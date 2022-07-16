Тепло по подписке: автомобильные функции выходят на новый уровень

Автомобильные компании предлагают владельцам оформлять подписки на пользование уже установленными опциями. Например, BMW вводит доплату за подогрев руля, сидений и ряд других функций. Станут ли подобные подписки новым трендом на автомобильном рынке и можно ли дооборудовать машину тем, что не установили на заводе, разбирались «Известия».

Сколько придется доплатить за подогрев

Вслед за рядом зарубежных рынков подписка на опции автомобилей BMW появилась и в России. Согласно официальному сайту bmw.ru, активация подогрева руля на месяц обойдется автовладельцу в 950 рублей. Годовая подписка на эту опцию стоит в десять раз дороже (9,5 тыс. рублей). Подогрев передних кресел предлагается подключить за 1,6 тыс. рублей в месяц, или 16 тыс. рублей в год. Тем, кто не хочет лишний раз получать штрафы за превышение скорости, адресована функция предупреждения о дорожных камерах: месяц подписки на нее обойдется в 230 рублей. Работающий в течение года адаптивный круиз-контроль «оценен» в 35 тыс. рублей.

В российском офисе BMW пояснили, что система Connected Drive, предполагающая возможность подписки, — глобальная. Поэтому одновременно с другими странами она появилась и в России. Однако российским владельцам BMW платить за опции не придется, отметили в пресс-службе компании.

— Функция подписки доступна только на автомобилях с новой, восьмой операционной системой BMW. Например, на новом поколении BMW 7-й серии или на обновленном кроссовере BMW X7. В России таких автомобилей, по понятным причинам, нет, — сообщила «Известиям» менеджер по коммуникациям российского офиса BMW Полина Есенова.

Она так же подчеркнула, что c учетом холодного климата такие функции, как подогрев сидений и руля, входят в базовое оснащение автомобилей BMW, предназначенных для российского рынка. Не исключено, что в дальнейшем российским владельцам BMW, желающим воспользоваться той или иной дополнительной функцией машины, всё же придется оформлять на нее подписку.

Тепло по подписке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Даешь платные опции!

BMW — далеко не первый автопроизводитель, предлагающий за доплату активировать уже имеющейся в автомобиле функционал. Около года назад Tesla вместо единовременного подключения автопилота при покупке стала предлагать владельцам своих моделей оформить на него подписку за $199 в месяц.

В начале мая занимавший тогда пост руководителя отдела продаж и маркетинга концерна VW Клаус Зелмер заявил изданию TopGear, что компания планирует запустить на своих автомобилях по подписке функцию автопилота. И даже озвучил примерную стоимость такой опции: €7 в час.

По оценкам старшего вице-президента GM по инновациям и росту Алана Векслера, ежегодные доходы автопроизводителя от подписки на опции могут составить $20–25 млрд.

«Наша бизнес-модель меняется. А программное обеспечение и услуги — это наше белое пространство», — приводит его слова издание Axios.

Скрыто в прошивке

Тренд к переходу на дополнительные опции по подписке очевиден, считают эксперты рынка. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, эта тенденция прежде всего прослеживается в премиальном сегменте. В начале 2000-х производители люксовых моделей старались включить в стандартное оснащение автомобилей максимальное число опций, однако из-за этого стоимость машин оказывалась достаточно высокой.

— Чтобы уменьшить цену автомобиля, производители постепенно стали предлагать покупателям те или иные функции в качестве опций за доплату. Теперь их постепенно переводят в область платной подписки, — заявил он «Известиям»

По словам эксперта, такой подход очень выгоден автопроизводителям, поскольку позволяет постоянно получать деньги с владельца машины за одну и туже опцию. Если раньше автомобилист оплачивал ту или иную функцию только при покупке, то теперь, привыкнув к ней, он будет регулярно продлевать подписку на нее, подчеркнул Хайцеэр. Такой подход может серьезно сказаться на вторичном рынке, считает вице-президент НАС.

— Вполне вероятна ситуация, когда через какое-то время после покупки подержанной машины у нее истечет срок подписки на ту или иную опцию и новый владелец останется без функции, на которую изначально рассчитывал, приобретая этот автомобиль. Соответственно помимо проверки технического состояния машины, ему придется проверять еще и сроки действия опций, — отметил Ян Хайцеэр.

Тепло по подписке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Опции по подписке — неплохой источник дополнительной прибыли для автопроизводителей, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. При этом с точки зрения автовладельца такой подход он считает не совсем справедливым.

— Эти функции уже есть в автомобиле и включены в его себестоимость. Получается, что человека принуждают платить за то, чем он уже фактически обладает, — заявил он.

По словам специалистов, один из наиболее ярких примеров «зашитых» в автомобиле функций — модели концерна Volkswagen, построенные на платформе MQB. В начальных комплектациях этих машин уже есть функции, которые официально доступны только для дорогих уровней оснащения. Для их активации дилеры используют компьютер, подключенный к сервисному разъему машины. «Замаскированные» опции также нередко встречаются на автомобилях BMW, Mercedes-Benz и Land Rover.

Усложнить «Гранту»

Иная ситуация складывается в случаях, когда автовладелец хочет добавить опции, которые в принципе не установлены на автомобиль. Например, дооснастить «упрощенные» Lada Granta или Lada Niva «недостающими» кондиционером, подушками безопасности, системами ABS и ESP. Подобные доработки обойдутся очень дорого, и далеко не факт, что установленные вне завода опции будут нормально работать, отмечают специалисты.

— Установить на машину кондиционер теоретически возможно. Но только в том случае, если в автомобиле предусмотрена проводка для него, место для установки компрессора и дополнительного радиатора. Но даже в этом случае потребуется полная разборка передней панели, что достаточно трудоемко и затратно, — рассказал «Известиям» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин.

Оснащение автомобиля системами ABS и ESP потребует полной замены тормозной системы, отметил он. Подсчитать даже примерную стоимость этой операции специалист затруднился, отметив, что «она будет заоблачной». Что касается установки подушек безопасности на автомобиль, в котором они не предусмотрены, то, по словам Шабунина, технически это возможно, хотя и достаточно сложно. Однако при самостоятельном дооснащении машины подушками гарантировать, что они сработают при ДТП или, напротив, не выстрелят в штатной ситуации, будет крайне сложно.