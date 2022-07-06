Комплектное меню: при покупке ОСАГО стали чаще навязывать допуслуги
Количество жалоб россиян на навязывание дополнительных страховок при продаже ОСАГО в последние месяцы увеличилось, рассказали «Известиям» в Банке России. Там добавили: чаще всего клиенту предлагают купить пакетный продукт, который вместе с ОСАГО содержит полис от несчастных случаев и болезней, каско или другую страховку. Также были случаи автоматического проставления отметки о согласии на покупку допзащиты при оформлении электронного полиса обязательной автогражданки на сайте страховщика. Тенденцию подтвердили в маркетплейсе «Сравни». Там оценили: число таких полисов в онлайн-канале продаж может достигать нескольких тысяч в месяц. При этом повышение частоты навязывания связано с ростом убыточности ОСАГО, считают эксперты.
Полис в комплекте
В Центробанке зафиксировали случаи навязывания дополнительных страховок при продажах полисов ОСАГО. Банк России получал жалобы от потребителей на такие практики, причем в последние месяцы количество обращений на эту тему увеличилось, рассказали в пресс-службе ведомства, не уточнив цифры.
Чаще всего клиенту предлагают оформить пакетный продукт, который содержит ОСАГО и дополнительную страховку, например от несчастных случаев и болезней или каско. Другой метод — автоматическое проставление отметки о согласии на покупку допзащиты при приобретении электронного полиса обязательной автогражданки на сайте страховщика, рассказали в регуляторе. Там добавили: такие практики не носят массового характера, и по всем выявленным фактам навязывания Банк России принимает меры воздействия, включая выдачу предписания и возбуждение административного производства.
Навязывание наиболее распространено при личном посещении офисов страховщиков. Причем чаще всего оно происходит через агентов и отделения компаний, расположенных в отдаленных от Москвы регионах России, например на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.
Рост частоты жалоб на включение скрытых дополнительных страховок в стоимость ОСАГО также подтвердил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Александр Крайник. По его словам, это связано с повышением убыточности полисов обязательной автогражданки на фоне подорожания запчастей и проблем с логистикой. О таких практиках навязывания допзащиты часто пишут автовладельцы в отзывах о работе страховых компаний. Однако с подобной ситуацией можно столкнуться и приобретая полис у агента — они не предупреждают клиента о скрытых условиях, добиваясь выполнения плана продаж.
В онлайн-продажах доля полисов с включенными дополнительными услугами занимает менее 1%, или несколько тысяч страховок в месяц, оценил Александр Крайник. Однако, по его словам, даже незначительное повышение стоимости обязательного автострахования может быть существенным для клиента. При этом дополнительная защита, которую включают в полис, не приносит значимой пользы потребителю — покрываемые риски крайне маловероятны. За счет этого большая часть прибыли остается у страховщика, отметил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса. По его мнению, ситуация изменится после повышения тарифов.
Два обращения о навязывании дополнительных страховок при покупке ОСАГО поступили в ФАС в декабре 2021 года. Их перенаправили в Банк России и Роспотребнадзор, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе.
Компенсировать убытки
Страховые компании имеют широкий спектр продуктов по добровольным видам страхования и любой продавец обязан рассказывать о них клиенту, подобные кросс-продажи — нормальная практика в различных сферах услуг, отметил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев. Он добавил, что навязывание дополнительных полисов при оформлении ОСАГО для компании неприемлемо.
Наибольшим спросом при покупке обязательной автогражданки у клиентов пользуются сервисные продукты, помогающие водителям получить оперативную помощь на дорогах, а также защита жизни и здоровья, рассказали в «Росгосстрахе». Однако обязательное условие совершения сотрудниками и агентами таких кросс-продаж — осознанное согласие потребителя на приобретение дополнительной защиты. Кроме того, в течение 14 дней, которые составляют «период охлаждения», клиент имеет право отказаться от заключенного договора и вернуть деньги. Такая возможность вводилась как раз для того, чтобы навязывание страховых продуктов потеряло смысл.
В «РЕСО-Гарантия» не сталкивались с практикой автоматического проставления отметки о согласии на покупку допзащиты при оформлении полиса ОСАГО на сайте, сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.
Стоимость ОСАГО контролируется границами тарифного коридора, кроме того, страховщики не имеют законных оснований для отказа в заключении такого договора. Поэтому для компенсации убытков по отдельным категориям потребителей компании принуждают их покупать дополнительные полисы, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, увеличение числа случаев навязывания допзащиты связано с ростом убыточности по ОСАГО, а расширение тарифного коридора приведет к снижению этой тенденции.
Клиенту стоит помнить, что при обращении за полисом ОСАГО ему обязаны продать именно его, а не комплект, отметил генеральный директор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов. Он добавил: к таким методам прибегают небольшие региональные компании, бизнес которых направлен на ограниченное число продуктов. Сейчас около 25% клиентов сталкиваются с подобными проблемами, однако на фоне текущих событий их доля будет расти и может достичь 30%, оценил эксперт. При этом, как правило, крупные агрегаторы следят за предложениями страховщиков.