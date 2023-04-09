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Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху

Тишковец: в Москве на Пасху ожидается теплая погода, воздух прогреется до +13 градусов
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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В Москве на Пасху ожидается солнечная и теплая погода. Воздух прогреется до +13 градусов, сообщил в воскресенье, 9 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная со вторника москвичей ждут по-весеннему погожие и теплые деньки. Под утро сохранится слабоположительная температура, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов, что соответствует климатическим показателям», — написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что в пятницу в связи с холодной тягой ветров арктического антициклона температура может понизиться на несколько градусов, но к Пасхе она должна вернуться в климатическое русло второго месяца весны.

По его словам, к празднику на территории большей части Европейской России ожидается сухая и умеренно теплая погода. По ночам столбики термометров будут колебаться около нуля с вероятностью слабых заморозков до −1 градуса, а после полудня — от +8 до +13 градусов.

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Ранее, 7 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на грядущей неделе. Также он порекомендовал столичным автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю.

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