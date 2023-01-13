«Рынок живой»: продажам автомобилей пообещали рост

В Ассоциации европейского бизнеса (AEБ) подвели итоги продаж новых автомобилей в 2022 году на российском рынке. На итоговой пресс-конференции были также намечены контуры авторынка в 2023 году. Сколько машин будет продано и какие новые игроки появятся в России — в материале «Известий».

Отрасль превысила ожидания

В I квартале на российском рынке было продано 277 тыс. машин, но во II произошел провал до 93 тыс. — дилерская сеть работала на складских запасах. Дальше рынок стал восстанавливаться: в III квартале продажи выросли до 136 тыс. машин, а в IV — до 181 тыс.

Декабрьские продажи оказались лучше прогнозов — более 64 тыс. штук, как и годовые — 687 370 единиц. Пусть это на 58,8% ниже, чем в 2022 году, но в AEБ этот результат признают неплохим. Ранее считалось, что рынок вряд ли превысит полмиллиона машин.

Рынок живой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Беспрецедентная программа господдержки оказала положительное влияние на отрасль. Стимулирование спроса остается важнейшим фактором роста в условиях крайне высокого уровня цен, — отметил председатель комитета автопроизводителей AEБ Алексей Калицев. По его словам, доля автокредитования по некоторым брендам сейчас составляет 60–70%.

В условиях санкционного давления, вызвавшего прекращение поставок автомобилей многих брендов, рынок существовал в основном за счет российского, корейского и китайского масс-маркета. Результат вполне ожидаемый, даже несколько лучше прогнозов, которые давались в конце весны — начале лета, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, для полной картины к этому результату следует прибавить еще примерно 5% автомобилей, которые были ввезены в нашу страну по параллельном импорту и не учитываются в официальной статистике АЕБ.

Lada или Chery

АвтоВАЗ, сумевший загрузить конвейер упрощенными версиями своих машин, остается бессменным лидером рынка — 188 645 автомобилей. В тройке самых популярных моделей сразу три «Лады»: «Гранта», на которую пришлась половина продаж марки (95 879 штук), семейство «Нива» (38 780) и «Веста» (29 206).

Тем не менее продажи АвтоВАЗа снизились на 46% в сравнении с 2022 годом. ГАЗ расположился на четвертом месте (42 110 штук), а еще один российский бренд — УАЗ — на седьмом (33 906), закончив год с ростом на 5%.

Рынок живой Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Самые популярные иномарки — Kia (66 095) и Hyundai (54 811). Они заняли второе и третье места, но просели ниже рынка: на 68 и 67%. Производство машин этих брендов в России приостановлено, как и импорт.

Китайские марки, вошедшие в топ-10 популярных брендов, наоборот, показывают либо небольшое снижение, как Haval (–14%) и Geely (–1%), либо умеренный рост, как Chery (+4%). Именно Chery стала самым популярным китайским брендом с результатом 38 497 единиц и расположилась на пятом месте в рейтинге. Кроме того, впечатляющий рост продемонстрировал Exeed, премиальный бренд Chery: 13 686 штук — плюс 264%.

В списке моделей-бестселлеров по версии AEБ нет ни одной Chery — из-за особенностей предоставления информации китайской маркой. Самыми же популярными моделями из КНР стали Haval Jolion (17 112 штук) и Geely Coolray (11 692) — шестое и десятое места.

Что касается премиума, то из-за прекращения официальных поставок его доля к концу года снизилась с 10 до 1%, отмечают в AEБ.

Новые игроки

— Мы видим, что спрос находится в сжатом состоянии. Те, кто решается на покупку, подходят к выбору предельно рационально. Можно констатировать, что рынок живой. Его емкость продолжает быть очень высокой, востребованность автомобилей также высока, — считает Алексей Калицев.

При этом санкционная проблематика по-прежнему оказывает влияние, отметил он. По словам эксперта, основной темой 2023 года станет трансформация российских производственных площадок, которые не работают или работают частично. У них появятся новые собственники и новые модели бизнеса.

Рынок живой Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Доля китайских брендов будет увеличиваться, появятся и новые игроки, в том числе в премиум-сегменте. По прогнозу Алексея Калицева, как минимум 5–7 марок. Ассоциация уже сотрудничает с несколькими из них. Помимо уже анонсированных Tank и Voyah, называют BAIC, Hongqi и даже экзотическую марку HiPhi.

Очереди к розетке

В AEБ также прогнозируют значительный рост рынка электромобилей — до 15–16 тыс. штук. К ним есть интерес у дилеров и клиентов. Пока же единственный российский электромобильный бренд Evolute продал с октября по декабрь 452 машины.

По мнению заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, спрос на электрокары в нашей стране постепенно будет расти. Этому способствует как общий мировой тренд и появление большого количества новых, в том числе и сравнительно доступных моделей электромобилей, так и постепенное развитие необходимой инфраструктуры, подчеркнул он.

Рынок живой Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Основными покупателями электромобилей станут корпоративные клиенты, в частности, государственные и муниципальные учреждения, а также крупные корпорации. У многих из них уже есть планы по обновлению автопарка, в том числе за счет автомобилей на электротяге, — рассказал «Известиям» Игорь Моржаретто.

Параллельный премиум

Будет развиваться и параллельный импорт, считает Алексей Калицев.

— Сейчас крупные дилеры занимаются параллельным импортом в промышленном масштабе: юрлицо с юрлицом. Это выведет его на новый уровень и окажет влияние на снижение цен, — отметил он.

Параллельный импорт в 2023 году станет налаживаться, однако полностью удовлетворить все запросы и решить проблему с дефицитом он не сможет, считает Алексей Стариков.

— В нынешнем году доля машин, ввезенных по этой схеме, не превысит 10%, — полагает Игорь Моржаретто.

Рынок живой Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Умеренный прогноз

Прогноз АЕБ на 2023 год в самой ассоциации называют умеренным — 770 тыс. машин (рост на 12%), и допускают, что при оптимистичном развитии событий рынок может вырасти на 20%. Кроме того, озвученные данные не включают машины, поставленные по параллельному импорту, только официальные поставки.

Между тем, согласно стратегии развития российского автопрома, принятой правительством в конце прошлого года, предполагается, что в нынешнем году в России будет продано 960 тыс. легковых автомобилей и 101 тыс. легких коммерческих моделей. Эта же стратегия предусматривает в следующем году производство только 470 тыс. легковых автомобилей и 69 тыс. моделей LCV.

Сами автопроизводители на 2023 год планируют более значительные объемы выпуска. Например, АвтоВАЗ заявил о производстве 400 тыс. машин. Еще 50 тыс. автомобилей в течение года планирует собрать московский автозавод «Москвич». Также не менее 50 тыс. машин (а при благоприятном стечении обстоятельств и 70 тыс. штук) намерен выпустить калининградский «Автотор». До 15 тыс. электрокаров Evolute планирует собрать липецкий «Моторинвест». Кроме того, развивать производство намерены в Haval и на УАЗе.

По мнению экспертов, прогнозы продаж на этот год, зафиксированные в стратегии, сильно завышены. По мнению Игоря Моржаретто, более реалистичными являются цифры, озвученные AEБ.

Рынок живой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рост может замедлиться

В нынешнем году продажи новых автомобилей сохранятся примерно на уровне 2022 года, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Значительную долю среди машин, проданных в прошлом году, составляют модели иностранных брендов, выпущенные на российских автозаводах или ввезенные в нашу страну до введения санкций и остановки сборочных предприятий. Сомневаюсь, что российские компании смогут быстро заместить эти автомобили своими моделями. Думаю, что в 2023 году будет продано около 650 тыс. новых машин, — поделился он с «Известиям» своим прогнозом.

Продажи в 2023 году будут ограничены в первую очередь спросом, уверен генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, сейчас в наличии есть практически все ходовые марки и модели.

— Дефицит сохраняется только в сегментах В и С, прежде всего не хватает седанов стоимостью до 2 млн. рублей. Высокие накладные расходы, связанные с логистикой и таможней, ограничивают их ввоз по схеме параллельного импорта, — подчеркнул он.

«Авилон» планирует уже в этом месяце ввезти первую партию из 400 автомобилей Volkswagen Jetta VA3 стоимостью 1,75 млн рублей. Ожидается, что они будут пользоваться спросом как у частных клиентов, так и у такси и каршеринговых компаний.

Рынок живой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Посчитают по-новому

— Мы сейчас размышляем, как трансформировать полученные данные, чтобы отражать реалии автомобильного рынка. Мы начали консультации с АО «Электронный паспорт». В тренде — регистрация автомобилей, она в конечном итоге станет фактором, который будет влиять на размер рынка, — отметил Алексей Калицев и добавил, что ассоциация не планирует делать резких шагов в подсчете статистики рынка.

Напомним, что AEБ считает продажи по отгруженным дилерам машинам, подсчет по количеству регистраций, основанный на данных по выданным ЭПТС, даст более полную картину.