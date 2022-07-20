Приостановка по требованию: транспортный налог предложили заморозить

В России могут ввести мораторий на транспортный налог на два-три года при покупке отечественного автомобиля . Минпромторг поддержал такую депутатскую инициативу, сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова парламентарию Виталию Милонову. «Известия» ознакомились с документом. Транспортный налог зависит от мощности двигателя, он может доходить до 75 тыс. рублей в год, подсчитали эксперты. По их мнению, мера должна поддержать российский автопром.

Повременить с налогом

Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля. «Известия» ознакомились с документом. В письме чиновник подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там «Известиям» сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Приостановка по требованию Фото: ТАСС/Егор Алеев

Редакция направила запросы в Госдуму и Минпромторг.

Транспортный налог ввели в 2003 году. Оплачивая сбор, владельцы авто компенсируют вред, который наносят окружающей среде и дорогам , пояснил «Известиям» партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин. Поэтому чем больше объем двигателя автомобиля, тем больше налог, не облагаются им только электромобили. Юрист напомнил: каждый регион создал свой дорожный фонд, в него в том числе поступают средства транспортного сбора. Затем эти деньги используют в интересах дорожной отрасли, например проводят ремонт.

Поддержать своих

Константин Ерохин пояснил, что для расчета транспортного налога используют несколько переменных: тип авто, регион владельца и количество месяцев владения транспортным средством в расчетном году, плюс мощность двигателя в лошадиных силах (л.с.) и налоговая ставка для этой машины. Например, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 л, а мощность двигателя — 106 л.с., ставка для каждой — 25 рублей. Получается, что в 2022 году владельцу этого авто придется заплатить 2,6 тыс. рублей. Но если мощность транспортного средства составляет 500 л.с., то ставка налога за 1 л.с. подскочит до 150 рублей, а общий размер налога — до 75 тыс.

— Соответственно, подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто , — уверен Константин Ерохин. — На отечественном рынке представлены легковые автомобили, мощность которых не превышает 150 л.с . Для них размер транспортного налога даже для Москвы может быть не таким значительным и не превысить 10 тыс. в год .

Приостановка по требованию Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В такой ситуации освобождение от уплаты транспортного налога можно считать в первую очередь средством продвижения российских автомобилей, а не реальной поддержкой , уверен эксперт.

В письме депутату Денис Мантуров напомнил, что Минпромторг уже заявил о программе стимуляции спроса на транспортные средства с общим бюджетом в 20,7 млрд рублей . Речь идет о льготном автокредитовании: люди смогут получить скидку в 20% от стоимости машины, которую будут субсидировать из федерального бюджета . Для Дальневосточного федерального округа она составит 25%, что позволит компенсировать стоимость доставки из европейской части страны. В этой программе участвуют все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ», цена которых не превышает 2 млн рублей. Скидка в 35% будет актуальна и для электромобилей Evolute, которые производят на липецком заводе «Моторинвест».

Плюс к этому министерство предложило изменить правила применения обязательных требований для части транспортных средств. Эти новшества позволяют производить авто, которые не укомплектованы некоторыми электронными системами. Такой шаг позволит поддержать крупнейшие сборочные производства и обеспечить потребителей широким и доступным ассортиментом продукции, указал министр.

Определить проблему

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что существующую концепцию транспортного налога стоит пересмотреть. В нынешнем виде сбор не отражает сути того, на что он в принципе направлен, сказал он «Известиям».

Приостановка по требованию Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Речь идет о том, что платить сбор в казну должны те, кто изнашивает транспортное полотно, а не те, кто только что купил авто . Поэтому транспортный налог, к примеру, можно было бы включить в стоимость бензина , — сказал парламентарий.

Сейчас основная проблема в размере сбора и доступности российских машин, а в том, что на рынке нет тех иностранных машин, которые хотят люди, уверен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Их могут заменить появившиеся в стране китайские авто, но, судя по всему, пока этого не произошло, сказал эксперт «Известиям». Получается, что шаги по стимулированию спроса, заморозке транспортного налога решают проблему доступности отечественного автопрома, хотя на повестке все-таки другой вопрос, считает он.