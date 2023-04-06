Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве

В выходные, 8 и 9 апреля, жителей Москвы ожидает облачная и пасмурная погода с температурой до +10 градусов, сообщил «Известиям» 6 апреля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Утром 8 апреля москвичей ожидает облачная погода. Температура воздуха поднимется до +10 градусов, а скорость ветра составит 4,5 м/c. В воскресенье, 9 апреля, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет +10 градусов», — рассказал Ганьшин.

При этом он отметил, что в некоторых районах Москвы 8 апреля температура опустится до +7 градусов.

В воскресенье, 9 апреля, температура воздуха утром составит +5 градусов, днем поднимется до +10, а вечером вернется к +5.

Ганьшин также обратил внимание, что 8 апреля Москва войдет в список городов-миллионников с самой теплой погодой наряду с Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Воронежем и Казанью.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что четверг, 6 апреля, стал самым теплым днем в Москве в 2023 году. По его словам, в этот день на главной метеостанции столицы ВДНХ температура воздуха поднялась до отметки +13,8 градуса.