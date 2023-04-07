Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в Москве на следующей неделе.

В беседе с ТАСС в пятницу, 7 апреля, специалист рассказал, что в столице ожидается потепление до +16…+18 градусов, что на 4–6 градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, уже в воскресенье, 9 апреля, прогнозируется до +13…+14 градусов, а в понедельник, 10 апреля, столбики термометров поднимутся до +13…+16 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит до +18 градусов.

«Конечно, это уже совсем другая погода, другая одежда. Весна придет официально», — отметил синоптик.

Он добавил, что в пятницу холодный воздух обусловит прохладную погоду, но ее компенсирует солнце, которое «будет отдавать тепло вполне, так как снега уже нет». Столбики термометров покажут до +7…+10 градусов.

В субботу ожидается до +11…+14 градусов.

6 апреля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что в выходные, 8 и 9 апреля, жителей Москвы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой до +10 градусов.

Ганьшин также обратил внимание, что 8 апреля Москва войдет в список городов-миллионников с самой теплой погодой наряду с Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Воронежем и Казанью.

Четверг, 6 апреля, стал самым теплым в Москве с начала весны. Столбик термометра на реперной (опорной) климатической и информационной метеостанции ВДНХ показывал 14,3 градуса, пишет НСН.

5 апреля телеканал «360» сообщил, что в Московской области приступили к подготовке парков, лесопарков и общественных территорий к летнему сезону. Всего в области насчитывается 184 парка и лесопарка, а также более 2,5 тыс. общественных территорий. В частности, специалисты устранят размытие дорожек, отремонтируют резиновые покрытия на детских площадках, помоют и покрасят скамейки, урны и опоры освещения.