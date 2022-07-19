ОСАГО без ABS подорожает: назван минус упрощенных автомобилей

Покупателям упрощенных автомобилей российского производства придется платить за страховку дороже. Причем отсутствие ABS может повлиять и на цену обязательного полиса ОСАГО, утверждают страховщики. Может ли льготный автокредит компенсировать потери от подорожавшего полиса, разбирались «Известия».

Проще и дешевле

Из-за проблем с комплектующими и нарушения логистических цепочек «АвтоВАЗ» и УАЗ начали выпуск автомобилей в упрощенной комплектации. В частности, Lada Granta и Niva Legend в версии Classic’22 лишились кондиционера, подушек безопасности, ABS, устройства «ЭРА-ГЛОНАСС».

Очевидным преимуществом «антикризисных» машин является их цена. Так «Гранта Classic» образца 2022 года стоит на 100 тыс. рублей дешевле, чем предыдущий «Классик». Кроме того, модели российских брендов стали участниками госпрограммы поддержки спроса на автомобильном рынке. Она предполагает субсидируемую из федерального бюджета скидку на автокредит, которая составит до 20% от стоимости автомобиля, а в субъектах ДФО — 25%.Таким образом, цена «Гранты» начинается от 543 120 рублей, а Niva Legend будет стоить 660 тыс. рублей — такие цифры приводит пресс-служба АвтоВАЗа.

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Тормозной фактор

При этом страховка для упрощенных машин может подорожать, это касается как ОСАГО, так и каско.

«Поскольку по ОСАГО покрывается вред, причиненный потерпевшему в ДТП, а не владельцу автомобиля виновника ДТП и страхователя по ОСАГО, то, например, наличие или отсутствие подушек безопасности не влияют на риск причинения вреда, а вот ABS вполне может стать фактором, влияющим на цену страхования, так как сказывается на качестве торможения», — рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. В Союзе затруднились ответить, как сильно могут подорожать полисы, так как каждый страховщик устанавливает свои тарифы.

Директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев рассказал, что в настоящее время нет серьезных актуарных расчетов, обосновывающих рост выплат по убыткам ОСАГО третьим лицам в результате отсутствия ABS и подушек безопасности. В свою очередь, директор департамента обязательных видов страхования Денис Макаров пообещал, что «АльфаСтрахование» пока не планирует пересматривать стоимость полисов, так как не ожидает значительного роста частоты ДТП.

«На стоимость каско, которое покрывает повреждения самого автомобиля, может повлиять только отсутствие ABS», — считает Илья Григорьев.

Добровольно-принудительная страховка

Между тем страховые компании могут учитывать больше факторов при расчете цены каско.

«По каско, которое покрывает ущерб, причиненный застрахованному автомобилю, страховщики смогут самостоятельно учесть эти изменения пользовательских качеств в тарифах по конкретным рискам (например, отсутствие подушек безопасности, вероятно, повлияет на стоимость страхования водителя и пассажиров от несчастных случаев, которое часто входит в комплексный продукт страхования каско)», — рассказали в пресс-службе РСА.

Как может показаться на первый взгляд, каско не слишком актуально для покупателей автомобилей «Лада», но это не так. По данным Страхового дома ВСК, по итогам первого полугодия 2022 года его чаще всего оформляют на Lada Vesta (5,3% от общего числа автомобилей), а Lada Granta идет на третьем месте (4,7%).

Страховка каско является добровольной, однако без нее банки могут отказать в выдаче автокредита. Между тем выгода от госпрограммы может перебить потерю от подорожавшего полиса, предположил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Не может учитываться при расчетах»

В законодательстве четко указаны критерии, которыми могут оперировать страховые компании при определении стоимости полиса ОСАГО, подчеркивают юристы и эксперты. Наличие или отсутствие в машине ABS не может учитываться при расчетах, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Страховые компании вправе оперировать только установленными коэффициентами, которые учитывают мощность машины, территорию, где она зарегистрирована, возраст и стаж водителя, а также его аварийную историю. Вводить какие-то другие условия для автомобилистов они не могут, — завил он «Известиям».

Без жестких критериев

Поскольку каско является добровольным видом страхования, столь жестких критериев при определении стоимости полиса нет, отметил Шапарин. Поэтому при оформлении такой страховки страховщики вполне могут учитывать и то, какими системами безопасности оборудована машина.

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также напоминает о прописанных в законодательстве коэффициентах, влияющих на стоимость «автогражданки». Однако у страховщиков есть возможность варьировать базовую ставку на полис в рамках ценового коридора, установленного Центробанком, подчеркнул он.

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— Вероятность потенциального ДТП на машине без ABS выше. Поэтому нельзя исключить возможность установления страховыми компаниями более высоких базовых ставок в рамках ценового коридора для владельцев автомобилей в упрощенных комплектациях, — считает Радько.

По мнению юриста, дороже владельцам таких автомобилей обойдется и полис каско, который необходим при оформлении автокредита, в том числе и льготного, — соответствующая госпрограммы накануне была вновь запущена Минпромторгом. Риск получения травм в автомобиле без подушки безопасности больше, как и вероятность того, что машина без ABS и ESP попадет в ДТП, поэтому страховая компания учтет это при определении стоимости полиса каско, считает Сергей Радько.

— Приобретая более дешевый автомобиль в упрощенной комплектации, особенно в кредит, автовладелец дороже заплатит за полис каско на такую машину, — подчеркнул он.