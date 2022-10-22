В списках не значились: ВС назвал критерии роскошного автомобиля

Отсутствие в перечне Минпромторга моделей автомобилей той или иной модификации не является основанием для снижения размера транспортного налога. К такому выводу пришла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС РФ). Судьи решили, что основным критерием при определении повышенной ставки выступает цена машины. Эти споры возникают из-за недоработок в списке «роскошных» моделей, считают эксперты. Решение ВС РФ может стать прецедентом при рассмотрении похожих дел, полагают юристы. Подробности — в материале «Известий».

Какой автомобиль можно считать роскошью

В 2020 году Федеральная налоговая служба предъявила претензии к столичной компании, которой принадлежали несколько представительских седанов Mercedes-Benz, а также престижные внедорожники Toyota, Lexus и Audi.

Налоговики посчитали, что фирма не в полном объеме заплатила транспортный налог за эти автомобили, и дополнительно начислила сумму более 450 тыс. рублей. Инспекторы решили, что этот налог был уплачен без учета более высоких ставок, которые с 2014 года действуют в отношении автомобилей дороже 3 млн рублей.

Фирма, владеющая этими машинами, не согласилась с доводами налоговиков и оспорила решение Федеральной налоговой службы в арбитражном суде. Представители фирмы сослались на то, что конкретные модификации и версии автомобилей, принадлежащих компании, не указаны в перечне моделей Минпромторга. Следовательно, на них не распространяется правило о «налоге на роскошь». Поэтому транспортный налог на них был уплачен на общих основаниях.

В списках не значились Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Суды первой и второй инстанций не согласились с этим доводом и оставили в силе решение налоговиков. Этот вердикт не устроил компанию — собственника автомобилей, и она подала жалобу в вышестоящий суд. Арбитражный суд Московского округа принял ее аргументы и отменил предыдущие судебные решения. Служители Фемиды сочли, что в данном случае были нарушены требования ст. 3 и 6 Налогового кодекса, согласно которым «акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить».

Это решение не устроило уже налоговые органы, и для разрешения спора они обратились в Верховный суд.

Цена в приоритете

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда признала действующий порядок уплаты так называемого «налога на роскошь» запутанным и противоречивым. Однако отметила, что, согласно п.7 ст. 3 Налогового кодекса РФ, все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика, это не снимает с него обязанность учитывать «взаимосвязи среди правовых предписаний».

«Марки и модели спорных транспортных средств соответствовали маркам и моделям, указанным в перечне. В свою очередь дополнительные опции в комплектации транспортных средств не изменили базовые характеристики автомобилей», — говорится в решении Верховного суда.

В списках не значились Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Проанализировав стоимость «спорных» автомобилей, судьи установили, что она превышает установленную законом планку в 3 млн рублей. Несмотря на то что конкретные модификации автомобилей отсутствуют в списке моделей, подпадающих под «налог на роскошь», их собственник обязан уплатить транспортный налог с учетом повышенных ставок.

«Нормы главы 28 Налогового кодекса содержат исчерпывающие критерии, позволяющие исчислить налог с применением утвержденного порядка», — говорится в решении Верховного суда. В итоге судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ оставила в силе решение арбитражного суда первой инстанции, которая признала обоснованными претензии налоговых органов.

Запутались в списках

Неразбериха с уплатой так называемого «налога на роскошь» во многом связана с неточностями в перечне моделей автомобилей, подпадающих под повышенные ставки, считают эксперты. По словам адвоката движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько, зачастую в нем отсутствуют многие модификации машин, считающихся роскошными.

— Безусловно, невозможно указать абсолютно все версии автомобилей. Тем более что для моделей премиум-сегмента предлагается обширный список опций. Однако практика показывает, что нередко этот перечень нуждается в большей конкретике, — считает он.

В списках не значились Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Позицию Верховного суда он называет взвешенной и справедливой. По словам юриста, судьи исходили из положений Налогового кодекса, где определена цена, после которой автомобиль считается «роскошным» и облагается повышенным транспортным налогом. Перечень моделей, подготовленный Минпромторгом, формируется на основе норм Налогового кодекса и в данном случае является больше уточняющим документом, отметил он. По словам эксперта, данное решение Верховного суда может стать ориентиром для нижестоящих судов, которые будут рассматривать похожие дела.

— При рассмотрении аналогичных ситуаций суды, безусловно, обязаны ориентироваться на позицию Верховного суда по данному вопросу, — подчеркнул юрист.

С ним согласен председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он также считает, что решение ВС РФ будет своеобразным ориентиром для нижестоящих судов.

— Несмотря на то что прецедентное право не действует в нашей стране, по факту решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов во многом зависят от позиции Верховного суда по тому или иному вопросу, — подчеркнул правозащитник.

В списках не значились Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Повышенные ставки транспортного налога для ряда моделей автомобилей действуют в России с 2014 года. На протяжении восьми лет критерий, по которому машина называлась «роскошью», не менялся — ею считались новые автомобили дороже 3 млн рублей. С учетом роста цен на автомобили в последние годы под «налог на роскошь» попали некоторые модели Skoda, Kia и Hyundai.

В конце прошлого года в Минпромторге решили пересмотреть критерии, по которым в отношении автомобиля действуют повышенные ставки транспортного налога. В марте 2022 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым под них теперь подпадают новые машины стоимостью более 10 млн рублей.