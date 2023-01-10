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Хорошо забытые старые: названы самые популярные машины с пробегом

Подержанные авто дорожают, а их выбор уменьшается
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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За прошлый год стоимость подержанных автомобилей увеличилась более чем на треть. Наибольшей популярностью пользуется относительно недорогие машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Лидерами рынка являются отечественные «Лады», в том числе и уже снятые с производства. В условиях дефицита автомобилей покупатели всё чаще обращают внимание на машины с пробегом в качестве альтернативы новым, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Пошли в рост

По итогам прошлого года стоимость автомобилей с пробегом увеличились на 37%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат». Если в декабре 2021 года средняя стоимость подержанной машины в России составляла 970 тыс. рублей, то в конце 2022-го она выросла до 1,33 млн рублей, уточняют в «Автостате».

Хорошо забытые старые
офис
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Вторичка в минусе: цены на подержанные машины пошли вниз
Станут ли дешевле автомобили с пробегом

При этом в конце октября — начале ноября на рынке было отмечено небольшое снижение цен на машины с пробегом. Их стоимость по-разному изменилась в зависимости от возраста машин. Так, трехлетние модели стали дороже на 39%, а пятилетние — на 35%. Автомобили, с момента выпуска которых прошло семь и более лет, подорожали в среднем на 32%.

Что берут

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются подержанные автомобили стоимостью до 1,5 млн рублей. Анализ рынка, проведенный специалистами «Авито.Авто», показал, что на них приходится более 86% всех продаж машин с пробегом. Модели в ценовом сегменте 1,5–3 млн рублей занимают 10% вторичного авторынка, а на автомобили дороже 3 млн рублей приходится менее 5%.

Подержанные «Жигули» являются самыми востребованными на вторичном рынке. В общей сложности на них приходится более 15% проданных б/у машин. Чаще всего продают уже снятые с производства Lada Priora и Samara (эти модели занимают верхние строчки в сегменте автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей), а также «семерки» (5-е место), «Калины» (6-я позиция) и ВАЗ-2110 (10-е место в сегменте). Пользуются популярностью «Гранты» и «Нивы» — эти модели занимают 3-ю и 8-ю строчки в топ-10 наиболее доступных подержанных моделей.

Хорошо забытые старые
автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Самой популярной иномаркой среди подержанных машин стоимостью до 1,5 млн рублей, по данным «Авито.Авто», в прошлом году стал Ford Focus, который расположился на 4-м месте. В десятку также вошли Hyundai Solaris (7-я позиция) и Kia Rio (9-е место).

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В сегменте подержанных моделей стоимостью 1,5–3 млн рублей лидерство принадлежит седанам Toyota Camry — в такой ценовой группе на эту модель проходится почти 6% проданных машин. Далее следуют кроссоверы Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan и внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. На них приходится 2,1–2,9% продаж в своем сегменте. Нижние строчки с показателями 1,7–1,9% от общих объемов продаж в данной ценовой группе занимают подержанные Mazda CX-5, Kia Optima, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson.

Среди автомобилей с пробегом дороже 3 млн рублей самой популярной моделью в минувшем году стал внедорожник Toyota Land Cruiser — 4,9% продаж в сегменте. Внедорожник Land Cruiser Prado и седан Camry c результатами 3,9 и 3,3% заняли и также вторую и третью строчки в своей группе.

Далее следуют BMW X5, семейство 5-Series, Mercedes-Benz E-класса, а также Lexus RX и LX, доля продаж которых составляет 2,1–3,2%. Замыкают десятку самых популярных подержанных моделей дороже 3 млн рублей автомобили BMW X6 и Toyota RAV 4 — по 1,9%.

Хорошо забытые старые
автомобили
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Чтобы выжить: автомобильные дилеры взялись за машины с пробегом
Какие модели вызывают наибольший интерес у продавцов

Несколько моделей Toyota (в частности, RAV 4, Land Cruiser Prado и Camry) вошли сразу в десятку наиболее востребованных у покупателей машин в разных ценовых сегментах. Эксперты «Авито.Авто» объясняют это большой разницей в цене этих автомобилей в зависимости от их возраста. При этом независимо от пробега и общего технического состояния эти модели пользуются уверенным спросом, подчеркивают они.

Старое за новое

Рост интереса к автомобилям с пробегом во многом связан с ограниченным предложением на рынке новых моделей, отмечают в маркетплейсе. В ряде случаев покупатели приобретают подержанную модель, не найдя в автосалонах новую машину, отмечают специалисты «Авито.Авто». При этом автомобили, ввезенные по параллельному импорту, особого влияния на рынок не оказывают.

С этим согласны и автомобильные дилеры. По словам директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимира Желобова, в последнее время многие клиенты рассматривает покупку подержанной машины до трех лет в качестве альтернативы новому автомобилю.

Хорошо забытые старые
ключи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— В ряде случаев приобретение автомобиля с пробегом обходится дешевле, чем покупка нового, — подчеркивает он.

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Поможет ли выпуск иностранных машин отечественному автопрому

В настоящее время рынок подержанных машин практически лишен подпитки из-за рубежа и в основном представлен автомобилями, которые уже были проданы в нашей стране новыми, отмечают эксперты. По словам директора «Авилон. Автомобили с пробегом» Николая Баскакова, заметнее всего интерес к подержанным моделям растет в премиальном сегменте.

Выбирать всё сложнее

С учетом того что из-за дефицита новых автомобилей нет привычного обновления автопарка, предложение на рынке подержанных машин будет только уменьшаться, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Одновременно с этим не исключено сокращение спроса, полагает он.

— В массовом сегменте люди придерживают деньги, так что спрос снизился и, следовательно, продавцам надо снижать цены, чтобы не было затоваривания складов. Думаю, что такая ситуация сохранится как минимум до весны, — считает Бургазлиев.

Хорошо забытые старые
автомобиль
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

По его прогнозам, объем вторичного авторынка составит 450–500 тыс. машин в месяц, однако «многое будет зависеть от геополитической и, как следствие, экономической обстановки в России».

В последнее время на рынке постепенно стали появляться подержанные автомобили из Европы, Кореи и Японии, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Однако качество таких машин зачастую оставляет желать лучшего, отмечает он.

— Иностранные дилеры всё чаще отказываются рассказывать историю автомобиля российским покупателям. Поэтому есть вероятность нарваться на машину, побывавшую в ДТП или имеющую какие-то другие технические проблемы, — рассказал «Известиям» Антон Шапарин.

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