду на Пасху в столице — до +13 градусов. Синоптик отметил, что 14 апреля из-за холодной тяги ветров арктического антициклона температура может упасть на несколько градусов, но к Пасхе она должна вернуться в климатическое русло второго весеннего месяца.