Груз безответственности: Volvo, MAN и Mercedes просят наказать по УК

Привлечь к уголовной ответственности представительства крупнейших грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco, а также взять под контроль запчасти и детали на их складах в России предлагает «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом говорится в обращениях организации в Генпрокуратуру, МВД и другие органы (документы имеются у «Известий»). Эти компании прекратили поставки и продажу запчастей, а также отказываются проводить сервисное обслуживание ранее реализованных машин. Эксперты инициативу поддерживают и предупреждают: действия иностранных концернов несут угрозу безопасности водителей и пассажиров.

Оставили без сервиса

По информации «Известий», Генпрокуратуру и МВД просят провести проверку представительств грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco, при необходимости привлечь их руководителей к уголовной ответственности, а также взять под контроль на их складах в РФ запчасти и детали. Об этом говорится в документах, которые глава ОПИ Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур.

«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», — поясняет позицию организации общественник.

По его словам, созданные на территории РФ для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.

Груз безответственности Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», — отмечается в документах. В конечном счете это влечет чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения.

В письмах сообщается, что действия автоконцернов привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт. Из-за этого также увеличилась себестоимость грузоперевозок по России, что вынуждает транспортные компании либо повышать тарифы на услуги, либо прекращать свою деятельность.

«Поскольку грузоперевозчики выполняют в экономике функцию доставки как сырья и оборудования, так и произведенной продукции, повышение тарифов неминуемо приводит к росту себестоимости и розничной цены товаров. Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем — снижения уровня благосостояния российских граждан», — подчеркивает Олег Павлов.

Также он просит обратить внимание на остановку российских автомобильных заводов указанных брендов, которая приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице.

Груз безответственности Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

— Сегодня в нашу организацию, а также в общественное движение «За безопасный транспорт» поступают сотни обращений от пострадавших водителей. Мы очень внимательно следим за этой отраслью, так как это гораздо серьезнее, чем такие же действия в отношении импортных легковых автомобилей. Если там отсутствие запчастей сказывается только на конкретных водителях, то тут на всех россиянах, так как все товары перевозятся грузовиками, — пояснил «Известиям» инициатор обращения.

По его словам, сегодня только силовые службы могут как-то оперативно повлиять на эту ситуацию.

— Важно понимать, что у российских дочерних компаний иностранных автоконцернов имеются достаточные возможности для возобновления поставок автомобилей, запчастей и сервисов на российской рынок, в том числе у них есть запасы продукции, производственное оборудование, трудовые ресурсы и деловые связи для продолжения прежней деятельности, — подчеркнул Олег Павлов.

Выполнять гарантии

«Известия» направили запросы МВД и Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать перспективы обращения ОПИ в ведомства. Также редакция обратилась в автоконцерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco на предмет перспектив работы в России и роста цен на их услуги в стране.

Груз безответственности Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил «Известиям» о поддержке обращения Олега Павлова в МВД и Генпрокуратуру.

— Раз эти компании, их филиалы всё еще находятся на территории России, продавали тут автомобили и давали гарантии на обслуживание проданных машин, то они обязаны их выполнять. Абсолютно правильно, чтобы с этим разобралась Генеральная прокуратура, — подчеркнул эксперт.

По его словам, если концерны не хотят выполнять своих обязательств, то должны полностью уходить из России. «Нужно вообще запретить продавать их автомобили в нашей стране», — заявил он.

Председатель НП «Грузавтотранс» (объединяет крупные и небольшие компании-автогрузоперевозчики) Владимир Матягин также подтвердил актуальность проблемы, которую на их предприятии сейчас пытаются решить с помощью депутатов Госдумы.

Груз безответственности Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

— Эти компании разорвали сервисные контракты и отключили нам программное обеспечение, которое контролирует всю систему автомобилей. В итоге может произойти трагедия, например отказ тормозов, а водитель этого не увидит. Это просто терроризм. Также есть большая проблема с запчастями, на которые выросли цены, — заявил он «Известиям.

По его словам, еще в марте его предприятие направило обращение в ФАС, Генпрокуратуру, правительство, однако кардинально решение проблемы с места не сдвинулось, поэтому сейчас было решено обратиться в Госдуму.