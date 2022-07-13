Гарантийный урон: ФАС и прокуратуру просят проверить «Мерседес»

Генпрокуратуру и ФАС просят проверить законность передачи АО «Мерседес-Бенц Рус» запчастей аффилированному с ним юридическому лицу ООО «Даймлер Камаз Рус» . Такую просьбу в ведомства направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Как считают авторы обращения, вместо того чтобы передать запчасти по гарантийному обслуживанию дилерам и владельцам автомобилей, их выставят на продажу . Представители автобизнеса называют ситуацию с запчастями катастрофической. По их словам, уже сегодня невозможно выполнить от 70 тыс. до 80 тыс. ремонтов иномарок , в 10% таких случаев эксплуатировать машины нельзя.

Всё одному

По информации «Известий», Генпрокуратуру и ФАС просят признать недействительной сделку по передаче АО «Мерседес-Бенц Рус» всех имеющихся у компании запасных частей аффилированному с ней юридическому лицу ООО «Даймлер Камаз Рус» (Daimler Truck Group).

Как поясняет глава ОПИ Олег Павлов, компании совершили согласованные и преднамеренные действия в несколько этапов . Первый — появление соглашения, где «Мерседес-Бенц Рус» обязалось отгрузить ООО «Даймлер Камаз Рус» весь выкупленный ассортимент грузовых запасных частей в полном объеме и без остатка. Это соглашение не было исполнено, в связи с чем «Даймлер Камаз Рус» подал иск к «Мерседес-Бенц Рус».

«Здесь Mercedes-Benz Group ведет себя нетипично, если не странно. Получив иск, АО, несмотря на то что предметом притязаний является весь имеющийся объем грузовых запчастей, не представило суду никаких письменных возражений относительно исковых требований. Ограничилось лишь устными пояснениями в судебном заседании. При этом суть данных пояснений не отражена в судебном акте и остается неизвестной», — отмечается в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Гарантийный урон Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Складывается впечатление, что стороны по договоренности довели дело до суда, чтобы передачу всех запчастей одному лицу, не являющемуся дилером, не могли оспорить другие компании , которым «Мерседес» обязан поставлять детали по гарантии. В итоге и бизнесу, и частным автовладельцам придется их покупать, — пояснил «Известиям» сам Олег Павлов.

17 июля 2022 года вступит в законную силу решение арбитражного суда Москвы. Согласно ему, «Мерседес-Бенц Рус» обязано передать ООО «Даймлер Камаз Рус» все имеющиеся у него запасные части для грузовых автомобилей Mercedes-Benz. К настоящему времени решение не обжаловано, указывается в обращении.

Таким образом, если к указанной дате апелляционная жалоба так и не поступит, то в действиях названных компаний, которые еще совсем недавно входили в единый холдинг, будут усматриваться явные признаки сговора, направленного на то, чтобы не допустить поступления грузовых автозапчастей российским юридическим и физическим лицам. В том числе автодилерам, автовладельцам и другим контрагентам , перед которыми АО «Мерседес-Бенц Рус» несет обязательства по импорту и поставке продукции. Суд в данном случае был заложником ситуации, поскольку при отсутствии формальных нарушений не мог отказать в рассмотрении иска.

«Результатом таких действий становится радикальное сокращение объема предложения на рынке запчастей Mercedes-Benz — при сохранении на них по-прежнему высокого спроса. Негативные последствия известны: нехватка и кратное подорожание, повышение себестоимости грузоперевозок и цены перевозимых товаров, в том числе товаров народного потребления, а вместе с тем — увеличение риска ДТП с участием неисправных грузовиков », — говорится в обращении ОПИ.

Гарантийный урон Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о желании Mercedes-Benz полностью уйти с российского рынка, распродав свое имущество дилерам. В их числе назывались «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Но ОПИ убеждена, что описанные действия однозначно указывают на стремление компании покинуть российский рынок без соблюдения требований законодательства и обязательств перед контрагентами (дилерами и владельцами автомобилей). При этом, если эта незаконная практика не будет пресечена, ее возьмут на вооружение остальные компании, исполняющие санкции.

«Известия» направили запрос в «Мерседес-Бенц» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Исполнение санкций

Представители бизнеса называют ситуацию с гарантийным ремонтом иномарок катастрофической.

— У меня нет информации об этой сделке «Мерседес-Бенц Рус» и «Даймлер Камаз Рус». Склад их запчастей закрыт с февраля, и никаких отгрузок не было. Возможно, они так пытаются уйти от санкций. Если это так, то это надо было делать три месяца назад. Естественно, гарантийный ремонт должен вестись за счет производителя, но пока с этим большие проблемы , — пояснил «Известиям» президент фонда «Политех», член СД ГК «​​​​Петровский» (дилерская группа «Рено») Вячеслав Жигалов.

По его словам, преимущественно это касается европейских брендов. Проблема не только в отсутствии запчастей, в этих автомобилях отключается электронное программное обеспечение, без которого никакие манипуляций с автомобилем невозможны.

— Без его работы нельзя провести диагностику и ремонт автомобиля, перепрошить электронную систему управления. Решение по их отключению лежит за пределами РФ . Например, у «Рено» идет полное отключение, у «Фольксваген групп» — частичное. Это можно расценивать как добровольное исполнение санкций, — пояснил он.

Гарантийный урон Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По его словам, при этом Минпромторг ссылается на то, что из России пока никто не уходит официально, а значит, они продолжают нормальную работу.

— Но по факту бизнес дилеров испытывает крайне серьезную нагрузку и риски. Накапливается объем гарантийных ремонтов. Уже сегодня от 70 тыс. до 80 тыс. ремонтов невозможно выполнить, в 10% случаях эксплуатировать автомобили нельзя , — подчеркнул Вячеслав Жигалов.

Это мнение разделяет председатель НП «Грузавтотранс» (объединяет крупные и небольшие компании-автогрузоперевозчики) Владимир Матягин.

— Ситуация с запчастями катастрофичная. Перевозчики ищут их через параллельный импорт, пытаются завозить через другие страны . Но это, конечно, удорожает эти запчасти. Хотя доллар и евро подешевели, но они не компенсировали эти потери, — пояснил он «Известиям».

Глава «Грузавтотранса» добавил, что сейчас многие перевозчики пытаются сохранить автопарк, переставляя запчасти с других автомобилей, но это не решение проблемы.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что обращение ОПИ ещё не поступало. «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру.