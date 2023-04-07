Гидрометцентр разрешил водителям Москвы поменять резину на летнюю

Московские автомобилисты могут начать менять зимнюю резину на летнюю. Об этом заявил 7 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Смело можно менять резину в ближайшие выходные», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Как уточнил метеоролог, сейчас минимальные температуры в столице фиксируются только в 3–4 часа ночи. Однако с восходом солнца температура начинает повышаться.

Ранее, 4 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда водителям в Москве можно будет сменить зимнюю резину на летнюю. Специалист отметил, что текущая погода в столице уже располагает к замене резины.

Однако, согласно прогнозам Шувалова, с 10 по 12 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до –5 градусов. В этой связи лучше переждать их и заняться сменой резины уже после Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля, посоветовал он.

В этот же день Вильфанд напомнил, что летняя резина осуществляет хорошее сцепление с дорожной поверхностью при температуре выше +5 градусов. Сейчас, по его словам, сменить резину могут только те водители, которые ездят на машине исключительно в дневное время.