Комплектное меню: при покупке ОСАГО стали чаще навязывать допуслуги

Количество жалоб россиян на навязывание дополнительных страховок при продаже ОСАГО в последние месяцы увеличилось , рассказали «Известиям» в Банке России. Там добавили: чаще всего клиенту предлагают купить пакетный продукт , который вместе с ОСАГО содержит полис от несчастных случаев и болезней, каско или другую страховку. Также были случаи автоматического проставления отметки о согласии на покупку допзащиты при оформлении электронного полиса обязательной автогражданки на сайте страховщика . Тенденцию подтвердили в маркетплейсе «Сравни». Там оценили: число таких полисов в онлайн-канале продаж может достигать нескольких тысяч в месяц. При этом повышение частоты навязывания связано с ростом убыточности ОСАГО, считают эксперты.

Полис в комплекте

В Центробанке зафиксировали случаи навязывания дополнительных страховок при продажах полисов ОСАГО. Банк России получал жалобы от потребителей на такие практики, причем в последние месяцы количество обращений на эту тему увеличилось , рассказали в пресс-службе ведомства, не уточнив цифры.

Чаще всего клиенту предлагают оформить пакетный продукт, который содержит ОСАГО и дополнительную страховку, например от несчастных случаев и болезней или каско . Другой метод — автоматическое проставление отметки о согласии на покупку допзащиты при приобретении электронного полиса обязательной автогражданки на сайте страховщика , рассказали в регуляторе. Там добавили: такие практики не носят массового характера, и по всем выявленным фактам навязывания Банк России принимает меры воздействия, включая выдачу предписания и возбуждение административного производства.

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Навязывание наиболее распространено при личном посещении офисов страховщиков . Причем чаще всего оно происходит через агентов и отделения компаний, расположенных в отдаленных от Москвы регионах России, например на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале .

Рост частоты жалоб на включение скрытых дополнительных страховок в стоимость ОСАГО также подтвердил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Александр Крайник . По его словам, это связано с повышением убыточности полисов обязательной автогражданки на фоне подорожания запчастей и проблем с логистикой. О таких практиках навязывания допзащиты часто пишут автовладельцы в отзывах о работе страховых компаний. Однако с подобной ситуацией можно столкнуться и приобретая полис у агента — они не предупреждают клиента о скрытых условиях, добиваясь выполнения плана продаж.

В онлайн-продажах доля полисов с включенными дополнительными услугами занимает менее 1%, или несколько тысяч страховок в месяц , оценил Александр Крайник. Однако, по его словам, даже незначительное повышение стоимости обязательного автострахования может быть существенным для клиента . При этом дополнительная защита, которую включают в полис, не приносит значимой пользы потребителю — покрываемые риски крайне маловероятны. За счет этого большая часть прибыли остается у страховщика, отметил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса. По его мнению, ситуация изменится после повышения тарифов.

Два обращения о навязывании дополнительных страховок при покупке ОСАГО поступили в ФАС в декабре 2021 года. Их перенаправили в Банк России и Роспотребнадзор, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе.

Компенсировать убытки

Страховые компании имеют широкий спектр продуктов по добровольным видам страхования и любой продавец обязан рассказывать о них клиенту, подобные кросс-продажи — нормальная практика в различных сферах услуг, отметил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев. Он добавил, что навязывание дополнительных полисов при оформлении ОСАГО для компании неприемлемо.

Наибольшим спросом при покупке обязательной автогражданки у клиентов пользуются сервисные продукты, помогающие водителям получить оперативную помощь на дорогах, а также защита жизни и здоровья, рассказали в «Росгосстрахе». Однако обязательное условие совершения сотрудниками и агентами таких кросс-продаж — осознанное согласие потребителя на приобретение дополнительной защиты. Кроме того, в течение 14 дней, которые составляют «период охлаждения», клиент имеет право отказаться от заключенного договора и вернуть деньги . Такая возможность вводилась как раз для того, чтобы навязывание страховых продуктов потеряло смысл.

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В «РЕСО-Гарантия» не сталкивались с практикой автоматического проставления отметки о согласии на покупку допзащиты при оформлении полиса ОСАГО на сайте, сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.

Стоимость ОСАГО контролируется границами тарифного коридора , кроме того, страховщики не имеют законных оснований для отказа в заключении такого договора. Поэтому для компенсации убытков по отдельным категориям потребителей компании принуждают их покупать дополнительные полисы , объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, увеличение числа случаев навязывания допзащиты связано с ростом убыточности по ОСАГО, а расширение тарифного коридора приведет к снижению этой тенденции.