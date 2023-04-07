Рынок тронулся: продажи автомобилей в марте упали только на 11%

По итогам I квартала продажи новых автомобилей в России сократились на 45%. Однако мартовские показатели (–11%) дают надежду на увеличение числа проданных машин в ближайшей перспективе. Автомобильный рынок постепенно восстанавливается, однако его структура претерпела серьезные изменения, отмечают эксперты. Прежние лидеры продаж ушли, на их место приходят новые, в том числе и неизвестные ранее в нашей стране модели. Подробности — в материале «Известий».

ВАЗ не догонят

За первые три месяца 2023 года в России было продано 153,5 тыс. новых легковых автомобилей и моделей LCV, что на 44,7% меньше показателей I квартала прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). При этом результаты первого месяца весны (48,4 тыс. новых автомобилей) меньше прошлогодних мартовских продаж только на 11,4%.

Лидером стал АвтоВАЗ, значительно превысивший свои прошлогодние результаты. За I квартал было продано 64,2 тыс. автомобилей Lada (+22%), а в марте — 23,3 тыс. машин, что на 90% больше, чем в прошлом году. В результате доля компании на рынке по итогам трех месяцев выросла до 41,9%, в то время как год назад она составляла только 19%.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Второе место у китайского автопроизводителя Chery (бренды Chery, Exeed и Omoda), который с начала года продал в общей сложности более 30 тыс. автомобилей и занял 16,5% рынка. Далее идут Great Wall Motors с брендами Haval и Great Wall (17,7 тыс. машин, доля — 11,5%) и Geely (12,7 тыс. экземпляров, доля — 8,3%). «Большая китайская тройка» вместе с набирающими обороты марками Changan и FAW по итогам I квартала занимают ту же долю рынка, что и АвтоВАЗ ,— 41,9%. Китайские Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Omoda C5 входят в десятку бестселлеров: фактически они заменили выбывшие корейские, японские и немецкие кроссоверы. При этом премиум-бренд Exeed продал больше машин, чем все представленные на рынке люксовые, даже с учетом параллельного импорта.

Китайская борьба

Наряду с резким увеличением доли рынка, которую занимают модели китайских брендов, эксперты отмечают наметившуюся тенденцию к конкуренции за кошельки потребителей среди автопроизводителей из КНР. Причем с появлением на рынке новых игроков она только усиливается.

— Например, кроссовер Jetour Dashing — это прямой конкурент Chery Tiggo 7, Omoda C5 и Changan CS85, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «АвтоСпецЦентр Внуково» Сергей Битюгов.

Герои минувших дней

Доступные модели (Kia Rio, Hyundai Solaris, VW Polo и Skoda Rapid), которые год назад возглавляли список самых продаваемых в нашей стране автомобилей, теперь не входят даже в топ-25. Производство этих машин на российских заводах было прекращено либо приостановлено прошлой весной. К настоящему моменту их запасы у дилеров иссякли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Если говорить о новых автомобилях, то запасы таких моделей, как Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, закончились, мы всё продали, — сообщил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Анализ официальных сайтов автопроизводителей показал, что на момент подготовки материала на складах всех российских дилеров насчитывался всего 61 седан Kia Rio. Похожая ситуация и с некогда популярным VW Polo: на всю страну осталось всего 93 автомобиля.

Место покинувших российский рынок доступных машин займут новые модели, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В первую очередь это автомобили российских и китайских брендов, отмечает он.

— АвтоВАЗ анонсировал начало продаж новой Lada Vesta в конце весны – начале лета. Кроме того, недавно на рынке появился седан Kaiyi E5, производство которого запущено на «Автоторе» , — напомнил эксперт.

По его мнению, китайская модель, выпущенная в Калининграде, может составить серьезную конкуренцию «Весте». Несмотря на то что Kaiyi чуть дороже «Лады», она заметно больше, неплохо оснащена и в отличие от автомобиля из Тольятти имеет автоматическую трансмиссию. Lada Vesta первое время будет доступна только с механической коробкой передач: версии с вариатором появятся только в следующем году.

Не стоит сбрасывать со счетом и грядущее появление на российском рынке бюджетных моделей из Ирана. Например, как ожидается, в начале лета в нашей стране начнутся продажи автомобилей Saipa.

Параллельные миры

Определенную роль в сегменте доступных машин играет и параллельный импорт. По словам Алексея Старикова, благодаря поставкам по этому каналу покупателям уже доступны Volkswagen Bora, FAW B70 и Jetta VA3.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В целом, согласно исследованию ВТБ, каждый десятый автомобиль, проданный в России с начала года, ввезен по параллельному импорту. Более 80% приходится на японские и немецкие бренды. Масштаб альтернативных поставок демонстрируют разница в статистке продаж AEБ (основывается на цифрах отгрузки машин официальным дилерам) и данные аналитического агентства «Автостат», которое оперирует сведениями о регистрации новых автомобилей.

Например, по данным AEБ, Toyota продала в стране всего 51 автомобиль в марте и 179 машин за первые три месяца. У «Автостата» другой результат: 1942 машины в марте и 4372 автомобиля по итогам I квартала. Аналогичная картина и по бренду Lexus: 6 и 129 машин (по АЕБ) против 395 и 791 автомобиля (по «Автостату»). Разница как раз приходится на автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту.

Рынку нужна поддержка

Объемы продаж новых автомобилей в нынешнем году будут зависеть от экономической и политической обстановки, курса рубля, доступности моделей у дилеров и платежеспособности покупателей, считает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. Также большое значение будут иметь процентные ставки по кредитам, стоимость техобслуживания, автострахования и комплектующих для машин, добавляет он.

— С учетом возобновления программ господдержки можно прогнозировать рост продаж новых автомобилей на 10% в ближайшие месяцы, однако для этого необходимо наращивать объемы производства и сборки отечественных машин, — заявил он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Программа льготного автокредитования — серьезная поддержка для отечественного автопрома , отмечает Сергей Бургазлиев. При этом с учетом по-прежнему непростой ситуации на рынке он считает, что ее условия необходимо пересмотреть.

— На мой взгляд, имеет смысл распространить эту программу на все модели стоимостью до 2 млн рублей, которые выпускаются в России, вне зависимости от уровня их локализации. Причем размер финансирования должен быть не менее 8–10 млрд рублей до конца этого года. Это позволит сделать машины доступнее и станет дополнительным стимулом к повышению интереса покупателей , — уверен он.

Между тем, как ранее сообщали «Известия», из 1,5 млрд рублей, которые остались в бюджете госпрограммы льготного автокредитования, на покупку машины с ДВС зарезервировано только 600 млн рублей.