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Вторичка в минусе: цены на подержанные машины пошли вниз

Станут ли дешевле автомобили с пробегом
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Впервые с весны аналитики зафиксировали небольшое снижение средней стоимости автомобилей на вторичном рынке. Вместе с уменьшением цен падает и качество подержанных машин, отмечают эксперты. Они прогнозируют, что эта тенденция продолжится в ближайшей перспективе. Подробности — в материале «Известий».

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Цены пошли вниз

Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась на 3%. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», проанализировав предложения на вторичном автомобильном рынке. В октябре по сравнению с сентябрем стоимость подержанной машины уменьшилась в среднем на 35 тыс. рублей. Таким образом, средневзвешенная цена на автомобиль с пробегом в России составила 1,22 млн рублей.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости на такие машины зафиксировано впервые с конца весны. На протяжении последних четырех месяцев цены вторичном автомобильном рынке только росли, отмечают они.

«Вторичка» в минусе
Авто РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Небольшое снижение цен в «Автостате» объясняют увеличением количества подержанных машин, выставленных на продажу в конце сентября — начале октября.

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— Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе, — заявил руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.

При этом, отмечают специалисты агентства, по сравнению с ситуацией в октябре прошлого года, подержанные автомобили в России подорожали на 40%. За год средняя цена б/у машины выросла почти на 347 тыс. рублей, подчеркивают в «Автостате».

«Найти приличную машину сложно»

Участники рынка подтверждают рост предложений о продаже автомобилей, зафиксированный в начале месяца, однако подчеркивают, что сейчас эта тенденция подошла к концу.

— В начале октября количество машин, выставленных на продажу, заметно выросло. Однако сейчас ситуация нормализовалась. Те, кто хотел оперативно продать автомобиль, уже сделали это. Нередко машины предлагали по очень привлекательной цене, — рассказал «Известиям» специалист по подбору автомобилей, представившийся Артемом.

«Вторичка» в минусе
Автомобили с пробегом в дилерском центре
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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По его словам, снижение цен на подержанные машины во многом связано с постепенным изменением структуры рынка подержанных автомобилей. Моделей с небольшим пробегом и в хорошем техническом состоянии осталось немного, отметил он.

— Объявления о продаже таких машин появляются всё реже. Как правило, уже через пару часов автомобиль уходит. Найти приличную машину за адекватные деньги становится всё сложнее. В основном остаются либо старые автомобили, либо машины с большими пробегами, например из такси, — отметил Артем.

Он подчеркнул, что объявления о продаже таких машин, как правило, достаточно долго висят на сайтах. Понимая, что автомобиль не продается, продавец постепенно снижает на нее цену. Соответственно, снижается и средняя стоимость машины на рынке, пояснил перекупщик.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, снижение средних цен стало следствием постепенного вымывания со вторичного рынка наиболее ликвидных моделей из средней ценовой группы.

«Вторичка» в минусе
Авто РФ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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— Понимая, что в условиях дефицита новых моделей поменять машину будет сложно, водители стараются подольше эксплуатировать свой автомобиль. В итоге относительно свежие модели с небольшим пробегом гораздо реже появляются в продаже, чем прежде. Это приводит к тому, что на вторичном рынке уменьшается доля машин в среднем ценовом сегменте и увеличивается доля дорогого премиума и относительно дешевых моделей в плохом техническом состоянии или с большим пробегом, — рассказал «Известиям» Сергей Бургазлиев.

Спрос и предложение

Одной из причин снижения цен на вторичном рынке дилеры называют рост предложения подержанных автомобилей с одновременным уменьшением спроса на них.

— Спрос на автомобили с пробегом в первой половине октября сократился на 15% по отношению к первым неделям сентября, а число объявлений о продаже выросло на 2,5%, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Вторичка» в минусе
Авто РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В компании подчеркивают, что на рынке есть определенный дефицит массовых моделей в возрасте до трех лет, а также премиальных автомобилей до пяти лет. Поскольку таких машин на рынке меньше всего, их стоимость, по данным «АвтоСпецЦентра», увеличилась за месяц на 2%.

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Рост числа предложений о продаже стал одной из причин снижения цен на автомобили, отмечают в «Автодоме».

— Клиенты стараются оперативно продать товары длительного пользования. Если смотреть на статистику от недели к неделе, то с 21 сентября предложений стало больше на 20%. Не исключено, что в дальнейшем автомобили с пробегом продолжат дешеветь. Однако на данный момент их стоимость всё еще выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал «Известиям» директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимир Желобов.

Он также отметил, что основной интерес у потенциальных покупателей вызывают подержанные автомобили не старше трех лет. Многие клиенты рассматривают их как альтернативу новым, подчеркнул представитель «Автодома». Это объясняется тем, что приобретение трехлетнего автомобиля с пробегом обойдется дешевле, чем покупка новой машины.

«Вторичка» в минусе
Авто РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Снижение средней стоимости подержанных автомобилей в первую очередь свидетельствует об изменении структуры вторичного авторынка, а не о том, что б/у автомобили начали дешеветь, резюмирует независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его прогнозам, тенденция к снижению средней стоимости подержанных моделей продолжится и в ближайшей перспективе. Как минимум до конца года она будет уменьшаться на 3–5% ежемесячно, полагает эксперт.

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