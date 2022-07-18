Знал бы выкуп: производителям иномарок предлагают вернуть клиентам деньги

Защитники прав потребителей нашли способ решить проблему ремонта импортных автомобилей по гарантии . Сейчас это практически невозможно из-за недопоставок запчастей. Поэтому Союз потребителей предложил Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выкупать неисправные автомобили по рыночной цене на момент возврата. Письмо уже направлено в АЕБ, с ним ознакомились «Известия». В антирейтинге дилеров по невыполнению ремонта — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.

Завод — дилер — клиент

Союз потребителей РФ предложил зарубежным автопроизводителям способ решения проблемы с гарантийным ремонтом машин: выкупить их обратно у людей по рыночной цене на текущий момент . Об этом сказано в письме организации в Ассоциацию европейского бизнеса. Ремонт по гарантии постепенно становится фактически недоступным покупателям: запчасти не поставляют в страну . Дело в том, что зарубежные производители сами приостановили или прекратили ввоз продукции в РФ, включая необходимые детали к автомобилям. Часть компаний сослалась на сложности в логистике в условиях новой реальности.

Согласно закону «О защите прав потребителей», производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы , напомнил союз в письме в АЕБ. Для этого изготовитель предоставляет ремонт, техобслуживание товара плюс запчасти для продукции. Если для товара не установили срок службы, то это требование действует на протяжении 10 лет со дня его продажи.

Знал бы выкуп Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ утончил в беседе с «Известиями»: организация просила производителей подтвердить, что компании готовы исполнять свои обязательства в РФ, либо пояснить, как изготовители планируют преодолеть затруднения. Ответ пришел только от Porsche, которая уточнила, что импортер и дилерская сеть продолжают работать, а запасные части отгружаются со склада в России .

Если поставка запчастей для ремонта и техобслуживания проданных товаров стали затруднительными, то не должно быть серьезных препятствий для того, чтобы компенсировать стоимость товаров ненадлежащего качества, считают в Союзе потребителей, причем при таком подходе следует использовать ту цену, которая актуальна на момент возврата авто: производители должны направить средства дилерам, которые сделают выплату покупателям.

— Российским потребителям нужна ясность, как и продавцам импортных товаров, а также органам власти, защитникам прав потребителей, которые уже обращаются в суды с исками, — уточнил «Известиям» Петр Шелищ. — Они основаны на предположении, что иностранные изготовители не будут соблюдать права потребителей. Мы считаем, что проблемы с гарантийным ремонтом все-таки будут в перспективе, даже если сейчас нет фактических жалоб.

«Известия» направили запрос в Ассоциацию европейского бизнеса.

Знал бы выкуп2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Они этого и ждут

Действительно, сложившаяся ситуация уже стала поводом для судебного разбирательства между «Общественной потребительской инициативой» и «Тойота Мотор» , писали ранее «Известия». Организация уверена, что изготовитель применяет санкции по отношению к РФ. Поэтому общественники намерены добиться восстановления поставок запчастей и авто . Роспотребнадзор дал свое заключение по этому делу. В нем сказано, что в начале марта бренд Toyota объявил о приостановке ввоза и производства в РФ своей продукции — автомобилей марок Toyota и Lexus, а также запчастей к ним. А это значит, что все процессы, в частности продажа этих товаров и техническое обслуживание, заморожены.

«Известия» направили запросы изготовителям — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group. Именно они стали лидерами антирейтинга по невыполнению гарантийного ремонта, по мнению фонда «Политех» (на основе опроса 11 дилерских групп и 80 предприятий).

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель может вернуть средства, если гарантийный ремонт невозможно провести вовремя, сказали «Известиям» в Росоптребнадзоре . Однако сейчас людям важен именно ремонт и замена неисправной техники на новую, заметили там. В том числе поэтому правительство легализовало параллельный импорт на часть товаров и запчастей.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов не согласен с механизмом, предложенным коллегами из Союза потребителей . Владельцы машин, которые невозможно отремонтировать, получив деньги, не смогут приобрести авто в аналогичной комплектации: на рынке сейчас нет многих марок и моделей. Кроме того, люди рискуют получить сумму, которая существенно меньше той, что нужна для покупки нового авто схожего уровня.

Знал бы выкуп1 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Эксперт добавил: дилеры и импортеры, исполняющие санкции, даже заинтересованы в подобном сценарии: он позволяет им не выполнять требования граждан о ремонте . По сути, компании смогут выплачивать компенсацию и забирать себе автомобиль, который они отремонтируют и выставят на вторичный рынок с собственной наценкой, считает специалист.

Механизм, предлагаемый Союзом потребителей для получения денежной компенсации, а также условия, на которых ее следует вводить, пока не ясны, сказали «Известиям» в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД). В сложившейся ситуации как вынужденная мера был легализован параллельный импорт. Организация ведет диалог с регуляторами по расширению перечня продукции для такого ввоза, чтобы максимально охватить требуемые запчасти. Стоит учитывать, что налаживание логистических цепочек тоже займет время, подчеркнули в ассоциации.